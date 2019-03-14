DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

Güngören'de yaklaşık 5 ay önce D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Gürkan Köse'nin (29) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Gürkan Köse'nin silahı yanında başka bir aracı süren bir arkadaşının 'Yap bakalım tedavi' lafı üzerine ateşlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 6 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Güngören'de D-100 Kuzey yan yol üzerinde aracı ile seyir halindeyken Gürkan Köse, sol ön camı açarak havaya 3 el ateş etti, Köse, aracı ile aynı yol üzerinde trafikte seyir halindeyken direk araçların arasında tehlikeli şekilde ardı ardına şerit değiştirip makaslar atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Söz konusu görüntüleri Gürkan Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığını tespit eden polis, Köse'yi gözaltına aldı.

Köse ifadesinde, video görüntülerinde ateşli silah ile havaya ateş açanın kendisi olduğunu, aracı kullananın da kendisi olduğunu söyledi. Köse namlunun ucunun kapalı olduğunu, silahın kuru sıkı olduğunu, fişek yatağını ve şarjörü boş olarak görevlilere teslim ettiğini belirtti. Gürkan Köse'ye Karayolu Trafik Kanunun 46/2-g maddesince "Trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmekten' idari para cezası kesildi. Gürkan Köse çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürkan Köse, avukatının itirazı üzerine 19 Kasım 2018'de tahliyesine karar verildi. Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelinin kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde aracını makaslar atarak sevk ve idare ettiği anlaşıldığından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediğini belirterek, suçta kullanılan silahın da "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında bir silah olduğu vurgulandı.

BİR ARKADAŞININ 'YAP BAKALIM TEDAVİ" LAFI ÜZERİNE ATEŞLEDİĞİ...

Suç tarihi ile silahı teslim tarihi arasında süre geçtiğinden dolayı atılan mermi kovanlarının bulunmasının mümkün olmadığı kaydedilen iddianamede, silahı yanında başka bir aracı süren bir arkadaşının 'Yap bakalım tedavi' lafı üzerine ateşlediğinin anlaşıldığı ifade edildi. Şüpheli Köse'nin ruhsata tabi silahla kişilerin hayatını, sağlığını ve mal varlığı bakımından tehlike oluşturacak şekilde seyir halindeyken kişilerde korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ederek, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu belirtildi.

İddianamede şüpheli Gürkan Köse'nin (29) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gürkan Köse Mayıs ayında Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÜRKAN KÖSE:BÜTÜN VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM

Gürkan Köse gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında, "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" demişti.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

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2- SOSYAL MEDYADA SİLAH SATANLARA OPERASYON

Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şuana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerinde yasadışı tabanca ve tüfek bulunan şüpheliler gözaltına alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü

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(ek görüntüler)

3- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU- Alper KORKMAZ/İSTANBU,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Ek görüntüler

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



-Operasyona giden polislerin görüntüsü

-Özel hareket polisinin adrese baskın anı

-Genel ve detaylar

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4- MOTO KURYELERİN YAZILIMI DEĞİŞTİRİLMİŞ POS CİHAZI VURGUNU

Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Yazılımı değiştirilmiş POS cihazılarıyla 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan 2'si moto kurye olarak çalışan 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 250 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 200 kişinin kredi kartı ve banka kartlarından 250 bin lira vurgun yapıldığını tespit etti. İkisi yemek firmalarında moto kurye olarak çalışan toplam 4 şüpheliyi belirledi.

Polis ekipleri 4 şüphelinin yazılımı değiştirilmiş pos cihazıyla evlerine sipariş götürdükleri müşterilerin kart bilgileri kopyalandığını, daha sonra kopya kartlar oluşturularak ATM'lerden müşterilerin paralarını çektiklerini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Şubat'ta 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenleyerek F.Ö., F.P., A.Ş. ve İ.H.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş pos cihazları, kart kopyalama cihazı, manyetik şeritleri olan kopya kartlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 3 Mart'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayarlarda kart bilgileri kopyalanan kişilerin kart ve şifre bilgilerinin yer aldığı listeler bulundu. Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ve adliyeye sevk edilmesi kameralara yansıdı. Öte yandan şüphelilerin oluşturdukları kopya kartlarla bankamatiklerden para çekme anları bankamatiklerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis kamerası- Güvenlik Kamerası)

-Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi

-Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon

-Bilgisayarda ele geçirilen listeler

-Şüphelilerin sağlık kontrolü ve adliyeye sevk edilmesi

(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen yazılımı değiştirilen POS cihazları

-Kart kopyalama cihazı

-Boş kartlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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5 -TAKSİM'DE OTELDEKİ OLAY: ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul

Taksim Meydanı'ndaki otelde yaşanan olayda ağır yaralanan kişi de hayatını kaybetti

Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nasım Mahal (29) adındaki kadın ile Parom Tatati (27) adlı erkek, 8'inci katta kaldıkları odada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mahal, pencereyi açtıktan sonra, kendini aşağı bıraktı. Arkadaşının atladığını gören, Tatati de arkasından aşağı atladı. İki kişi peş peşe, otelin arka tarafındaki boşluğa düştü. Nasım Mahal olay yerinde ölürken Tatati ağır yaralandı.

Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatati ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tatati de hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Nasım Mahal'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otele, dün gece giriş yaptıkları belirlenen Nasım Mahal ile Parom Tatati'nin İran uyruklu Alman vatandaşı oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otel girişi

-Ağlayan otel müşterileri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin giriş çıkışları

-Otel binasından genel görüntü

13.03.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190313262



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(ÖZEL)

6- YAYA GEÇİDİNİ KULLANMADI, CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi yaklaşık 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayan Suriye uyruklu Ahmed Hadidi (35) ye Samet G., kontrolündeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmed Hadidi başından yaralandı.

Kaza, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, otobüsten inen 35 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Hadidi, 10 metre ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine, yayaya yasak yerde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir anda yola atlayan Hadidi'ye Samet G.'nin kullandığı 34 GV 7737 plakalı araç çarptı. Kanlar içerisinde kalan Hadidi'nin yardımına diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hadidi'yi ayık tutmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, bir yandan da peçete ile yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı.

Ahmed Hadidi'ye ilk müdahale 112 sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Çevredekilerin yardımı ile sedyeye alınarak ambulansa taşınan Hadidi, hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "O otobüsten inince karşı tarafa geçmeye çalıştı. Sağ tarafta ticari bir araba vardı. O durunca soldaki düz geldi. Düz gelince de zaten adama çarptı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Aracın görüntüsü

-Yerdeki yaralı

-Vatandaşların yardım etmesi

-Ambulans ekipleri

-Müdahale etmeleri

-Yaya geçidinden görüntü

-Genel ve detaylar

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7- ŞİŞLİ'DE SEÇİM AFİŞLERİNİ YIRTAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin'in seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı,

Edinilen bilgilere göre, dün saat 03.30 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi'nde, İmamoğlu ile Keskin'in afişleri yırtıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

YANLIŞ AFİŞLERİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A.'nın, çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söylediği öğrenildi. 7 şüpheliye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak para cezası verildiği belirtildi.



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(ÖZEL)

8- HIRSIZIN PARMAK İZİNE KADIN ÇORAPLI ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Kartal Cevizli'de önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkânındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, önce kasadaki paraları ardından bahşiş kutusunu açıp içindeki paraları aldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Toplam Bin 500 lirayı alan hırsız daha sonra geldiği gibi pencereden çıkarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Dönercideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkânın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor. Kutuyu açamayan hırsız, dükkânda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi Cevat Küçükali şunları söyledi: "Gece saat 3 sıralarında ellerine kadın çorabı giymiş bir arkadaş, yan camdan buraya geliyor. Kasayı boşaltıyor. Garsonların bahşiş kutusunu boşaltıyor. Toparlıyor ve 3 dakika içinde çıkıp gidiyor. 3 dakika bile sürmüyor" Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası

-Hırsızın sokakta dolaşması

-Pencereyi aralayıp içeri girmesi

-Eliyle yüzünü saklaması

-Kasadaki paraları alması

-Bahşiş kutusunu açmaya çalışması

-Bulduğu aletle kutuyu açması

-Bahşiş kutusundaki paraları alması

-Pencereden dışarı çıkması

-Aktüel görüntüler

-İş yeri sahibiyle röp