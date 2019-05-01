DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkan yollar ve ara sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Sabah işe gitmek isteyenler uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Taksim Meydanı'na giremeyen bazı vatandaşlar geri dönerken bazıları ise farklı güzergahlar aradı.Taksim Meydanı'na çıkan caddeler ve ara sokaklar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde çevik kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Bazı bölgelere TOMA'lar konuşlandırıldı. Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

"HEP BİZ ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLUYORUZ"

İş yerine gidemeyen Pınar Güven insanların mağdur olduğunu belirterek, "Ben Feriköy'de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok, Osmanbey'e kadar yürüdüm. Patronu aradım 'Bir şekilde gelmen gerekiyor' dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü'nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis bariyerleri önünde bekleyenler

-İçeri girmeye çalışanların polisle konuşması

-İşine gidemeyen Pınar Güvenle röp

-Bazı vatandaşların geri dönmesi

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 08.54 - Haber Kodu : 190501023

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2- MECİDİYEKÖY'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE: 7 GÖZALTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Pankartla yürüyen grup

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınmaları

-Polis aracına bindirilmeleri

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 09.59 - Haber Kodu : 190501032

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(Aktüel görüntülerle)

3-BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN İKİNCİ GRUBA MÜDAHALE

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta toplanan HKP üyesi bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Polisle grup arasında çıkan arbedenin ardından gruptakiler, gözaltına alınarak, polis otobüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-HKP'lilerin toplanması

-Polisin grubun önünü kesmesi

-HKP'lilerin gözaltına alınışı

-Gruptakilerin polis otobüsüne bindirilmesi

-Slogan atan grup üyesi

-Genel ve detaylar

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(Aktüel görüntülerle)

4-TAKSİM'E GELEN İLK GRUP KAZANCI YOKUŞUNA ÇELENK BIRAKTI

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, grup adına bir açıklama yaparak, "Bugün Taksim'den, 81 ilden, tüm Türkiye'den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün, toplumun her kesimine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019'da Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun yürümesi

- Grubun Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakması

- Grubun Cumhuriyet Anıtı'nda görüntüsü

- Basın açıklaması

- Anıta çelenk bırakılması

- Detaylar

01.05.2019 - 10.10 - Haber Kodu : 190501035

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5- TÜRK-İŞ TAKSİM KAZANCI YOKUŞUNA KARANFİL BIRAKTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

TÜRK-İŞ üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı2na çıktı. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Grup, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, grup adına Kazancı Yokuşu'nda bir açıklama yaparak, "1977 bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. Olayları kim, neden, niçin yaptı hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var. 1977'yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz'u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun yürümesi

-Grubun Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakması

-Basın açıklaması

-Grubun Cumhuriyet Anıtı'nda görüntüsü

-Anıta çelenk bırakılması

-Genel ve Detaylar

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6- BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Haber-Kamera: Ümit UZUN -Özden ATİK - Harun UYANIK,İSTANBUL()

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıklara başlandı.

Gruplar 3 koldan yürüyüşle alana girecek. Toplama yerlerine yavaş yavaş gelmeye başlayan gruplar, kutlama için hazırlık yapmaya başladı. Bayrak ve flamaları hazırlayan gruplar zaman zaman çalan müzik eşliğinde halay çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Bayrak ve flama hazırlığı

-Halay çeken gruplar

-Genel ve detay

01.05.2019 - 10.30 - Haber Kodu : 190501048

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7-AKSARAY'DA 1 MAYIS'A HALAYLI KUTLAMA

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplanan Nakliyat İş üyeleri, güne halaylarla başladı.

Nakliyat İş üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplandı. Atatürk Bulvarı'nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla 1 Mayıs'ı kutluyor.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan işçiler

-Halay çekmeleri

-Atılan sloganlar

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 09.46 - Haber Kodu : 190501027

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(ÖZEL)-

8-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla İsveç'te terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği kaydedilen Mehmet Halit Azizoğlu'nun İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Kartal'da bir adrese düzenlenen operasyonda Azizoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki sorgulaması tamamlanan Mehmet Halit Azizoğlu sevkedildiği adliyede tutuklandı.