DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1- SAVCILIK SANDIK GÖREVLİLERİNİ İFADEYE ÇAĞIRDI (2)

Yüksel KOÇ- İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğu öğrenildi.

32 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seçimden sonra Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere bazı ilçelerde yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K., iki sandık kurulu başkanı, sandık görevlilerinin de aralarında olduğu 60 kişi ifadeye çağrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

02.05.2019 -11.33 Haber Kodu : 190502064

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2-ERİK ÇEKİRDEĞİ ATAN ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL, ()

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

02.05.2019 -11.43 Haber Kodu : 190502069

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(ÖZEL)

3- ESENYURT'TA AFGANİSTANLILAR BİRBİRİNE GİRDİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi bulunan binadaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistanlı 7-8 kişilik grup, kız meselesinden aralarında daha önce husumet bulunan ve vatandaşları olan kişilerin evini bastı. İki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin evdeki gruptan, ikisinin ise evi basan gruptan olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı bir kişinin ise tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olaya karışan tüm kişilerin yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Polis ekipleri

-Sokaktaki hareketlilik

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Detaylar

02.05.2019 -09.13 Haber Kodu : 190502026

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(Özel)

4-HURDA TOPLAYICISININ ÜZERİNE İŞ VAADİYLE 5 ŞİRKET KURMUŞLAR

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

Ümraniye'de sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası İsa Uzğuç'un üzerine dolandırıcılar, kendisini işe alma vaadiyle aldıkları vekaletnameyle 5 şirket kurdular. Günde 20 lira kazandığını söyleyen İsa Uzğuç, karşısına çıkan 220 bin liralık vergi borcuyla şaşkına döndü.

İşsiz olan İsa Uzğuç'un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulundu ve ondan işe girme işlemlerini yapma bahanesiyle vekaletname aldı. İşe gireceğini zannederek mutlu olan İsa Uzğuç'un üzerine verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere 5 şirket kuruldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. "Oyuna getirildim" diyen Uzğuç, şimdi de kara kara bu borçtan nasıl kurtulacağını düşünüyor.

ŞİRKETLERDEN 2009 YILINDA HABERİ OLDU

Üzerine kurulan şirketlerden habersiz olan İsa Uzğuç olaydan, 2009 yılında hakkında vergi usul kanununa muhalefet etmek suçundan dolayı açılan çok sayıda dava sebebiyle haberi oldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti. Vergi kanununa muhalefet suçlamasından beraat etmesine karşın Uzğuç'a bu defa da üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı.

İŞ VAADİYLE VEKALETNAME ALDILAR

Üzerine çıkarılan vergi borcuna itiraz etmeye hazırlanan İsa Uzguç, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı()'na anlattı. O zamanlar sokaklarda yaşadığını belirten İsa Uzğuç, "Bazı kişiler dışarıda kaldığım için iş vereceklerini söyledi. SSK yapacaklarını söylediler. 2009 yılında davalık oldum. Bu davalardan beraat aldım. Vergi borçları üzerime çıktı. Devlet dairelerine gittim. Kimse sahip çıkmadı. Şu an 220 bin lira kadar bir borç üzerime çıktı. Ben mağdurum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, ben hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Mağdurum. Bu borçların silinmesini istiyorum. Bunları mahkeme kararları çıktığında öğrendim. Üzerime paravan şirket kurmuşlar. Bunun dışında naylon fatura yapmışlar. Benim bilgim yok. Ben 5 şirket sahibi değilim. Yol yordam bilmiyorum. Okuma yazmam yok. Cahilim. Kandırdılar beni. Oyun ettiler. Günlük 20 lira kazanarak geçiniyorum" dedi.

İsa Uzğuç, "Durum ortada. Ben kimseye namussuzluk yapmadım. Beni kandırdılar. Oyuna getirdiler. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hurdacılık yapan İsa Uzğuç'tan detaylar

-Sokaklarda hurda arabasıyla gezme

-İsa Uzğuç ile röportaj

-Genel ve detaylar

02.05.2019 -12.50 Haber Kodu : 190502098

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5- TUR OTOBÜSÜNÜN ALTINDAKİ BOŞLUĞA SAKLANAN KİŞİ YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Yenikapı İskelesi'nde tur otobüsünün altındaki boşluğa gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, yurt dışına kaçmak istedi.

Olay saat 09.00 sıralarında Yenikapı İskelesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, tur otobüsünün ön sağ teker bölümünün yanındaki boşluğa gizlenen Filistin uyruklu bir kişi, yurt dışına gitmek istedi. Bir süre orada kalan kişiyi, otobüs şoförü tarafından fark edildi. Filistinliyi gören şoför, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün altındaki boşluğa gizlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yabancı uyruklu kişi, sağlık görevlilerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Filistinli kişinin otobüsün altında Saraybosna'ya gitmeye çalıştığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Tur otobüsünden görüntü

-Vatandaşlar cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detaylar

02.05.2019 -11.10 Haber Kodu : 190502057

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6-OTOMOBİLLERİN ÖN KONSOLLARINI ÇALAN 1'İ KADIN 9 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

İstanbul'da 20 ilçede lüks otomobillerin ön konsolları, dijital gösterge panellerini çalan, direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Takip ettikleri panelvanlardan matkap ve inşaat malzemeleri de çalan şebekeye yapılan operasyonda, 2 otomobil, otomobillerden çalınan parçalar ile inşaat malzemeleri ele geçirildi. Çalınanların piyasa değerinin yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'daki birçok ilçede yaşanan otomobillerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete liderliğini Fırat G. (25) ve Selman D'nin (30) yaptığı, 1'i kadın 9 kişilik hırsızlık çetesinin adreslerini belirledi. Çalışmalar kapsamında Esenyurt, Avcılar, Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 6 ilçe ile Mardin'de geçtiğimiz Pazar günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarda lüks otomobillerin konsollarında bulunan 'hayalet ekran' diye bilinen çok sayıda dijital gösterge, direksiyonlar, darbeli matkap gibi inşaat malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 25 bin lira ve 2 adet çalıntı otomobil de bulundu. Çalınan malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Öte yandan yakalanan 9 kişilik çetenin saat 05.00'te hırsızlığa başlayarak 3 saat içerisinde hırsızlığı tamamladıkları öğrenildi. Hırsızlık çetesinin çaldıkları malzemeler ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Yakalanan 9 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların çaldıkları malzemelerin sergilenmesi

-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışı

-Genel ve detaylar

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7-İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bahçelievler Yenibosna mevkiinde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları çantalarıyla korunmaya çalışırken, bazıları ise kafalarına geçirdikleri poşetle korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Trafikten ve araçlardan

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

02.05.2019 -11.46 Haber Kodu : 190502070