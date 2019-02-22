DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Kaza sonucu kopan otomobilin tekeri

-Otomobil sürücüsünün görüntüsü

-Araçtaki diğer kişilerin görüntüsü

-Ambulansın Kaza yerine gelmesi

-Otomobil sürücüsüne polisin alkol testi yapması

-Genel ve detaylar

22.02.2019 -08.30- Haber Kodu : 190222020

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5-ÇARPTIĞI KADINI YARALI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Beylikdüzü'nde, bir kargo şirketine ait kamyonetle sitenin içerisinde geri geri giderken çarptığı kadının yaralandığını gören sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Belediye Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerine gönderilerini dağıtmak için geldiği kargo şirketine ait kapalı kasa minibüsü ile geri geri giden Ömer Kartay, eşi ile birlikte yürüyen Kezban Kuzu'ya (65) çarptı.

"ONA BİR ŞEY OLURSA, VİCDAN AZABINDAN YAŞAYAMAM"

Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Aracından inen Kartay, kadının yaralandığını görünce gözyaşı döktü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Kezban Kuzu'yu ambulansa yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının ambulansa konulmasına yardım eden Ömer Kartay, 'İlk kez kaza yapıyorum. Ona bir şey olursa, vicdan azabından yaşayamam. Aracın arkası sürücüler için 'kör nokta' olarak nitelendirilen görünmeyen bir noktadaydı" dedi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

-Sürücünün kazayı anlatması

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detaylar

22.02.2019 -10.00- Haber Kodu : 190222031

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6-SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, oturdukları binada 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında oturan Ruhiye Keser (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten bilinmeyen bir nedenle düştü. Sesi duyan apartman sakinleri ve sokaktan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgeye şerit çekerek olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Ruhiye Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"

Ruhiye Keser'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Mustafa Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben oturma odasında namaz kılarken, bir ses duydum. Pencereden aşağıya bakarken kalabalığı fark ettim. Aşağı indiğimde eşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Eşimin psikolojik sorunları vardı. Düştü mü, intihar mı etti? Bilmiyorum. Eşim 2018 yılında da bir defa intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

Öte yandan kadının düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının yere düşme anı

-Eşinin gelmesi

-Eşinin kadını kontrol etmesi

(AKTÜEL)

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Mahalleli ile röp.

-Genel ve detaylar

22.02.2019 -10.13- Haber Kodu : 190222033

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7-ESENYURT'TA BAĞIŞ KUTUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul()

Esenyurt'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kanarya Sokak da bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye giren kimliği belirsiz bir kişi, bitişikteki cami için bağış toplanan içerisinde 150-200 lira olduğu tahmin edilen kutuyu çaldı. Şüpheli ayrıca, pastanenin kasasında bulunan 150 lirayı da alarak kayıplara karıştı. Olay anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayı anlatan pastanenin işletmecisi Şükrü Kaya, "Apartmanın dış kapısından girerek sadaka kutularını ve kasada bulunan bozuk paraları alarak gitmişler. Burayı yeni açtık. 3 ay oldu. Mahalleliye hizmet etmek ve kendi rızkımızı çıkarmak için bu pastaneyi açtık. Apartmanın içerisinden imalathaneye girmişler. Oradan da içeriye girmişler. Kasada nakit 150 lira vardı. Bağış kutularında da 150-200 lira vardı. Dün akşam bir alt sokakta arkadaşın arabası çalınmış. Buralarda çok sayıda hırsızlık olayı oluyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin içeri girmesi

-İçeride bir şeyler araması

-Bağış kutusunu çalarak dışarı çıkması

(AKTÜEL)

-Pastaneden detaylar

-Şükrü Kaya ile röp

-Muhabir anonsu

22.02.2019 -10.04- Haber Kodu : 190222032