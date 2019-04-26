DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- FETÖ SORUŞTURMASI: 210 ASKERİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Özden ATİK - İstanbul

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin 112'si Kara Kuvvetleri,

29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapıyor.

Şüphelilerden 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'i ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

26.04.2019 - 09.06 Haber Kodu : 190426010

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(ÖZEL)

2-BEYOĞLU'NDA KAVGA: 3'Ü ÖĞRENCİ 4 KİŞİ BIÇAKLANDI



Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yan sokağında dün saat 19.45 sıralarında meydan geldi. Lise öğrencisi bir grup ile okul dışından kişiler arasında iddialara göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı öğrenciler yerde yatarken arkadaşları bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Kavgayı gören diğer öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

"KOŞARAK 'BU MU BU MU' DİYE BAĞIRDILAR"

Esnaf Çetin Aslan, "Kırmızı montlu bir arkadaş, kız arkadaşıyla birlikte aşağıya doğru yürüyordu. Bu okulun öğrencileri koşarak 'Bu mu, bu mu' diye bağırdılar. Biz kavga olacağını düşündük ve aşağıya doğru indik en azında ayıralım diye. 20 kişi çocuğu bayağı bir hırpaladılar. O çocuğu zor bela manavın içerisine soktuk. Sonra bir baktık saldıran 20 kişinin içerisinde 4 kişi bıçaklanmış. Kimin bıçakladığını görmedik. 16-17 yaşlarında çocuklar bunlar" diye konuştu.

Kavga ile ilgisi belirlenen 4 kişi polis merkezine götürülürken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-İki yaralının yerde yatması

-Yaralıların başında arkadaşlarının beklemesi

-Panik anları

(AKTÜEL)

-Yerde yatan yaralı öğrenciden detay görüntü

-Yaralının başında arkadaşının beklemesi

-Yaralı öğrencinin ambulansa alınması

-Ambulansların gidişi

-Olay yerinde toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Manavda bekleyen çocuktan detay görüntü

-Olaya karıştığı düşünülen kişilerin polis aracına bindirilmesi

-Polis araçların gidişi

-Çetin Aslan ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

26.04.2019 - 10.23 Haber Kodu : 190426023

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3-SATIN ALMAK İSTEDİĞİ DAİREYİ İNCELERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL

Pendik'te bir kişi satın almak istediği dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Vedat Kamber isimli bir kişi Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir inşaata daire bakmaya geldi. 3. kattaki dairede incelemelerde bulunan Kamber, balkona çıktı. Kamber dengesini kaybederek, balkondan düştü. Yere düşen adamı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Kamber, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamber tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamber'in düştüğü sırada yan tarafta oturduklarını söyleyen Ferah Nas Şahingöz , "İlk gördüğümde 3. kattaki balkonda oturuyor gibiydi. Daha sonra aşağıya eğildi. Adeta takla atar gibi sırt üstü düşerek kafasını çarptı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kamber'in fotoğrafı

-Binadan görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

26.04.2019 -10.50 Haber Kodu : 190426031

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4-HALİÇ'TE DÜŞEN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL

Haliç sahilinde sabah saatlerinde bir kişi denize düştü. Deniz polisinin kurtardığı adam hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haliç sahilinde saat 08.00 sıralarında yürüyüş yapan, 77 yaşındaki Halit Diler, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, denize düştü. Suda çırpınan Diler'e sahilde bulunan başka bir kişi yardım etmeye çalıştı. Durum polise ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Diler, ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Diler'in fotoğrafı

-Kıyıya çıkarılan yaşlı adamın ambulansa taşınması

-Ekiplerin çalışmaları ve çalışmaları izleyen kalabalık

-Genel ve detaylar

26.04.2019 - 09.26 Haber Kodu : 190426011

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(EK BİLGİYLE )

5-ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU GÖKHAN GENCEBAY BIÇAKLANDI

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 TJJ 36 plakalı taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Sedahan Özmen yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Murat Emre Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Taksici ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksici Erdoğan Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DAHA ÖNCEDEN DE SABIKASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Olayla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yazılı açıklama yaptı. "Sektörümüz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere hemen hastaneye gidip kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diyen Aksu, "Hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve tamamen sektörümüze zarar veren bu olaydan ötürü Kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi, Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim, öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik. Bu, bizim uzun süredir dile getirdiğimiz denetim eksikliklerini, sektörümüzde standartların bir türlü oluşturulamamış olmasını da tekrar gün yüzüne çıkardı. Biz 52 bin çalışandan oluşan bir sektörüz, ancak içimizde maalesef denetim eksiklikleri dolayısıyla bu tür sabıkalı insanlar da kaçak çalışabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü işbirliğine davet ediyoruz. Yaşanan elim olaydan dolayı üzüntümüzü tekrar belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın hemen ardından cep telefonu kamerasına çekilen görüntüler

-Hastaneden detaylar

25.04.2019 - 23.11 Haber Kodu : 190425259

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6-TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI 4 GÜN SÜRDÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Avcılar'da bulunan, Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan kalabalık, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrenci sayısı nedeniyle 4 ayrı güne yayıldı.

Avcılar'da göçün yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesi'nde büyük bölümü Suriyeli, 800 kadarı yabancı, 5 bin 300 öğrenciye, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile 155 öğretmen ile eğitim verilen Leyla Bayram İlkokulu'nda bayram coşkusu bugünkü etkinliklerle sona eriyor. Okullaşma oranının düşük kaldığı bölgedeki okulun Müdürü İsmail Mustafa Akçay, TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle 23 Nisan'ı öğrencileri ile birlikte coşku ile kutladıklarını söyledi. Akçay, "Türkiye'nin en kalabalık ilkokuluyuz. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kutlamaları 4 güne yaymak durumunda kaldık. Bu hafta ana sınıfı öğrencileri için ayrı, ilkokul 1 ve 2'nci sınıflar ve 3- 4'üncü için ayrı, mülteci çocuklar için de ayrı olmak üzere 4 ayrı günde bayram coşkusunu kutladık. Okulumuzdaki sspor salonunda bugün sadece 1 ve 2'nci sınıftaki çocuklarımız ve onları izlemeye gelen yakınları burada. Bayramımız hepimize kutlu olsunö dedi.

Veliler, sabah ve öğleden sonra A'dan V'ye kadar değişik harflerle 128 derslik bulunan okuldaki spor salonunu yanlarında getirdikleri diğer çocukları ile birlikte hınca hınç doldurdu, Salonda yapılan miniklerin birbirinden renkli gösterilerin sunduğu 4 ayrı kutlamaları her seferinde en az 2 bin 500 kişi izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul bahçesinde öğrencilerin kalabalığını gösteren görüntüler

-Spor salonundaki törenden görüntüler

-Öğrencilerden görüntüler

-Okul müdürü konuşurken

-Tribünlerdeki öğrenci veli ve yakınlarından görüntüler

26.04.2019 - 09.46 Haber Kodu : 190426015

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7- İSTANBUL HAVALİMANI'NA UÇAN İLK YABANCI HAVAYOLU ŞİRKETİ AİR ALBANİA OLDU



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan Arnavutluk havayolu şirketi Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan Tiran seferlerine başladı. Havayolu şirketi, tam kapasite ile hizmet veren İstanbul Havalimanı'na uçan ilk yabancı havayolu şirketi oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen taşınma işleminin ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı yabancı havayollarını gözdesi haline geldi. Havalimanına ilk uçan yabancı havayolu şirketi olan Air Albania, Tiran'a ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı'nda bir tören düzenlendi. Törende Air Albania yöneticileri ve havalimanı işletmecisi yetkilileri ile birlikte pasta kesti.

9 AYLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Air Albania Genel Müdürü Sinan Dilek, "İstanbul Havalimanı'na gelen ilk yabancı havayolu şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Air Albania Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49'la bir iştiraki. Aslında Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili stratejik ortaklık neticesinde meyve vermiş, 9 aylık bir çalışma süresinden sonra uçuşlarına bugün itibarıyla başlamış olan ve gelecek hedefleri büyük olan bir şirket. İleride sadece Türkiye-Arnavutluk arasında değil, Arnavutluk ile Avrupa arasında seferler düzenleyecek olan bir havayolu. İlk seferimize İstanbul-Tiran arasında başlıyoruz. 2019 yazında filomuza katacağımız yeni uçaklarla İtalya ve İngiltere'deki destinasyonlara uçacağız "dedi.

HEDEF ÇİN VE HİNDİSTAN PAZARI

İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi haline getirmek için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar da hedef pazarlarında Çin ve Hindistan olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vereceklerini açıkladı. Başar, "Air Albania hoş geldi, sefa geldi. Umarım onlar için, tüm yolcularımız için güvenli ve keyifli seyahatler olur. Büyümeye devam edeceğiz. Hedef pazarlarımız arasında Çin ve Hindistan var. Yakın zamanda buralardan da güzel haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Air Albania uçağıyla Tiran'a giden yolculardan biri olan Panajot Panajoti ise, "İstanbul Havalimanı mimariden güvenliğe kadar her şeyiyle çok iyi." dedi.

Görüntü Dökümü:

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Air Albania yolcularının bilet bagaj işlemleri

-Yolculardan görüntüler

-Sinan Dilek ile röp

-Uçuş bilgi ekranından görüntüler

-Genel ve detaylar

26.04.2019 - 10.53 Haber Kodu : 190426032

