DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntülerle)

1- HADIMKÖY'DE KİMYASAL FABRİKASINDA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Taylan ERGÜN- İstanbul

Hadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerdinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Havadan görüntü

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(ÖZEL)

2- 10 SANİYEDE 700 BİN LİRALIK HIRSIZLIK SANİYE SANİYE KAMERADA

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10 SANİYEDE SOYDULAR

Olay geçtiğimiz Salı günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Yenibosna'daki bir kuyumcu atölyesinde çalışan kurye E. D. (59), eşi ile birlikte namaz kılmak için camiye geldi. Aracın içinde kuyumculardan topladığı yaklaşık 700 bin liralık hurda altın vardı. Bu sebeple eşini araçta bırakıp aracı kilitleyerek camiye girdi. Bu sırada park halindeki araca yaklaşan 4 hırsızdan biri aracın sol arka camını kırdı. Hemen kırdıkları camdan girerek kapıları ve bagajı açan hırsızlar 10 saniyede yaklaşık 700 bin lira değerinde para ve altın dolu çantayı aldıktan sonra araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın yanına gelen hırsızlardan birinin aracın camını kırdığı, ardından diğer hırsızlarla birlikte bagajı ve kapıları açıp içeride bulunan çantayı saniyeler içinde alıp araçlarına binerek uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığı fark eden kuyumcu kuryesinin eşi A. D.'nin hırsızların peşinden gitmesi de kameraya yansıyor.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızın ağzından bujiyi çıkartması

-Hırsızın camı kırması

-Diğer hırsızların araca yönelmesi

-Bir hırsızın bagajı açması

-Hırsızların bagajdan çantayı alması

-Hırsızların araçlarına koşması

-Kurye eşinin hırsızlara doğru gelmesi

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-Olayın yaşandığı cami

-Olayla İle ilgili röp

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3- MALTEPE'DE GÜZERGAH DEĞİŞTİREN MİNİBÜS KAZA YAPTI : 3 YARALI

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Maltepe'de trafiğe takılmamak için güzergahını değiştiren yolcu minibüsü kazaya neden oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Trafiğe takılmamak için güzergah değiştiren 34 M 2354 plakalı yolcu minibüsü, 34 GY 4883 plakalı otomobile çarptı. Çarpmamın şiddetiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 2 yolcu ve otomobildeki yaşlı bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle sokakta kısa süreli bir panik yaşandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yahya Cebeci, "Normal yolda gidiyordum. Minibüs bana çarptı, savurdu. Kendi güzergahı olmayan yerden geldi. Annem yaralandı. Minibüste bulunan 2 kadın da yaralandı. Burada sürekli aynı kazalar yaşanıyor. Önlem alınsa bu kazalar yaşanmaz" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolcu minibüsünün, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durduğu görülüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı(güvenlik kamerası)

-Yaralıların görüntüsü

-Yaşanan panik

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile polis arasındaki diyaloglar

-Araçların kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

4- MALTEPE'DE TAKSİCİ GASPI

- Büyük korku yaşayan taksici ikinci kez gasp edildiğini anlattı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maltepe'de bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksici Erhan Ovaz, Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra aracına bir kişi bindi. Erhan Ovaz araca binen kişiyi verilen adrese götürmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi, Ovaz'a Maltepe'de bir adresten üç kişi alacaklarını ve daha sonra Kayışdağına geçeceklerini söyledi. Taksiyi Büyükbakkalköy'de ıssız bir sokakta durduran kişi, bıçağını çıkarıp taksici Erhan Ovaz'ın boynuna dayadı.

Cebindeki paraları, cep telefonunu ve cüzdanı aldığı Ovaz'ı araçtan indiren gaspçı taksiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken taksici Erhan Ovaz'ın ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.



BOYNUMA EKMEK BIÇAĞINI DAYARAK BENİ GASP ETTİ

Yaşadığı korku dolu anları anlatan taksici Erhan Ovaz, "Boynuma ekmek bıçağını dayayarak cebimdeki paraları istedi. Cebimde 500 TL'ye yakın bir para vardı. Ama hırsız 300 TL kadarını aldı. Cep telefonum ve cüzdanım aracın içerisindeydi. Hırsız beni arabadan indirdi. Cezaevi firarisi olduğunu söyleyip araçla kaçtı. Ben de 'imdat' diye bağırdım. Sağolsunlar birkaç kişi gelerek yardım etti. Çok korktum bu benim ikinci gasp edilişim daha bir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜTÜN TAKSİCİ ARKADAŞLARA VE DERNEKLERE GASP EDİLEN ARACIN PLAKASI İLETTİM

Gasp edilen taksicinin olay yerinde yardım istediği taksi sürücüsü Mehmet Kalyoncu, "Bir üniversitede müşterimi bıraktım. Yolda ilerlerken bir kişi aracımın önüne atladı. Aracımı gasp ettiler dedi. Ben de bazı taksi duraklarına, arkadaşlara ve derneklere gasp edilen aracının plakasını illettim. Gasp edilen aracı arkadaşlarla birlikte arıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde aracını bulacağımıza inanıyorum. Bu arada taksici ağabeyimize Allahtan bir şey olmamış ve durumu da gayet iyi' diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin çevrede araştırması

-Taksici Erhan Ovaz olayı polis ekiplerine anlatması

-Mehmet Kalyoncu ile röp.

-Gasp edilen taksici Erhan Ovaz(beyazsaçlı mavi gözlü) ile röp.

-Gözyaşlarına hakim olamayan Erhan Ovaz

-Erhan Ovaz'ın polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detaylar

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5- THY, 'ÇANAKKALE KAHRAMANLARI'NI GÖKYÜZÜNDEN ANDI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,()

Türk Hava Yolları (THY), 15 Mart tarihinde başlattığı İstanbul-Çanakkale seferlerinin hat açılış uçuşunda '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını özel bir selamla andı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen 'Çanakkale' isimli uçak, Gelibolu semalarında süzülürken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitlerimizi anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okudu. Uçakta bulunan yolcular duygu dolu anlar yaşadı. Şiirin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi anlatan "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir" sözünün de eklendiği özel anonsla Çanakkale şehitleri anıldı. THY ise duygu dolu dakikaların yaşandığı bu özel uçuşun görüntülerini bugün paylaştı.

"ONLARIN AZİZ HATIRASINA İTHAFEN GERÇEKLEŞTİRMEKTEN KIVANÇ DUYUYORUZ"

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Çanakkale hat açılış seferimizi onların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz" dedi.

