DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SRİ LANKA'DAKİ SALDIRIYI KINADI

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

2- ERDOĞAN: (SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI) NEFRETLE KINIYORUM VE EN SERT BİÇİMDE LANETLİYORUM

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum.

Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PASKALYA MESAJI

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya nedeniyle yayımladıkları mesajda, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde: "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir.

Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

4- MALTEPE'DEKİ MİTİNG İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de yapacağı "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıçö mitingine katılımlar başladı.

Maltepe'deki mitingi alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren kapatıldı, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına girmek isteyen vatandaşlar 3 farklı arama noktası ve son olarak X-Ray'den geçerek miting alanına alınıyor.

5- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

İSTANBUL

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 494 borda numaralı savaş gemisi RFS 'Admiral Grigorovich' saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Rusya'nın en modern savaş gemileri arasında olan güdümlü füze fırkateyninin 200 personeli bulunuyor.

Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy sahiline ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.

6- SANCAKTEPE'DE OTO YIKAMACIDA İKİ KİŞİNİN KURŞUNLARA HEDEF OLMASI KAMERADA

Sancaktepe

Sancaktepe'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıdan dün saat 18.00 sıralarında çıkan ve akraba oldukları öğrenilen Emre C. ve Hasan C. otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Emre ve Hasan C. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, otomobille yakında bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerini şerit çekerek, kapatan polis çevrede delil aradı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anları oto yıkamacanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaralıların yere düşmesi ve etraftaki insanların paniği görülüyor.

7- MOTOSİKLETTEKİ YOLCU YARALANDIĞI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

İSTANBUL

Sultangazi'de seyir halindeki motosikletin sürücüsü, minibüsü sollarken, aynı anda sollama yapan kamyonet ile minibüsün arasında kaldı. Kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. O anlar, motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Cebeci Yolu'nda seyir halindeki motosikletin sürücüsü, minibüsü sollarken, aynı anda sollama yapan kamyonet ile minibüsün arasında kaldı. Kamyonete çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı birlikte yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza anı motosiklette sürücü ile birlikte yolculuk yapan, seyir sırasında çekimler yapan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

8- MİTİNG NEDENİYLE SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı. Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.

