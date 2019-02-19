DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(Havadan görüntülerle)

1-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN -Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

İstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti. Üsküdar sahili de sis altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorlandı, zaman zaman yoğun trafik oluştu. Vapur ve motor seferleri iptal edildi. Vatandaşlar iskelede uzun süre bekledi. Üsküdar- Marmaray durağında yoğunluk oluştu. Üsküdar Vapur İskelesi'nde bir vatandaş, sis dolayısıyla saat 8'den beri beklediklerini söyledi.

Sis nediniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi adeta görünmez oldu.

Ek görüntüler

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-Havadan görüntüler

-Boğazdan görüntüler

-Sis altındaki kız kulesi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haliç'ten görüntü

-FSM'Den görüntü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntü

-Siste ilerleyen araçlar

-Genel ve Detay görüntüler

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

19.02.2019 - 06.36-Haber Kodu : 190219012

19.02.2019 - 08.48-Haber Kodu : 190219022

19.02.2019 - 09.16-Haber Kodu : 190219025

19.02.2019 - 10.05-Haber Kodu : 190219031

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2-İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() MARMARA'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş iskelesinde motor seferlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar

-"Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir" led yazısı

-Kadıköy iskelesinde bekleyenler

-Kalabalıktan görüntü

-Genel ve detaylar

19.02.2019 -08.38- Haber Kodu : 190219019

19.02.2019 -09.29- Haber Kodu : 190219027

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3-SULTANBEYLİ'DE OTOBÜSLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

*Kaza sırasında otobüste olan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşadı.

İSTANBUL

Sultanbeyli'de özel halk otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de perondan çıkan özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarparak camlarını kırdı. Kaza sırasında kucağında bebeğiyle oturan bir kadın korku dolu anlar yaşadı. Çarpma anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde perondan çıkan otobüse perona giren başka bir otobüs çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kazadan sonra otobüs şoförü aracı durduruyor. Ön tarafta oturan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşıyor. Kadın daha sonra otobüsten iniyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otobüsün perondan çıkması

-Çarpma anı

-Camların kırılması

-Otobüsün durması

19.02.2019 -09.54- Haber Kodu : 190219030

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4-FETÖ SORUŞTURMASINDA 53 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARI

Yüksel KOÇ - İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 17'sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8'inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli askerlerin 1'inin albay, 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 25'inin astsubay, 13'ünün uzman jandarma ve birinin ise çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

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(Gündüz görüntüleriyle)

5-BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI: SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL ()

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sokağı savaş alanına çevirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şeker Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede saat 05.00 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Şiddetli bir patlamada sesine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Patlamada bir kadın yaralanırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak çevrede önlem aldı.

PENCERELER METRELERCE UZAĞA SAVRULDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Patlamanın yaşandığı dairenin balkonunun duvarının yıkılması, pencerelerin metrelerce uzağa savrulması, sokakta bulunan birçok aracın etrafa saçılanlar nedeniyle zarar görmesi patlamanın şiddetini ortaya koydu. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri de itfaiye ekipleriyle birlikte çalışma yürüttü. Apartmandaki diğer dairelerde yaşayanlar, tahliye edildi. Çalışmalar devam ediyor.

Ek görüntüler

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-Hava aydınlanınca çekilen görüntüler

-Dairenin görüntüsü

-Hasar gören araçlar

-Cam parçaları

-Temizlik çalışmaları

-Mahalleli ile röpler

-Genel ve detaylar

Görüntü DÖkümü:

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- Olay yeri

- Ekiplerin çalışmaları

- Yaralı kadın

- Genel ve detay görüntüler

19.02.2019 - 05.57-Haber Kodu : 190219010

19.02.2019 - 06.11-Haber Kodu : 190219011

19.02.2019 - 09.42-Haber Kodu : 190219028(Gündüz görüntüleri)

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6-ESKİ BAKAN FİKRET ÜNLÜ, YAŞAMINI YİTİRDİ



Ali Rıza ETCİ/İSTANBUL,()

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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7-THY İLE ALMANYA KOBİLER BİRLİĞİ ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL /

Türk Hava Yolları (THY) ile 900 bin üyesi olan Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, imzalanan bildirgeye ilişkin "Alman Kobiler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir" dedi.

THY, hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendirmek için gerçekleştirdiği küresel işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. THY ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

BVMW'nin dün Berlin'de gerçekleşen 'Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile iş dünyası, siyaset, sanat ve spor çevrelerinden önde gelen isimler katıldı. İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda Türk Hava Yolları dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak. 900 bin üyesi olan BVMW ise Türk Hava Yolları'na gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlayacak. Ek olarak Türk Hava Yolları'nın Kurumsal Sadakat Programı 'Turkish Airlines Corporate Club' un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.

"TÜM İŞ SEYAHATLERİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAVAYOLU OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Alman Kobiler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir. Alman Kobiler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz" dedi.

THY, 2018 yılında gerçekleşen BVMW Genel Kurul Toplantısı'na da sponsor firma olarak katılmıştı. Bu yıl gerçekleşen toplantıda da THY'nin marka görünürlüğü kazanmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek adına firmalar arasında istişare fırsatları oluştu.