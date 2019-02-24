DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

IRAKLI Mays Walled ve Ahmed Mithat çiftinin kızları 4 aylık Heya, beyninde oluşan tümörle dünyaya geldi. 7 saatlik operasyon sonucu Heya bebeğin başından 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Bu yerleşimde ve büyüklükte gördüğüm ilk tümör" dedi.Bir yıl önce dünya evine giren Iraklı Mays Walled (21) ve Ahmed Mithat (38) çiftinin 4 ay önce Heya adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Heya bebeğin kafasının sağ tarafında doğumdan kısa bir süre sonra büyüme başladı. Bu durumu fark eden anne ve baba soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafasında bir tümör olduğu belirlendi. Irak'ta tedavi edilemeyeceği belirtilen Heya bebek, İstanbul'a getirildi. Heya, burada yapılan operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

"HAMİLELİKTE HİÇ BELİRTİM OLMADI"

Heya bebekte beyin tümörünün doğumdan 4 ay sonra ortaya çıktığını ifade eden anne Mays Walled, "Hamilelik dönemimde bebeğimin hastalığına dair hiçbir belirti görülmedi. Doğumdan 4 ay sonra beyin tümörü fark edildi. İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta beyin tümörü teşhisi konuldu. Bebeğimde beyin tümörü olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu. Çünkü Irak'ta herhangi bir tedavi seçeneği sunulmadı. Irak'taki doktorlar 'beyin tümörü alınmaz, kafasından su çekilmesi gerekiyor' dediler. Bunun belli bir süre geçerli olacağını ve çocuğumu kaybedeceğimi belirttiler" diye konuştu.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Irak'taki doktorların ameliyatın başarılı olmayacağını söylediğini belirten Walled, "Oradaki doktorlar 'ameliyatı yapalım ama başarılı olacağımıza dair söz veremeyiz' dediler. Eşim Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Şu an çok mutluyum ama biraz da tedirginim. Bu süreç benim için çok sıkıntılı geçti. Bundan sonra herhangi bir sorun yaşar mıyım? Onu düşünüyorum. Türk hekimlerine minnettarım" ifadelerini kullandı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRDÜ"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, operasyonun detayları hakkında şunları paylaştı: "Bebeğimiz 5 aylık. Doğumda beyninin ventrikül dediğimiz kısmında oldukça büyük çaplı bir beyin tümörü vardı. 8 santim büyüklüğünde, 5 santim çapında oldukça büyük bu yaş grubunda çok nadir gözüken bir tümör. Bize geldiğinde bebeğin kafası son derece gergin, 46 santim çapındaydı. Tümöre bağlı beyninde su toplamasıyla birlikte kafası büyümüştü. Bu büyüklükte ve yerleşimde gördüğüm ilk tümör ve ilk ameliyatım oldu. Yaklaşık 7 saatlik bir mikrocerrahi ameliyatıyla tümörü tamamen çıkardık. Çok başarılı ve sorunsuz bir ameliyattı. Patoloji raporu da gayet iyi geldi. Kafatası büyüklüğü de normal boyutlarına ulaştı. Bunlar çok nadir gözüken durumlardır. Büyüklüğü itibariyle de ekstra nadir bir hastalık halindeydi. Bundan sonraki hayatına normal bir bebek olarak devam edecek. Çok şükür geriye bir şey kalmadı."

"BEBEKLERDE BEYİN TÜMÖRÜ ORANI YÜZDE 20"

Heya bebeğin bundan sonra normal bir bebek olarak hayatına devam edeceğine dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Tümörü çıkardıktan sonra bir şey kalmadı. Çocuk büyüdükçe kafasındaki büyüme gözlerinin içeri doğru çökmesiyle durum fark edilmişti. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 20'si çocuk yaş grubunda görülür. Bir kısmı anne karnında gelişir. Özellikle beynin su dolaşım yollarındaki tümörler ekstra tehlikelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Bebekten detaylar

-Annenin bebek ile ilgilenmesi

-Annenin röportajı

-Doktorun röportajı

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12- ENGELİNİ 60'TAN FAZLA MADALYA İLE YIKTI

Hüseyin ÇAKMAK /İSTANBUL, ()

6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonrası vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle (24), 2013'te profesyonel yüzücülüğe adım atarak milli sporcu oldu. 6 senelik yüzücülük kariyerine 60'tan fazla madalya ve sayısız şampiyonluk sığdıran genç sporcunun sıradaki hedefi, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmak.

Henüz 6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle engeline yenik düşmedi. Murat Köle, dünyanın en başarılı yüzücülerinden Amerikalı yüzücü Michael Phelps'den etkilenerek yüzmeye karar verdi, 2013 yılında yüzme sporuna ilk adımını attı. Genç sporcu, 6 yılık kariyerinde yurtiçinde ve yurtdışında 60'tan fazla madalya kazandı.

İLK YARIŞINDAN BİRİNCİLİKLE ÇIKTI

Yüzücülük kariyerine 2013 yılında ilk adımını atan Köle, "İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nde yüzmeye başladım ve bir süre sonra sürekli yarışmalara girdim. İlk girdiğim yarışta birincilik elde ettim ve sonrasında da Türkiye birincisi oldum. İlk uluslararası tecrübem ise 2014 yılında Yunanistan'da düzenlenen yarışta oldu. Heyecanlıydım ve korkuyordum. İlk kez bu büyüklükte bir organizasyona katıldım. Orada 3 madalya aldım. 50 metre serbest stilde 2'nci oldum. 400 metre serbestte 1'inci oldum. Sırtüstü stilde de 3'üncü oldum. Ülkeme 3 madalyayla döndüm. Evde 60'tan fazla madalya var. 2 tane de ödülüm var" dedi.

"AİLEM OLMASAYDI BAŞARAMAZDIM"

Ailesi tarafından yüzme sporuna yönlendirilen Köle, onların fedakarlığına dikkat çekerek, "Haftada 8 kez antrenman yapıyorum. Bu süreçte ailem her zaman bana destek oldu. Bana her zaman 'Sen yaparsın' dediler. Ailem olmasaydı belki bu duruma kadar gelemezdim" diye konuştu.

"ABD'Lİ YÜZÜCÜ PHELPS İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"

Kendisine Amerikalı yüzücü Michael Phelps'i örnek aldığını ifade eden Köle, "Küçüklüğümde onun yarışlarını izliyordum. Kendime 'onun gibi bir yüzücü olacağım ve onun gibi kelebekleme yüzeceğim' diyordum. Bir de hayalimde Michael Phelps'le tanışmak var. Umarım bir gün onunla tanışma fırsatı bulurum" diyerek hayalini anlattı.

"HER ÇABANIZDA ELİNİ UZATAN OLUYOR"

"Engel kafada bitiyor. Dışarıdaki insanlar bizi ne kadar engelli de görseler birçok başarı gösteren arkadaşlarım var. Onlardan bir farkımız yok" diyerek sözlerine devam eden Köle şunları söyledi:

"Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Engelli bireyler içlerine kapanmasın, benim gibi çabalasın. Her çabanızda elini uzatan oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gibi bir kulüp bana el uzattı. Bu duruma kadar geldim. Onların çok büyük emeği var. Evde bilgisayar masasında oturmak yerine, illa spor değil ilgilendikleri alanlarda daha iyi bir yerlere geleceklerine inanıyorum."

HEDEFİ TOKYA PARALİMPİK OLİMPİYATLARI

Geçtiğimiz günlerde eğitim aldığı Haliç Üniversitesi Engelli Biriminin desteği ile 'Engelsiz Haliç' kulübünü kuran Murat, birçok engelli öğrencinin sosyal hayata dönmesi ve çeşitli sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediğini belirtti. Murat Köle, hedefinin 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu belirterek, oradan başarılı bir sonuçla dönmeyi istediğini söyledi.

ANNEDEN AİLELERE TAVSİYELER

Murat'ı tedavilerle bu günlere getirdiğini ifade eden Anne Sultan Köle ise şunları söyledi: "Murat, hocalarının tavsiyesiyle başarılı bir çocuk oldu. Özel bir eğitime gidiyordu. Orada bir havuz vardı ve spora orada başladı. Oradan sonra spor kulübüne yazdırdık. 'Ben spor yapacağım' dediği zaman biz yap dedik, peşindeyiz. İstediği yere alıp getirdik. O zamanlar kendisi gelip gidemiyordu."

Murat'ı diğer engelli bireylere örnek gösterdiğini söyleyen anne Köle, "Pasif kalmamalarını, çocukların arkalarında olmalarını tavsiye ediyorum. Öyle aileler tanıyoruz ki engelli çocuğunu dışarı çıkarmıyor, devamlı evde tutuyorlar. Onları Murat gibi yüzebilecekleri, kendini geliştirecekleri yerlere götürsünler. Biz Murat'ı gezmeye, eğlencelere, tiyatrolara gördürdük. Murat engellini bu şekilde açtı. Murat 9 yaşına kadar engelini kabullenmiyordu. 'Böyle olacağıma keşke ölseydim' diyordu. Ama biz onları aştık. Bizim gibi engelli çocuk aileleri çocuklarının peşinde koşarlarsa, Murat gibi başarılı çocuklar olacaklardır" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

Anne Sultan Köle Murat gibi bir çocuk yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Murat Köle röp.

-Sultan Köle röp.

-Havuz detayları

-Sınıf detayları

-Yürüyüş detayları

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13- ERGÜN TURAN AÇIKLADI;TARİHİ SURLARA MİLLET BAHÇESİ

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,