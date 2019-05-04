DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Ramazan ayında birçok kişinin oruç tutmalarına rağmen kilo aldıklarını hatırlatırken, açlık duygusu ile aşırı yemekten kaçınılmasını istedi.Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar da katıldı. Dizdar, lise öğrencilerine sürekli yediği yoğurdun neden ekşimediğine hiç kafa yormadığını yıllar önce tesadüfen okuduğu bir yazının kendisini daha derinlikli düşünmeye yönelttiğini anlattı. Dizdar,"45 yaşına kadar bunu hiç düşünmemiştim. O yaştan sonra neden yoğurdun ekşimediğine kafa yorup düşünmeye başladım" dedi. Tanınmış uzman Dizdar, bilim insanlarının bir anlamda ayna görevi görmeleri, bilgilerini paylaşmaları gerektiğini anlatırken, gençlere ilgi duydukları her konuyu araştırıp, dünyaya bakış açılarını katarak, zekaları ile yorumlamalarını önerdi. Uzman Yavuz Dizdar, olumsuz birçok durumun bu sayede değiştirilebileceğini, hızla gelişen dünyada gelişmelere ayak uydurulmadığı takdirde öğrenilen bilgilerin bile kısa sürede güncelliğini yitirebildiğini vurguladı. Yakın gelecekte birçok mesleğin geçersiz kalacağını anlatan Dizdar, sanayide insanların yerini giderek daha fazla makine ve robotların aldığını ifade etti.

RAMAZAN AYI İÇİ TAVSİYELER

Onkoloji Uzmanı Yavuz Dizdar, Ramazan ayında oruç tutacaklara aşırı yemekten kaçınmaları önerisinde bulunurken, muhabirine şunları söyledi:

"Bütün günü aç geçiren insanların vücudunda değişiklikler oluyor. İftarda içinizdeki açlık duygusunu yatıştırmak adına çok fazla yerseniz sorun çıkar. Çorbayı içeceksiniz, orucu açacaksınız. Biraz iftariyelik yiyip, bekleyeceksiniz. İnsanlar Ramazan'da oruç tutmalarına rağmen kilo alarak çıkıyorlar. Bu ayda metabolizmaların düzelmesi ve dinlenmesi beklenmesine rağmen bozuluyor. Çünkü uzun açlık döneminde günlük yaşam etkinliklerini de azaltıyor, fazla bir şey yapmıyorlar. Akşam fazla yemeğe yüklenirlerse o zaman sağlıksız bir oruç beklenilenin aksine dönmeye başlıyor."



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Yavuz Dizdar öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtlarken

Dizdar, Ramazan ile ilgili konuşurken

