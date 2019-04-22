DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- SRİ LANKA'DA ÖLEN TÜRK MÜHENDİSİN EVİNDE YAS

* Baba Mehmet Çavuş,

"Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Sri Lanka'da terör saldırıları sırasında hayatını kaybeden Türk mühendis Yiğit Ali Çavuş'un Kadıköy'deki evinde yas var. Baba Mehmet Çavuş, "Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi" dedi.

Yiğit Ali Çavuş (27), 2 yıldır çalıştığı Sri Lanka'da terör saldırıları sırasında hayatını kaybetti. Çavuş'un Kadıköy'deki evine Türk bayrağı asıldı. Baba Mehmet Çavuş, "Acı haberi, televizyon ekranlarında 'Sri Lanka'da patlama var' diye alt yazı geçince aldım. Oğlum 2 yıldır orada bir firmanın mühendisi olarak çalışıyor. Ulaşmaya çalıştım, ama bir türlü ulaşamadım. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Gerekli bilgileri verdim. Yetkili firmayla görüşmelerimiz oldu. Maalesef çocuğumuzun acı haberini verdiler. Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLECEK

Baba Mehmet Çavuş, patlamanın, oğlunun arkadaşıyla birlikte kahvaltıya gittiği sırada meydana geldiğini belirterek, "Cenaze konusunda yetkililerle görüşüyoruz. Herhalde bugüne yetiştirebilirlerse, saat 08.00 uçağıyla gelecek. Sabaha karşı burada olur. Oradan da Adıyaman'a götüreceğiz. Yetkili firmalar ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilgileniyor. Binali Yıldırım Bey sağ olsun aradı. Milletvekilleri aradı. Kaymakam Bey ziyaret edeceğini söyledi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Acılı babanın taziyeleri kabul etmesi

-Mühendisin baba evi

-Baba ile röp

-Ölen mühendisin görüntüleri

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2- BEYOĞLU'NDA KAVGA ETTİĞİ KOCASINI BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Beyoğlu'da bir çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçakladı.

Olay, Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi Bloklar Sokak'taki apartmanın birincinin katında saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre 2 yaşında bir çocuk annesi D.S. (31) evde kocası S.S. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kocası tarafından darp edilen kadın, mutfaktaki bıçağı alarak S.S.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. D.S. daha sonra çocuğunu alarak komşunun evine gitti. Burada polis ekiplerine haber veren D.S. polisleri beklemeye başladı. Eve gelen polisler kapalı kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarken, polis evde yaralı kocanın olmadığını belirledi. Yaralı kocanın nerede olduğu bilinmezken, polisin S.S.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kocası tarafından darp edilen D.S. ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından D.S. 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Sağlık itfaiye ekipleri

-Yaralı kadına müdahale edilmesi

-Kadının kucağındaki bebek

-Genel ve detaylar

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3- EKREM İMAMOĞLU'NA ÇİN BAŞKONSOLOSUNDAN ZİYARET

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE, İSTANBUL()

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nu mazbatasını aldıktan sonra başkonsoloslar düzeyinde ilk tebrik ziyaretini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen Cui Wei ve beraberindekileri İmamoğlu makamında kabul etti. İstanbul ile Çin arasında çok sıcak ilişkilerin olduğunu söyleyen İmamoğlu, ilk ziyareti yaptıklarından dolayı heyete teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de, Çin ile Türkiye arasında, siyasi, ticaret, kültürel ve ekonomik ilişkilerin çok iyi ve önemli olduğunu belirterek İstanbul'un da bu ilişkiler içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden ikilinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.



Görüntü dökümü

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-Başkonsolosun gelişi

-İmamoğlu'nun başkonsolosu karşılaması

-İkilinin sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

22.04.2019 - 10.08 - Haber Kodu : 190422022

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4- SULTANGAZİ'DE 'KAZA KAVŞAĞI'...

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Sultangazi'de iki sokağın kesiştiği kavşakta benzer kazalar meydana geliyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Kameralara yansıyan ilk görüntülerde, seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kavşağa yaklaştığında başka bir sokaktan gelen otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil, kontrolünden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıkıyor. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan inen sürücünün şaşkınlık yaşayarak yere çöktüğü görülüyor.

VATANDAŞLARA ÇARPMADAN SON ANDA DURDU

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise kavşağa yaklaşan bir otomobil sürücüsü, yoldan geçen seyir haldeki bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle siyah renkli otomobilin, aynı iş yerinin önünde bekleyen vatandaşlara çarpmadan son anda durduğu görülüyor. Bu kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmuyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-1. Kaza

-Araçların çarpışması

-Aracın savrularak vatandaşların üzerine gelmesi

-Aracın durması

-2. Kaza (7 Nisan)

-Araçların çarpışması

-Aracın merdivenlere çıkması

22.04.2019 - 10.15 - Haber Kodu : 190422026

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(ÖZEL)

5- GÜNGÖREN'DE SERVİS ARACI ALEV ALEV YANDI

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL

Güngören'de okul önünde park halindeki kullanılmayan eski servis aracı alev alev yandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yangını evsizlerin çıkardığı iddia edildi. Aracın alev alev yanması telefon kameralarına yansıdı.

Güngören, Bayrampaşa Caddesi'nde Ergenekon İlkokulu'nun arkasında kullanılmayan eski servis aracı park halinde bulunuyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde evsiz çocukların aracın yanına bıraktığı battaniyeler yandı. Alevler araca sıçradı. Eski servis aracının yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Öte yandan eski servis aracının alev alev yandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, servis aracı alev alev yanıyor. Kayıt altına alan bir kişi, yangını çocukların çıkardığını söylüyor. Bir başka kişi de sokakta oynayan çocukları yanan araca yaklaşmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(2 FARKLI CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan servis aracı

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Yangına müdahale etmeleri

-Genel ve detay

22.04.2019 - 09.34 - Haber Kodu : 190422012

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6 - ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de hafriyat yüklü bir kamyon devrildi.

Olay Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat yüklü kamyon, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki döküm sahasına giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen hafriyat kamyonu yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kamyon sürücüsü kaza sonrası araçta sıkıştı. Devrilen hafriyat kamyonundaki molozlar etrafa saçılırken kamyon sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Sazlıbosna- Hacımaşlı yolu çevreye saçılan moloz yığınlarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Yol saçılan molozlar

-Detaylar

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7- FATİH'TE MOTOSİKLETLE KAPKAÇ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Fatih'te motosikletle kapkaççılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletle kapkaç yaptığı öğrenilen 4 kişiyi aramaya başladı. Yılbaşından beri aranan şüpheliler Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Fatih'te çoğunluğu cep telefonlarına yönelik 28 kapkaç olayına karıştığı belirtilen B.S. ile F.T. ve onlara yardım eden 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-4 şüphelinin asayişten çıkarılması

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Genel ve detaylar



