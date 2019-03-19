DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BURHAN KUZU'YA HAKARETTEN YARGILANAN MÜJDAT GEZEN'E ZORLA GETİRİLME KARARI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesi hakkında açılan davaya mazeretsiz katılmayan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Müjdat Gezen'in duruşmaya katılmadığı, avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği tutanaklara geçti.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeden duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen'in bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği belirtiliyor. Burhan Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü

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2- MAÇKA PARKI'NDA "KIYAFET TARTIŞMASI" DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, () MAÇKA Parkı'nda kıyafet nedeniyle çıkan tartışmada özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "hakaret" suçundan karşılıklı müşteki sanık oldukları davaya devam edildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda güvenlik görevlisinin polisi 'Bir bayan üstsüz geziyor' diye arayarak, "Abiciğim göğüsleri, g... dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı" diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı.

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın beşinci celsesine güvenlik görevlisi müşteki sanık Savaş İlter katılırken, ile müşteki sanık Çağla Köse'yi avukatı temsil etti. Mahkeme olay günü güvenlik görevlileri ile ihbarda bulundukları polis arasında geçen telefon konuşma çözümlerinin mahkemeye ulaştığını belirtti.

Bilirkişi raporunda 'gayriahlaki' bir olay olduğunu belirterek polisi arayan güvenlik görevlisinin 'Bir bayan üstsüz geziyor" diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı. Raporda, güvenlik görevlisi polisin 'Üzerinde bir şey yok mu?" sorusuna, "Abiciğim göğüsleri, g... dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı" dediği belirtildi. Güvenlik görevlisi, "Güvenlik için şey ettik biz yani bir ekip yollayın. Yani biz burada milletin içinde mahcup olduk" diyerek polisten yardım istedi.

Mahkeme dosyaya gelen güvenlik görevlileri ile polis arasında geçen konuşma çözümü ile taraflara, beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

ŞİKAYETÇİYİM

Çağla Köse ise tarafların avukatına uzlaşmak istediklerini söylediklerini ileri sürerek, "Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olay günü çok çirkin şeyler yaşadım. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiği belirtiliyor. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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3 - HADIMKÖY'DE YANAN FABRİKA BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- 24 saat önce yangın çıkan fabrikadan hala dumanlar yükseliyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi

Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan fabrikanın bu sabah havadan çekilen görüntüleri (saat 09.30 sıraları)

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(ÖZEL)

4- MOTOSİKLETLE GELİP OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİLER

- Kundakçılar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Ataşehir'de motosikletle gelen iki kişi park halindeki otomobili kundakladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi park halindeki bir otomobile önce zarar verdi. Daha sonra aracın motor kısmına yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı. Otomobilin yandığı gören bir vatandaş aracı söndürmek için hortumla söndürmeye çalıştı. Alevler büyümeden aracı söndüren vatandaş durumu polis ekiplerine ve aracının sahibine haber verdi. Polis ekipleri aracı kundaklanan Nail Kundakçı'dan bilgi alarak olay yerinde çalışma yaptı

"OTOMOBİLİMİ 40 BİN LİRA YENİ ALMIŞTIM"

Kundaklanan aracının sahibi Nail Kundakçı, "Gece saatlerinde uyurken akrabalar yangın olduğunu söyledi. Olay yerine gelerek arabamın yandığını gördüm, Yeni almıştım aracımı. Şu an aracım kullanılmaz hale geldi. Lütfen yetkili kişiler aracımı yakan iki kişiyi bulsunlar. Ben bu otomobilimi zor şartlarda satın aldım. Aracımın piyasa değeri 45 bin TL" diye konuştu.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişi ile Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kundaklama anı (güvenlik kamerası)

-Otomobilden detaylar

-Yangına hortumla müdahale edilmesi

-Polis ekiplerin araştırması ve çalışması

-Zırhlı polis aracı

-Aracın sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar

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5- UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA VADİ ENGELİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturcu operasyonunda narkotik köpeği Vadi tarafından tespit edilen 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurtdışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı olarak bilinen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheliler, Fatih'te tespit edildi.

Şüphelileri adım adım takip eden jandarma operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta dedektör köpek Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun jandarma kamerası görüntüleri

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6 - SULTANGAZİ'DE EĞİTİM KURUMLARINI HEDEF SEÇEN HIRSIZLAR KAMERADA

İstanbul

Sultangazi'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri

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(ÖZEL)

7-BAŞAKŞEHİR'DE MARKETTEN HIRSIZLIK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Başakşehir'de bir markete gelen yüzleri maskeli 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp, kasadan bir miktar nakit para ve sigara çalarak kayıplara karıştı.

Başakşehir Mahallesi'nde dün gece saat 03.15 sıralarında Cihangir Sokak'ta bulunan bir markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önce iş yerine ait güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi sonra da kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, kasadaki paraları aldı. Market raflarında bulunan sigaraları da tek tek toplayan şüpheliler geldikleri araca binerek, kaçtı. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yandaki sitenin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Market görevlisi ile röp

-Polisin olay yeri çalışması

-Kırılan kapı kilidinin görüntüsü

-Genel ve detaylar



