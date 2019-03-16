DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Türkiye Hahambaşılığı tarafından sinagoglarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için dua okutulup yardım toplandı.Şişli'de bulunan Beth İsrael Sinagogu'ndaki ayine katılan Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva konuşma yaptı.Saldırıları kınayan Haleva, terörün dini olmadığını söyledi. Haleva, "Çok üzgünüz, bu acıyı kendimiz de hissediyoruz. Terörün dini yoktur . Dünyada hiçbir yerde böyle bir şey tekrar yaşanmasın. Bu acıyı biz halen yaşıyoruz ve anlıyoruz terörizmin ne demek olduğunu. Tanrıya duam böyle acı tablolarla hiç karşılaşmayalım. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralılara da biran önce sağlıklarına kavuşmasını dileriz" dedi. Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi ve yaralananlar için dua okundu. Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva dua metninin Türkçesi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.Sosyal medya üzerinden yayınladığı dua metninde, "Yüce Tanrı'ya, yakarışlarımızın kabul edildiği kutsal gün Şabat'ta Müslüman alemi ve olayda yakınlarını kaybedenleri teselli etmesi için dua ediyoruz. Tanrı yaralılar için de acil şifalar versin. Bundan sonra dünyamızın hiçbir yerinde böylesi bir olay vuku bulmamasını Tanrı'dan dileriz" ifadelerine yer verildi.Dua sonunda ölenlerin aileleri için yardım toplandı.

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2 - BİNALİ YILDIRIM'DAN 'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR



Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Can EROK/İSTANBUL, () - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Demirören Haber Ajansı ()'nın sorularını yanıtladı.

İLÇE İLÇE DOLAŞIYOR

Seçimlere 15 gün kaldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ilçe dolaşarak projelerini anlatıyor. Yıldırım, yoğun programı arasında muhabirinin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL'UN EN FAZLA GENÇLERE İHTİYACI VAR

"Gençlerin sizin için nasıl bir önemi var?" şeklindeki soruya Yıldırım, "Vizyonumuz İstanbul 4.0. Bu 'akıllı şehir yönetimi' demek. Akıllı şehir yönetimi demek; bilişim, yazılım, kodlama, yapay zeka demek. Bütün bu işlerin ustası da gençler. Dolayısıyla yeni dönemde İstanbul'un 2023 hedeflerine giderken en fazla ihtiyacı olan kaynak gençlerdir. Gençlerimize İstanbul'un büyük verisini analiz etme, yazılım yapma ve şehrin sorunlarını çözmede büyük ihtiyacımız olacak" dedi.

BAYRAMPAŞA BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ

"Gençlere her türlü desteği vereceğiz" diyen Yıldırım, "Bayrampaşa'daki Bilgi ve Teknoloji Üssü'nde gençlerimize kabiliyetlerini gösterme şansı sunacağız. 'Fikir onlardan destek bizden' diyerek, parasal olarak da destekleyeceğiz. Gençler, hem iş, güç sahibi olacaklar hem de İstanbul'un daha kolay, yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasına katkı sağlayacaklar" ifadelerini kullandı

GERÇEK ANKET 31 MART'TA SANDIKTAN ÇIKACAK

Binali Yıldırım, anketlerle ilgili soruya ise "Muhalefet 14 seçim oldu, hepsinde seçim yaklaştıkça aynı şeyi söylediler. Biz meydanlardayız, insanlarla iç içeyiz. Gördüğümüz manzara hiç de onların dediği gibi değil. Kaldı ki gerçek anket 31 Mart'ta sandıktan çıkacak. İnşallah İstanbul için çok güzel bir sonuç alacağız. İstanbulluların desteğini alacağız buna inanıyoruz" diye yanıt verdi.

4 SAAT UYUYORUM. BAŞLADIĞIM İŞTE HİÇBİR ZAMAN İSTEKSİZ OLMAM

Yıldırım, adaylık sürecinin başlarında isteksiz olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise, "Ben 4 saat uyku uyuyorum. Nasıl isteksizlik anlamadım. Sabahın erken saatlerinde meydanlara iniyorum, yarı gecede ancak tamamlıyoruz. Bunlar tamamen bazı çevrelerin uydurduğu şeyler. Ben başladığım bir işte hiçbir zaman isteksiz olmam. Karar verdik, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık. Evvel Allah her gün biraz daha İstanbul'un her köşesini, yerini dolaşarak, bütün İstanbullularla buluşarak, çok daha keyifli, heyecanlı, verimli bir kampanya yürüteceğiz" yanıtını verdi.

KANAL İSTANBUL'U HÜKÜMETİMİZLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yıldırım, "İstanbul için çılgın projeniz var mı?" sorusu da "İstanbul'da pek çok mega proje hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, dünyanın en büyük İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Osmangazi Köprüsü, diğer tüneller, yollar yapıldı. Başlamayan bir proje, büyük proje Kanal İstanbul. inşallah onu da hükümetimizle beraber gerçekleştireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

YEŞİL KORİDORLAR AÇACAĞIZ

Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018 'in Türkiye Hava Kirliliği raporunda en kirli havanın İstanbul'da olduğuna yönelik raporunun sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Bu doğal çünkü, büyükşehirlerde hava kirliliği küçük şehirlere göre daha fazladır. İstanbul'da yaklaşık 4 milyon araç var. Bunun 3 milyonu her gün trafiğe çıkıyor, yoğun bir şehir. Ama İstanbul emsallerine göre hava kirliliği nispeten daha az olan bir şehir. Bütün bunlara rağmen tabii ki yapacağımız işler var. Alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanacağız. Sıfır Atık projesiyle dönüşümü sağlayacağız. Daha çok yeşil alan yapacağız. Yeşil koridorlar açacağız. Bu açtığımız yeşil koridorlar İstanbullular için yaşam alanı şekline dönüşecek. Böylece yapılaşma ile yeşil dengesini daha da arttırmış olacağız. Bu tabii hava kirliliğini de azaltmış olacak. Yapacağımız bir çok iş var" diye konuştu.

İSTANBUL KONUŞULSUN İSTİYORUZ

Seçim sürecindeki 'beka' tartışmalarıyla ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu bir yerel seçim, bu seçimde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Dolayısıyla kampanyada yerel sorunların ve projelerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Kampanyamızı da buna göre yürütüyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'un konuları genel siyasetin gölgesinde kalmasın. Tabii ki genel siyasette 'beka' tartışmaları olacaktır. Beka tartışmalarının temelinde Türkiye'nin hassas olduğu konular var. Kimin kiminle ittifak yaptığı ortada, tüm bunlar olunca Cumhur İttifakı olarak, ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrak, toprak, millet, devlet gibi kavramlarımıza yönelik bazı tehditleri liderlerin Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin meydanlarda dile getirmesi gayet doğal"

İSTANBUL'UN TARİHİNİ 8 bin 500 YILA ÇIKARDIK

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Paris'te Louvre varsa İstanbul'da Yenikapı olacak" açıklamasıyla ilgili soruya, "Marmaray'ı yaparken Yenikapı'da yaptığımız kazılarla İstanbul'un tarihini 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla çıkardık. Gördük ki İstanbul düşündüğümüzden çok daha zengin hazineleri olan bir şehir. Bu kazılardan çıkarılan 40 bine yakın eseri sergileyeceğimiz, tüm dünyaya, bütün ziyaretçilere göstereceğimiz bir arkeoloji müzesi hemen Yenikapı Marmaray istasyonunun yanında yapılacak" diye yanıt verdi. Yıldırım, "Proje hazırlandı, tüm hazırlıklar tamam. İstanbul'un değerine değer katacak, güzel bir müze olacak. Seçimlerden sonra inşallah İstanbullular bize yetki verdiği zaman ilk başlayacağımız işlerden biri olacak" dedi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 5'İNCİ ŞEHİR İSTANBUL

Projenin İstanbul'un turizm potansiyeline etkisine yönelik soruya ise Binali Yıldırım, "İstanbul'un birçok zenginliği var. İstanbul adeta açık hava müzesi. Üç medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. İstanbul, turistlerin dünyada en fazla görmek istediği, merak ettiği 5'inci şehir. Arkeoloji Müzesi ve diğer kruvaziyer limanı gibi tesislerimizi, fuar, kongre merkezi de yapmak suretiyle İstanbul'daki turist sayısını 5 yıl içerisinde 22 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

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(geniş haber)

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN / İstanbul

Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucu gaz sızıntısı kesilirken, yaklaşık yarım saatin ardından kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.

Küçükçekmece'de Atakent Metro İstasyonu inşaatı çalışmaları sırasında kazı çalışması yapan iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevredeki vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Hürriyet Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yaşanan olayı anlatan görgü tanıklarından Doğukan Tekin, "Biz burada kahvaltı yapıyorduk. Birden büyük bir ses geldi. Biz dışarı çıktık baktık kepçe doğalgaz borusuna vurmuş. Boru patlamıştı hemen polisler itfaiyeler geldi. Yolu kapattılar. Her yere gaz yayıldı bizde baya bir endişelendik" diye konuştu. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucu gaz sızıntısı kesilirken, yaklaşık yarım saatin ardından kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü:

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Gaz çıkışı (cep telefonu görüntüleri)

Caddeden görüntü

Olay yerinden görüntü

polis ekiplerinden görüntü

İş makinesinden görüntü

Süren çalışmalar

Trafiğin açılması

Önlemler

Ekiplerin çalışması

Genel ve detaylar

16.03.2019 - 12.07 Haber Kodu : 190316059_

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(ÖZEL)

4- MARKET SOYANLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Esenyurt'ta, iki ayrı marketten 11 bin liralık sigara çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Marketlerden birinde yapılan soygun mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Battalgazi ve Akçaburgaz Mahallelerinde bulunan iki ayrı market, 12 Mart'ta soyuldu. Marketlere kapılarını kırarak giren kişiler, içeride bulunan sigara kutularını çalarak ortadan kayboldu. Soygunlardan biri alarm sesiyle uyanan mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 20 dakika arayla gerçekleşen market soygunlarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yüzleri maskeli 5 kişinin, kapıları kırıp girdikleri marketlerden sigara çalarak olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemede iki marketten 11 bin lira değerinde sigara çalındığı belirlendi.

Görüntü incelemesinde şüphelilerin önce kaçtıkları aracın plakası, ardından aracın bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıkarıldı. GPRS kayıtlarına bakıldığında aracın hırsızlık anında marketlerin önünde sinyal verdiği saptandı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Sürdürülen GPRS takibinde aracın Doğan Araslı Bulvarı üzerinde olduğu görüldü. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aynı araç içinde Yunus G., Burak Y., Ekin U.B. Hasan E. gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Muhammet H. Emre C.B. de yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden Hasan E.'nin 12 hırsızlık ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Ekin U.B.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydı ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, Emrecan B.'nin çeşitli suçlardan 13 suç kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Yunus G.'nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı, Muhammet H.'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı, Burak Y.'nin 1 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalle sakinin çektiği görüntüler

-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelilerin kapıyı kırıp içeri girmesi

-İçerideki sigara kutularını yüklenerek dışarı çıkmaları

-Araçlarına binerek uzaklaşmaları

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5- KADIKÖY'DE 4 KULLANILMAYAN BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL ()

Kadıköy'de evsizlerin yaşadığı öğrenilen 4 kullanılmayan bina gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da ölüm yaşanmadı.

Kadıköy'ün Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan Şefikbey Sokağı'nda gece saatlerinde kullanılmayan binaların bulunduğu yeşil alandan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler 4 binayı etkiledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında evsizlerin barındığı binalar alevlere teslim olurken, içeride kimsenin mahsur kalmadığı, herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakasının da yaşanmadığı öğrenildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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- Alevlerin yükselmesi

- Gökyüzünü saran duman bulutu

- Ekiplerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler



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6- ADALAR'DAKİ 14 HIRSIZLIĞIN 4 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Adalar'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da son bir yıl içerisinde meydana gelen 14 hırsızlık konusuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlıkların aynı yöntem kullanılarak yapıldığını belirleyerek şüphelilerin kullandığı 6 adresi tespit etti. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat'ta adreslere yaptığı eş zamanlı baskında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, bir tüfek ile aralarında yağlı boya tablolar, antika aksesuar, değerli kol saatleri ve televizyonların bulunduğu 44 parça malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Polis ekiplerin bir adreste yaptığı aramalarda bir tüfek ve tabanca bulunması polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin tüfek ve tabancayı bulması

-Genel ve detaylar

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7- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Tutuklanan 6 kişi cezaevine konuldu.

2 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirilmişti. 53 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

16.03.2019 - 12.05 Haber Kodu : 190316060

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8 - MİNİK BATU'NUN 135 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,