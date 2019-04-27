DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

1- ESENYURT'TA ÇATLAYAN YOL VE BİNADAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL

Esenyurt Orhangazi Caddesi'nde oluşan çökmeler ve binalardaki çatlaklarla ilgili inceleme sürüyor.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında çökmeler meydana geldi. Yolda oluşan çökmelerin

yanı sıra bazı binaların duvarlarında da çatlaklar oluştu. Çevrede bulunan 25 bina boşaltıldı. Burada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri bugün de devam ediyor. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

Çökmenin yaşandığı caddenin hemen yanında bir inşaatta temel çalışmasının sürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle yol ve caddeler

-Binaların görüntüsü

-Çalışma süren inşaat

27.04.2019 - 10.53 Haber Kodu : 190427045

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(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA 'TEK TEKER' KAZASI: YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırmasıyla yola düşen arkasındaki arkadaşı yaralandı.

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü. Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda yatan yaralı

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

27.04.2019 - 10.14 Haber Kodu : 190427029

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(ÖZEL)

3- TAKSİM MEYDANI'NDA "FOTOĞRAFIMI PAYLAŞTIN" KAVGASI

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim Meydanı'nda Fas uyruklu sevgililer kavgaya tutuştu. Kadın, "polis telefon" diye bağırınca çevredeki vatandaşlar, kadının cep telefonunu çaldığını sandıkları adamı yakalayıp dövdü. Kavganın, adamın eski sevgilisi olan kadınla birlikte olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için çıktığı anlaşıldı. Eski sevgililer olay sonrası karakolluk oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve daha önce sevgili olan Fas uyruklu kişiler bir süre önce ayrıldı. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine adam, sevgilisi ile daha önce beraber çektirdiği fotoğrafı "işte evleneceğim kadın" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce eski sevgilisini buluşmaya çağırdı. Taksim Meydanı'nda buluşan eski sevgililer burada tartışmaya başladı. Kadın, adama sosyal medyada paylaştığı ve cep telefonundaki birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesini istedi. Adam fotoğrafları silmeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı. Türkçe bilmeyen kadın çığlık atarak "polis telefon" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar adamı kadının cep telefonunu çaldığını sanarak yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada kadının çığlıklarını duyup gelen bir polis araya girdi. Öfkeli kadın vatandaşların ve polisin tutuğu eski sevgilisine vurmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine takviye olarak gelen polis ekipleri eski sevgilileri ifadeleri için polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü

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(CEP TELEFONU)

-Kadının polis polis diye bağırması

-Vatandaşların yakaladıkları adama vurmaları

-Bir polisin koşarak gelmesi ve araya girmesi

-Kadının adamı çekiştirip vurmaya çalışması

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Genel ve detaylar

27.04.2019 -10.35 Haber Kodu : 190427040

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(ÖZEL)

4- BACAĞINDAN BIÇAKLANDI, TELEFONUNU VERMEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnen genç bacağından bıçaklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, ayakkabı firmasında çalışan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdurrahman Nuri yolda yürürken 3 kişi önünü kesti. Abdurrahman Nuri, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnince bacağından bıçaklandı. Gaspçılar telefonu alamadan kaçtı.

Bacağından bıçaklanan Abdurrahman Nuri, olay yerinden uzaklaşarak yardım için bir akrabasını aradı. Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Abdurrahman Nuri'nin yere yığıldığını görenler, gencin yardımına koştu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Abdurrahman Nuri'ye tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Nuri, Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdurrahman Nuri'nin haber verdiği ve kısa sürede olay yerine gelen akrabası, "Abdurrahman benim amcamın oğlu. Bıçaklandıktan sonra beni aradı. İşe giderken 3 kişi önünü kesiyor. Abdurrahman'dan telefonunu istemişler. Telefonunu vermemiş. Daha sonra bıçaklamışlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı gencin görüntüsü

-Yardım eden vatandaşların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Akrabası ile röp

27.04.2019 -10.12 Haber Kodu : 190427027

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5- ÖĞRENCİ SERVİSİ ARKASINDAN GEÇEN KİŞİYE ÇARPTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de geri manevra yapan öğrenci servisi bir kişiye çarptı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1407 sokakta meydana gelen olayda, Cafer Güler geri doğru hareket eden öğrenci servisinin çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, Cafer Güler'in bilincini açık tutmak için yan yatırdı. Cafer Güler, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra içinde öğrenci olduğu öğrenilen servis aracının sürücüsü ise olay yerine eşini bırakarak, uzaklaştı. Sürücünün, öğrencileri okullarına bırakmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kaza anını anlatan sürücünün eşi, "O kadar abartılacak bir şey yok. Araba geri geri geliyordu. O da arkasındaydı. Arabanın sensörü var zaten. Vurdu ama o dengesini kaybetti. Başka bir şey olmadı yani. Bizim araba o. Sürücüsü eşim. O serviste şu anda" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Yaralıya mühadale

-Ambulansla götürülmesi

-Sürücünün eşi ile röp

27.04.2019 -10.20 Haber Kodu : 190427033

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6-İSTANBUL'DA KAÇAK ŞEMSİYE OPERASYONU

-Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi.

İstanbul

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, 4 kişi gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratını değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri takip altına alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısından Sarp Gümrük Kapısına transit olarak geçmek istediği bilgisine ulaştı. Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip eden ekipler, aracın güzergah dışına çıkarak İstanbul'da bir depoya girdiğini tespit etti. Takip altındaki TIR daha sonra tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'nde durduruldu. Yapılan aramada araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş parçaları olduğu görüldü. Ekipler, İstanbul'da aracın girdiği depoya baskın düzenledi. Depoda Yapılan aramada gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi. Transit eşyayı ülke içinde bırakan TIR'a, araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş parçasına ve kaçak şemsiyelere el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen şoför ve organizatör olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Depoya yapılan baskın

-Ele geçirilen şemsiyeler

-Şemsiyelerin depodan çıkarılması



