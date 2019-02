DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KARPAT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat için yapılan İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca'da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Saraybosna gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Hocamız bir köy imamının bir evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Yaşadığı bölgenin saygın bir alimi olan babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın aslında en büyük başarısıdır." dedi.

"HOCAMIZ ÜLKESİYLE BAĞINI DA HİÇBİR ZAMAN KOPARTMAMIŞTIR"

İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmandığının altını çizen Erdoğan, "Değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğuk kanlı ve gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır."

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız birikimi, analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

Görüntü dökümü:

----------------

-Tabutun görüntüsü

-Erdoğan'nın konuşması

-Törene katılanlar

===============================

2- İMAMOĞLU: ARTIK EVİNİZE SU, YÜZDE 40 DAHA UCUZ GİRECEK

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL,() CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu. Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, "Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu'na CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindekileri dernek üyeleri, yollarına gül dökerek karşıladı. Yine salona girişi sırasında da İmamoğlu'nun başından aşağıya gül döküldü. Sorun ve talepleri dinleyen İmamoğlu, bunları yerinde çözeceğine söz vererek, "Yerinde dönüşümü, İstanbul'da en iyi biz yapacağız. Kimseyi topraklarından etmeyeceğiz. En güzel şekilde evlerine buluşturacağız. Bu hem Muammer Bey'in sözü hem de bizim sözümüzdür. Dünyanın en güzel mesleğine sahipsiniz. Bu mesleğinizi hem koruyacağız, mekânsal olarak sizi destekleyeceğiz hem de bu mesleği gelecek nesillere öğretmeniz için işbirliği yapacağız. Mesleğinizin de emeğinizin de çiçek gibi yüreğinizin de yanındayız" dedi.

"ARTIK EVİNİZE SU YÜZDE 40 DAHA UCUZ GİRECEK"

"Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu, "Suya kadar hayatı ucuzlatacağız. Artık evinize su, yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız alt yapı çalışmaları ile 4-5 yıl içinde evinizdeki suyu doya doya içeceksiniz. Hayatı pahallılaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız" dedi.

"HİÇBİR EMEKÇİNİN İŞİNE SON VERME GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Ekrem İmamoğlu, "Bütün belediyelerde, hangi partide olursa olsun. Çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım. Diğer belediyeden devir aldım ve yaşadım. Hiçbir emekçinin işine son verme gibi derdimiz yok. Biz kimseye sormayız. Biz çalışanın emeğinin yanındayız. O çalışanlara teminat veriyorum. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir şey olamaz. Onlarla hem yola devam edeceğiz hem de çok mutlu bir şekilde yola devam edeceğiz. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlara sesleniyorum. Benim yol arkadaşım olacaklar, hazırlık yapsınlar. Coşa coşa çalışacaklar, sosyal imkanları daha fazla olacak. Yeni iş imkanları da olacak. O imkanlardan da siz faydalanacaksınız" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİM, SİZDEN STAJ ALACAĞIM"

Konuşmasının son bölümünde Çiçekçiler Derneği üyelerine seslenen İmamoğlu, "Ben de sizinle birlikte bir gün gül satmak istiyorum. Çünkü tatlı diliniz ve güler yüzünüz herkese gül aldırıyor. Ben herkesin oyunu istedim. Onun için herkesten oy almaya da kararlıyım. Ama siz daha beceriklisiniz. Herkese gül satıyorsunuz kardeşim. Geleceğim sizden staj alacağım. Oyumu daha çok artırmak için. Yan yana birlikte satış yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, kendisini takip eden basın mensuplarına gül yaprağı atarak, "Gazetecilere de gül yaprağı attınız mı? Herkes onlara taş atıyor, gelin siz çiçek atın" dedi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-İmamoğlu'nun gül yaprakları karşılanması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

======================

(ÖZEL)

3- ONLAR, POLİSİN CAN DOSTLARI... BOMBALARIN KOKUSUNU ALIYOR, PATLAMALARI ÖNLÜYORLAR

Çağatay KENARLI-Murat ÇİMEN-Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Her biri özel ırklardan seçilmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde 9 dedektör köpek var. İstanbul'un neresinde olursa olsun patlayıcı madde aramalarında bomba imha uzmanı polislerin can dostu bu 9 köpek. Onlar için "Evladımız gibiler " diyen idarecileri "Bu köpeklerin vatana ve millete hizmetlerinin karşılığı kesinlikle ödenemez" diyor.

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, kokuyu alır almaz yere çökerek haber verdi.

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde köpek idarecisi olarak görev yapan ve bir polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (KEM) yaklaşık 4 ay süren 'Patlayıcı Detektör Köpeği İdareciliği' eğitimi aldıklarını belirtti. Birçok patlayıcıyı koklayarak farkeden bu köpekleri, idareci polis memuru şöyle anlatıyor: "İstanbul'da 9 patlayıcı madde arama köpeği var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrı kişilerdir. Her polis kendi köpeğiyle göreve gidiyor. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez, çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu köpeklerle birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde kullanılan köpeklerin çoğu Belçika Malinois ırkı, Hollanda çoban köpeği, Alman kurdu ve Labrador cinsi köpekler. Bunlar yapı olarak daha atletik oldukları için tercih ediliyor.

KÖPEĞİMİZ OTURUNCA PATLAYICI TESPİT EDİLMİŞ OLUYOR

"Aldığımız eğitimler arasına askeri ve kimyasal bütün patlayıcılar ile bomba yapımında kullanılan bütün malzemeler köpeklerimize tanıtılıyor. Köpeklerimizle birlikte bir sınava giriyoruz. Sınavı geçen bütün köpekler, illere görev yapacakları yerlere sahipleriyle beraber gidiyorlar. Şüpheli bir araç incelemesi, açık veya kapalı bir alanda yapılacak etkinlik öncesi olay yerine giderek öncelikle köpeklerimizi taşıdığımız araçtan indirip hazırlıyoruz. Patlayıcı madde arama köpekleri, maddenin kokusunu aldığı yerde oturarak bize işaret veriyor. Patlayıcı madde 'sese duyarlı olabilir' diye köpeklerimiz havlamadan işaret vermek için yere otururlar. Köpeğimiz oturduğu zaman, o bölgede patlayıcı madde, bomba ve bomba yapımında kullanılan kimyasal ve askeri bir maddenin kokusunu aldığını anlıyoruz. Daha sonra ise uzman ekipler gelerek gerekli müdahaleyi yapıyorlar"

PATLAYICI MADDE ARAMA KÖPEĞİ 'ALEX'İN BİR GÜNÜ

Patlayıcı madde arama köpeği Alex'i ise can dostu polis memuru, şöyle anlattı: "Biz Alex ile bir buçuk yaşında tanıştık. Alex, 3 yaşında Belçika Malinois ırkı bir köpek. Kursu bitirdikten sonra birlikte görev yapmaya başladık. Köpeklerimizle birlikte yaklaşık 8-10 yıl görev yapabiliyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca benimle birlikte tayin olup geliyor. Artık insanın evladı gibi oluyor. Bunlar bizim canlarımız, sokaktakiler de aynı şekilde ama bunlar bizimle bir aile gibi… Bu köpeklerimizin vatana, millete yaptığı hizmetler hiçbir şekilde ödenemez. Alex'in bir günü ise şöyle geçiyor; sabah ilk işimiz gelip köpeklerimizin bakımlarını ve kulübe temizlerini yapıyoruz. Gün içerisinde gideceğimiz belli bir görev varsa köpeğimizi bunun için hazırlıyoruz. Günde bir öğün mama yiyorlar. Görev olmadığı zamanlarda da kulübelerinde istirahat ediyorlar. Aşıları ve diğer bakımları ve yıkanmaları, anlaşmalı olduğumuz veteriner bizim nezaretimizde günü gününe yapılıyor."

'TNT KALIBIYLA TATBİKAT

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin olarak Beşiktaş Yıldız Parkı'nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte şüpheli bomba görüldüğü ihbarı üzerine, olay yerine ilk önce patlayıcı madde arama köpeği Zeus getirildi. Zeus öncelikle çevrede bir süre göreve hazırlandı. Dedektör köpek Zeus daha sonra şüpheli cipin çevresinde, koku alarak aramaya başladı. Cipin bagaj kısmında bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, yere çökerek oturarak idarecisine işaret verdi. Cipte yapılan aramada içerisine önceden gizlenen TNT kalıbını buldu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Drone görüntüleri

-Patlayıcı madde arama köpeklerinin araçtaki görüntüsü

-'Zeus'un parkta gezmesi

-Köpeklerin taşındığı aracın görüntü

-Köpek idarecisi polis memurunun 'Zeus'u göreve hazırlaması

-Şüpheli cipte 'Zeus'un arama yapması

-'Zeus'un patlayıcıya oturarak tepki vermesi

-Köpek idarecisi polis memuru ile röportaj

-'Alex'in mikrofonunu ısırması

-Genel ve detaylar

========================

4- ESENLER'DE BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Esenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.

Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yi bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------

-Bankadan görüntü

-Bankaya giren polis ekipleri

-Banka görevlisi kadının polis ekipleri tarafından emniyete götürülmesi

-Görgü tanığı Muzaffer Bayrak'ın açıklaması

-Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi

-Ekiplerin hazırlanarak bankaya girmesi

-Olay yeri ekiplerinin çalışmaları

-Bankada yapılan çalışmalar

-Olay yeri ekiplerinin bankadan çıkması

-Genel ve detaylar

======================

5- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE İSTANBUL TRAFİĞİNDE BU SABAH

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul

İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu. Trafikteki son durum havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Trafikten görüntü

-Havadan trafik durumu

============================

6 - BAŞAKŞEHİR'DE KAR KAZASI KAMERADA

- Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul

Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kayaşehir'de kar yağışı nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Bu kazalardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası araçtan inenler kayan başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil kaza yapan diğer araçlara çarparak durdu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kaza anının görüntüleri

============================

7 - GÜNGÖREN'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA KAZA SONRASI SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

İstanbul

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Güngören'de meydana geldi. Çarpışan iki araçtan biri savrularak yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce ileriye düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü