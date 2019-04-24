DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 2

1- ATAŞEHİR'DE KERESTE DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

Ataşehir'de bir kereste mağazasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altın alındı. Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde bulunan bir kereste mağazasında saat 07.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, destek istedi. Olay yerine Ümraniye, Kayışdağı, Dudullu, Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Mağazanın yakınında bulunan bir araç da yangından zarar gördü.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Öte yandan kopan bir elektrik kablosunun ucundaki patlamalar tehlike yarattı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kabloya gelen elektrik kesilince tehlike son buldu.

"BÜYÜK BİR FACİAYI ATLATTIK"

Bir mahalle sakini yangınla ilgili şunları söyledi; "Sabah saatlerinde çıktı yangın. Burası daha önce yeşil alandı. Marangozhane yapıldı burası. Kereste market ama işlem de yapılıyor içeride. Yapıp satıyorlar. Ama burada binalar var, yerleşim yeri var, bir okul var. Büyük bir tehlike arz ediyor. Büyük bir faciayı atlattık. Araçta hasar var. Belki okula atlayacaktı. Belki binaya atlayacaktı. Yaralı ve can kaybı şu ana kadar yok." Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan mağaza (cep telefonu kamerası)

-Yanan kereste mağazası

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinleriyle röp

-Yangında zarar gören araç

-Genel ve detay

24.04.2019 - 08.02 Haber Kodu : 190424014

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2- İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti.

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri tozla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken bazıları da oto yıkamacılara akın etti.

"BAYAĞI SIRA VAR"

Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var" dedi.

Selahattin Yıldırım ise Çamur yağdı, "Şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok" diye konuştu.

BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.

Ek görüntü

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-Üzerine çamur yağan araçlar

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Araçların üzerindeki çamur

-Oto yıkamacısına gelen sürücüler

-Oto yıkamacısındaki araç kuyrukları

-Sürücülerle röp

-Genel ve detaylar

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3- 19 YIL ÖNCE İLK 'ATA'NIN YOLUNDA 57'NCİ ALAY YÜRÜYÜŞÜ'NÜ ORGANİZE EDEN ALBAY O GÜNÜ ANLATTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nda yaşamlarını yitiren Anzaklar'ın anısına, torunlarının binlerce kişilik kafileler halinde kente gelerek, dedelerinin hatırasına gösterdikleri saygıdan etkilenen bir grup üniversitelinin 19 yıl önce başlattığı 'Ata'nın Yolunda 57'nci Alay Yürüyüşü'nü organize eden Emekli Albay Şener Tekbaş, buna öncülük ettiği için gurur duyduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce Anzak torunu dedelerini yarın şafak ayini ile yad etmek için Anzak Koyu'nda bugünden itibaren toplanmaya başladı. Anzak torunlarının şafak ayinine başladığı saatlerde, Eceabat'a bağlı Kocadere Köyü'nde gelenekselleşen 'Ata'nın yolunda, 57'nci Alay Yürüyüşü' için de hazırlıklar tamamlandı.

O GÜNLERİ ANLATTI

Çanakkale'de 19 yıl önce 'Ata'nın yolunda, 57'nci Alay Yürüyüşü'nü organize ederek koordine eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yıllarca görev yaptıktan sonra kendi isteği ile emekli olan Emekli Topçu Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, gelenekleşen bu etkinliği muhabirine anlattı. Halin Avcılar'da 'Çanakkale Destanı' adı verilen 3 aşamadan oluşan projeyi 52 bin öğrenciye hiçbir maddi çıkar olmadan Türk tarihini, kahramanları, ataları, Kurtuluş Savaşı'na katılan şehit ve gazilerin yazdığı destanı anlatan Emekli Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, bu fikrin 2005-2006 yılında Gelibolu Yarımadası'nda 18'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatırken, dönemin 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Dursun Bak'ın kendisine yönlendirdiği iki üniversite öğrencisi ile görüşmesi ile ortaya çıktığını söyledi. Emekli Albay Tekbaş, Manisa Celal Bayar ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenci konseyi başkanlarının Genelkurmay Başkanlığı'na başvurarak, bütün üniversitelerdeki arkadaşlarını Gelibolu'ya getirip 57'nci Alay anısına yürüyüş yapmak istediklerini söylediğini anlatırken şöyle dedi:

"Zihnimde büyük şimşek çaktı. Büyük bir ana fikirdi. Çok hoşuma gitti. Öğrencilere belli etmemeye çalışıyorum. Bir hobi olarak yıllardır Çanakkale savaşlarını inceliyorum. Bazı sorular sordum; 5 bin kişi gelmeyi, 3 gün kalmayı planladıklarını söylediler. Onlara; 'Nerede kalacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Dağ başında yılan sokarsa ne yapacaksınız? Hastalanan olursa kim müdahale edecek? En az 120-150 otobüs nerede park edecek?' diye sorunca morallerinin bozulduğunu gördüm. Onlara, 'Moralinizi bozmayın, korkmayın yapıyoruz. Sizi alnınızdan öpüyorum. Kolordu komutanımızla hemen görüşeceğim, bu fikri desteklediğimi ve onayladığımızı söyleyeceğim' dedim. Komutanımız, 'Emir- komuta sende' emrini verdi. 5 bin yerine yaklaşık 10 bin kişi geldiler. Tüm faaliyetleri birlikte planladık. Kolordu komutanlığımızın, dönemin 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un desteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarını Türk gençleri adına seferber ettik. 10 bin kişilik çadırkent, tuvalet, mutfak, kurduk, askeri revir- sağlık ocağı oluşturduk. Kolordu Komutanımız ve Ordu Komutanımız İlker Başbuğ'un emirleri doğrultusunda bu faaliyette planlayıcı ve koordinatördüm. Çocuklar, 57'nci Alay'ın izlediği yolu bilmiyorlardı. Bölgede yaşayan köylülerimizle birlikte yaptığımız titiz çalışma ile Mustafa Kemal'in Bigalı Köyü'nden 19'uncu Tümen Komutanı olarak ordugah kurduğu Bigalı Köyü'nden 57'nci Alay ve bir dağ bataryasının 25 Nisan'da yürüyerek çıktığı Conk Bayırı'na giden o tarihi yolu bulduk. Makiliklerle kaplı o yolu temizledik, yürünebilecek hale getirdik."

Emekli Albay Şener Tekbaş, bu tarihi yolu 25 Nisan 2006 sabahı tarihin akışına uygun olarak yürüyüşü başlatacak hale geldiklerini, ordugahı Mustafa Kemal'in 19'uncu Tümen Komutanı olarak belirlediği yere kurduklarını anlatırken şunları ekledi:

"10 bin kişilik çadırkenti jeneratörlerle aydınlattık. İstanbul'dan gerçek mehteran bölüğünü getirdik. Çanakkale Boğaz Komutanlığı bando takımı ve mahalli sanatçılar konserler verdik. Çocuklara 3 gün boyunca Çanakkale ile ilgili barkavizyondan videolarla sunumlar yaptık. 25 Nisan sabahı 10 bin üniversite öğrencisi ile tarihin akışına uygun olarak yürüyüşe hazırdık. Onlara 10 bin bayrak dağıttık. Bu faaliyeti kurumsal hale getirerek, nesiller boyu bu sancağı kuşaktan kuşağa devir teslim töreni ile bu faaliyet devam etsin diye 57'nci Alay'ın temsili sancağını yaptık. 57'nci Alay'daki Kınalı Hasan'ın anısına binlerce üniversite öğrencisine kına yakıp yürüyüşe başladık. 57'nci Alay Conk Bayırı'na çıkmadan önce içtikleri buğday kırığından yapılma çorbanın aynısını yapıp kahvaltı yerine bu çorbayı dağıttık, kına yaktık. Öğrenci temsilcilerini Çanakkale Anıtı'nın önüne getirip temsili 57'nci Alay sancağını Manisa'dan gelen üniversiteliler, bunu Çanakkale'deki arkadaşlarına yemin ederek devir- teslim töreni yaptı. Günümüzde Gençlik Spor Bakanlığı himayesinde sürdürülen bu faaliyetin öncülüğünü yaptığım gurur duyuyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Emekli Albay Şener Tekbaş, öğrencilere Anzak'lar'ın Çanakkale'ye gelişlerini anlatırken

-Emekli Albay Şener Tekbaş'ın Çanakkale ile ilgili sözleri ve öğrencilerin onu tekrar etmesi

-Albay, albümü incelerken ve 19 yıl önceki ilk yürüyüşü anlatırken

-Orgeneral İlker Başbuğ, 19 yıl önce Çanakkale'deki yürüyüş alanına gelirken ve incelemeleri (Arşiv)

-19 yıl önceki yürüyüş ile ilgili görüntüler (Arşiv)

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4- KAĞITHANE'DE MAKAS ATARAK KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ DURMAYARAK KAÇTI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()

KAĞITHANE'DE, MAKAS ATARAK İLERLEYEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ, KAZAYA NEDEN OLDUKTAN SONRA DURMAYARAK KAÇTI. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü, yolda seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı. Başka bir sürücü, makas atan araca çarpmamak için sola direksiyon kırdı ve sol şeritte ilerleyen 34 FJ 7072 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de otomobil savrulup takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Makas atarak kazaya yol açan sürücü, durmayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü de şoka girdi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Takla atan araçtan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Ambulans ve polis araçlarından görüntü

-Oluşan trafikten görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

24.04.2019 - 00.00 Haber Kodu : 190424001

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5- TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ters dönen bir otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil arızalınca arkadan gelen TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileriye doğru savrulan otomobil Cemal Yılmaz'ın kullandığı 34 LB 1505 plakalı otomobile çarparak ters dönmesine neden oldu. Sürücü Yılmaz, şans eseri yara almazken ters dönen otomobilin arka tarafından dışarı çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Trafikten görüntü

sürücü ile röportaj

diğer detaylar

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6- MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera:Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Mezbaha Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Saldırgan, tartıştığı Kubilay Aydın'a (35) pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Aydın yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Kubilay Aydın'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan Aydın, çağrılan ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yerdeki tüfek fişeklerinden görüntü

-Polis ekipleirnden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Yaralı Aydın'ın hastaneye girişi



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7- SULTANGAZİ'DE OTOBÜS DURAKLARINA 'SATILIK BÖBREK' İLANI ASTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı.

"Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.

İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı.

Sultangazi'de bir parkta yattığı belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İlanın görüntüsü

-Otobüs durağında bekleyenler

-Detaylar



