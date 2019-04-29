DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAŞSAVCILIK : BANYO KAPISINA ASILI BULUNDU

Özden ATİK - İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan casusluk şüphelisinden biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında "Uluslararası Casusluk Yapma", "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Temin Etme" suçlarından Zakı Y.M. Hasan, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan 2019'da tutuklanmıştır. Tutuklu Zakı Y.M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik orasında cezaevi görevlileri tarafından dün saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutuklu yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zakı Y.M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumundan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp kurumu'nda yapılmıştır"

Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

-Silivri Cezaevi

-Adli Tıp kurumu

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(ÖZEL)

2- SANCAKTEPE'DE PARKTA KORKUTAN ÇATLAKLAR

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ- Anıl UÇAN/İSTANBUL,()

Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu.

Safa Mahallesi'nde bulunan Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

PARK BOŞALTILDI

İtfaiye ekipleri herhangi bir çökme tehlikesine karşı bölgeye güvenlik şeridi çekerken Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkta bulunan çocukları ve vatandaşları dışarıya çıkartarak parkı boşalttı. Görevliler, parkta meydana gelebilecek herhangi bir çökme tehlikesi nedeniyle parkın alt tarafından bulunan sitenin sakinlerini uyararak site sakinleri tarafından otopark olarak kullanılan alandan araçlarını çekmelerini istedi. Belediye yetkilileri bir süre parkta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından parkın kapısı kapatılarak mühürlendi.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Çatlakların oluştuğu parka gelerek inceleme yapan gönüllü bir arama kurtarma derneği başkanı olan Erkan Çekiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldik ve kontrol ettik. İtfaiyeye de haber verdik. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte emniyet şeritlerini çektik. Parkta çocuklar oynuyordu. Çocukları parktan boşalttık. Şu gördüğünüz alanda yaklaşık 40 cm'lik bir çökme var. Okulun tarafına doğru da 20-25 cm'lik bir çökme var. Duvarlarda çok geniş çatlaklar var. Okul açılıyor. Çok büyük bir tehlike. Bir an önce önlem alınması lazım. Zabıta arkadaşlarımızla kapıyı kilitleyeceğiz. Parka bugün kimse giremeyecek ama biran önce önlem alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu.



"BASKETBOL OYUNURDUK"

Parkın yanında bulunan ilkokulda okuyan bir öğrenci, "Sabah geldiğimizde çevrelemişlerdi. Basketbol için arada kullanıyoruz. Hatta okulun içinden girişi var" dedi. Okulda eğitim gören başka bir öğrenci de, "Parka okuldan sonra gidiyoruz. Arada hocalar çıkartıyor. Çatlakları gördüm birkaç defa" diye konuşurken başka bir öğrenci de daha önce parkı kullandıklarını ancak artık kullanamayacaklarını belirterek, "İki aydır çatlaklar var. Kapatıldı. Artık parka kimse giremiyor. Kapatıldı" dedi.

Akşam saatlerinde, çatlaklar sebebiyle boşaltılan park, yanında bulunan okul ve çevresi havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Çatlakların oluştuğu parktan detaylar

-Vatandaşların ve çocukların çıkartılması

-Görevlilerin incelemesi

-Çatlaklardan detaylar

-Alandan detaylar

-Parkın ve okulun çeşitli noktalardan detayları

-Erkan Çekiç röportaj

-Parkın kapısının kapatılarak mühürlenmesi

-Parkın altında bulunan site sakinlerinin uyarılması

-Parkın altında bulunan otoparktan parkın istinat duvarının görüntüleri

-Çatlakların oluştuğu parkın havadan görüntülenmesi

-Çatlağın oluştuğu parkın yanındaki okuldan detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-Öğrencilerle röportajlar

29.04.2019 - 10.19- Haber Kodu : 190429029

29.04.2019 - 10.21 - Haber Kodu : 190429031

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3- ATATÜRK'E HAKARET EDEN YAZAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

İstanbul Barosu, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

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4- TACİZCİYİ KAMERAYA ALMIŞTI...O TACİZCİ YAKALANDI

- Sultangazi'de 23 yaşındaki G.Y., yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı.

- Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu.

- Polis o kamera görüntülerinden tacizcinin kimliğine ulaştı. Tacizci Bursa'da saklandığı evde yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi.

TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da şüphelinin Bursa Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A.İ.'nin taciz konusunu gerçekleştirdiğini kabul ettiği, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'da yaşayan amcasının yanına kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri F.A.İ.'yi İstanbul'a getirerek Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk etti. Şüpheli F.A.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin Bursa'da yakalanması

-Şüphelinin emniyetten çıkartılması

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

-ARŞİV

-Kadının çektiği görüntüler

-Kadının açıklamaları

29.04.2019 - 08.49 - Haber Kodu : 190429015

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5- MAHALLEDE DRİFTİN BEDELİ AĞIR OLDU

Emin YEŞİL - İstanbul -

SULTANGAZİ'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüyle ilgili haber üzerine polis hareket geçti. Araç sürücüsü E.A. yakalandı. E.A.'ya Trafik Kanununun 67/1-d maddesi (drift yapmak) gereğince 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mustafa Tezcan Polis Merkezince "Trafik Güvenliğini Tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Drift yapan sürücünün görüntüsü

29.04.2019 - 09.57 - Haber Kodu : 190429028

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6- "YALIDA TADİLAT" DAVASINDA MAHKEMEDEN "RIZA SARRAF'I ARAMAYA DEVAM" KARARI



Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen Rıza Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Sarraf'ın ABD'de cezaevinden serbest bırakıldığının anlaşıldığını belirterek, adresinin belirlenmesi için yetkili makamlara yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme aynı suçtan yargılanan ve dosyası ayrılan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın beraatına, inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'e de 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezası vermişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf'ı avukatı temsil etti. Sanık hakkında yakalama kararının infaz edilmediğini belirten mahkeme, Adalet Bakanlığı'na cevap verildiğini ancak uluslararası istinabeye (adli yardımlaşma) cevap verilmediğini belirtti. Mahkeme uluslararası istinabe adresi olan cezaevinden sanık Rıza Sarraf'ın serbest bırakıldığının anlaşıldığını belirterek, sanığın başka yurt dışı adresinin belirlenmesi için konsolosluğa ve bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi

Mahkeme bir önceki celse, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın üzerine atılı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na aykırılık suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar vermişti. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'i ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.

Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddialarının bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilmesi üzerine yalılarda inceleme başlatan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 sayılı yasaya aykırılıklar tespit etmiş ve dosyayı, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndermişti.

Kurul tarafından yaptırılan incelemede, yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar bulunduğu, iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede yer almadığı tespit edilmişti. Kurul, her iki yalının onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca suç duyurusu yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ebru Gündeş Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2017'deki celsede, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceği, bu sürecin de savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden dosyanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

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7- ADLİ BİLİŞİM UZMANI: ÖZELLİKLE EKRAN BAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUKLARA DİKKAT EDİN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Adli bilişim uzmanı, bağımlı danışmanı emekli polis İsa Altun, engelli ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu. Altun, "Son dönemde engelli çocuklara yönelik saldırılarda da artış olduğunu görüyoruz. Bilgisayar ekranları karşısında daha fazla zaman harcayan bedensel veya zihinsel engellilerin daha çok istismara, suistimale açık olduğunu bilmekte yarar var."dedi.

Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından, Esenyurt'taki Mesleğim Sağlık Okulu salonunda düzenlenen toplantıda engelli çocukları bulunan ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri anlatıldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, Avcılar'da yaklaşık 20 bin engelli bulunduğunu, diğer ailelerin 10-0 gerisinde olduğunu belirttiği dezavantajlı bu insanların daha kolay kandırılabildiğini söyledi. Vardar, "Aile, engelli çocuğu ile uğraşırken sağlıklı diğer çocuğu ile ilgilenemiyor. Bu durumda çocuklar maalesef farklı yerlere kayabiliyor. Amacımız onları bilgilendirebilmek" dedi.

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin yaşamından etkilenerek bu konuda çaba harcayan, emekli polis Bakırköy Adliyesi'nde adli bilişim uzmanlığı, bilirkişilik yapan bağımlı danışmanı İsa Altun, konuşma yaptı.

Yayınlanan 9 kitabı bulunan İsa Altun, ailelerin akıllı telefon veya tabletleri özellikle 12-16 yaşlarındaki çocuklara verirken çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Altun, bu çocukların dışarıdan gelebilecek tehdit, şantaj, korkutma amaçlı mesajlara inanabildiğini, 'Mavi balina' gibi tuzaklara çok rahat düşebildiğini, gece yarısından sonra cihazlara girerek, kendilerine verilen komutları, emirleri yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Altun, salona yakınları ile birlikte getirilen engelli çocuklara, "Sosyal medyada kimseye kötü bir şey; aptal, salak, geri zekalı gibi kelimeleri veya küfürleri yazmayın. Karşınızdakilerin anne ve babası görürse suç duyurusunda bulunabilir" dedi.

Ailelerden kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklarını komşuya veya tanıdıklarına yatıya göndermemesini isteyen uzman İsa Altun, dışarıda hemen her gün medyada haberleri yayınlanan insan diyemeyeceği birçok organizma bulunduğunu anlattı. Altun, şunları söyledi:

"İnternette çocuklara yönelik siber saldırılarda artış var. Adliyelerde saat 02.00'den sonra çocukların saldırılara maruz kaldığı vakaları görüyoruz. Özellikle anne ve babaların cihazı verirken gece bunları kontrol etmelerini rica ediyorum. 'Benim çocuğum yapmaz' diye düşünerek çocuğuna toz kondurmayan aileler daha büyük tehlike altında. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Çocuk takip, koruma programları cihazlara indirilerek farkındalık arttırılabilir. Nasıl biz dışarıda tanımadığımız insanları evimize çağırmıyorsak, çocuklar da sosyal medyada tanımadıkları kişileri hesaplarına eklememeli. Son dönemde engelli çocuklara yönelik saldırılarda da artış olduğunu görüyoruz. Engelli olduğu için şikayet edemez, etse bile dikkate alınamaz gibi bir algı var. Pedofillerin hedefinde engellilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayar ekranları karşısında daha fazla zaman harcayan bedensel veya zihinsel engellilerin daha çok istismara suistimale açık olduğunu bilmekte yarar var. Buradan özellikle engelli aileleri uyarmakta yarar görüyorum. İnternet başında çok fazla zaman geçiren çocuklarına dikkat etsinler her türlü istismar ve suistimale açık kalabilirler."

Toplantının ardından sanatçı Sami Çelik, engellilere ve yakınlarına mini konser verdi. Müziğe kendilerini kaptıran engellilerden bir bölümü sahnede veya koltukların arasında oynadı.

Görüntü Dökümü:

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-İsa Altun konuşurken

-Salondaki engellilerden görüntüler

-Ahmet Halit Vardar ve Sami Çelik'ten görüntüler

-Engelliler müzik eşliğinde oynarken

29.04.2019 - 10.48 - Haber Kodu : 190429045