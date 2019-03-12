DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- 7 İLDE '10 NUMARA YAĞ' OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt operasyonunda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollarla İstanbul başta olmak üzere 7 ilde piyasaya sürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmaların ardından 6 Mart'ta İstanbul, Ankara, Aksaray, Osmaniye, Kocaeli, Mersin ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev işyeri ve depolarında düzenlenen baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2018'DEN BU YANA 655 BİN 209 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılından itibaren operasyonlarında toplam 655 bin 209 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri 10 numara yağın yolcu otobüsleri, halk otobüsleri ve hafriyat kamyonlarında yoğun olarak kullanıldığı bu akaryakıtı kullanan araçların motorlarında başlayan alevlenmenin kontrol edilemeyerek bir anda araçları kaplayarak araç yangınlarına sebep olduğunu öne sürdü.

Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

-Bir kamyonun yanması

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin yağlarda ölçüm yapması

-Ekiplerin yer altına gömülü akaryakıt tanklarının bulması

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen tabanca

-Depolara düzenlenen baskın

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilen kaçak akaryakıt

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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2- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN O SÜRÜCÜNÜN 32 YIL HAPSİ İSTENDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen (22) hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Göçmen'in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da tespit edildi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Göçmen önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÖÇMENİ'N DARP EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'e karşı işlenen "Yaralama" ve "Mala zarar verme" fiillerini gerçekleştiren şüphelilerin ise kimliklerinin henüz tespit edilememesi sebebiyle soruşturmanın da ayrıldığı ve ayrı yürütüldüğü ifade edildi.

GÖÇMEN: PİŞMANIM

Babası savcı, annesi hakim olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtmişti. Kız arkadaşını darp etmediğini belirten Göçmen ifadesinde şunları söylemişti: "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım."

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle oldu: "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı Aysu Aray, Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı Aysu Aray aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı Aysu Aray'ı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi. 2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. "

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

12.03.2019 - 09.46 Haber Kodu : 190312028

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3- BAHÇELİEVLER'DE ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Bahçelievler'de yengesi Ayşe Soymaz'ı ve Soymaz'ın annesi 82 yaşındaki Keziban Ercan'ı öldüren yeğen Mesut S. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan diğer 5 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi. Mesut S. emniyette ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında yaşayan Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cesedi, eşi İsmail Soymaz tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis anne ve kızın ağızlarına çorap tıkanıldıktan sonra atkıyla boğularak öldürüldüğü belirlemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucu kapıda zorlama olmaması nedeniyle katilin, ölenlerin tanıdığı bir kişi olduğu üzerinde durulmuştu.

Yapılan soruşturma sonucu polis, cinayetin Ayşe Soymaz'ın yeğeni Mesut S. tarafından işylendiğini tespit etti. Şüpheli Mesut S.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha yakaladı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu dönercilik yapan Mesut S.'nin yengesi Ayşe Soymaz ile onun annesi Keziban Ercan'ı para yüzünden öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ardından evde bulunan ziynet eşyalarını alarak kaçtığı öğrenildi.

Poliste yapılan sorgusunun ardından ifade vermeyerek "susma" hakkını kullandığı öğrenilen Mesut S. adliyeye sevk edildi. Onunla birlikte gözaltına alınan 5 kişi ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Zanlının emniyetten çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

12.03.2019 - 11.46 Haber Kodu : 190312072

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4 - İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

İstanbul

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinde başlayacak rüzgarın küzeydoğudan çarşamba akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km) şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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5- KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI

- Aracına binmek üzereyken saldırıya uğradı, kaçarak kahvehaneye sığındı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-

Kartal'da aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kartal Tecirdağı Caddesi'ndeki saldırı saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Evinden çıkan 45 yaşındaki Efendi Doğan aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan cadde üzerindeki bir kahvehaneye sığındı. Saldırgan Efendi Doğan'ın peşinden ateş etmeye devam etti. Kurşunların hedefi olan Doğan kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada kahvehanedekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 7 boş kovan bulundu. Kurşunlardan birinin park halindeki araca isabet ettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Efendi Doğan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaçan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yerdeki boş kovanlar

-Araca isabet eden kurşun

-Kahveden görüntü

-Kahvedeki vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Eşinin olay yerine gelmesi

-Hastaneye gitmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

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6- MEHMET AKİF ERSOY MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen tören anıldı. Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında yapılan anma töreni İstanbul Valiliği tarafından düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti. Tören sonunda ise protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta törenin ardından yaptığı açıklamalarda, "Türkiye Cumhuriyeti kanla irfanla kurulan bir Cumhuriyet. Ve bu cumhuriyetimizin kuruluşunun, istiklalimizin en güzel ifade edildiği marşımız da İstiklal Marşımız. Bu anlamda bugünlerde Mehmet Akif'i anmak, gençlikle birlikte ona layık olduğu katkıyı verebilmek için buradayız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Vali yardımcısı Ahmet Hamdi Usta

-Protokolün Mezarına karanfil bırakması

-Mezarı başına gelen öğrencilerin karanfil bırakması

-Törenden genel ve detaylar

12.03.2019 - 11.23 Haber Kodu : 190312064