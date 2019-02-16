DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA KADINA DAYAK KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu Sailma Fatima yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi kişinin saldırısına uğradı. Bu kişinin tekme atması sonucu yere düşen kadın, yerdeyken de tekmelendi. Saldırgan olay sonrası koşarak kaçtı. Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı. Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

- Sailma Fatima'nın erkek arkadaşı ile yürümesi

- Sailma Fatima'ya tekme atılması

- Sailma Fatima'nın yere düşmesi

-Saldırganın kadını yerde de tekmelemesi

-Saldırganın kaçması

-Yerde hareketsiz kalan kadının yardımına gelenler

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

- Sailma Fatima'nın yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Kadının sedye ile ambulansa taşınması

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

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(GENİŞ HABER)

2- AKSARAY'DA GECE KULÜBÜNDE ATEŞ AÇAN 2 KİŞİYE POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA, İstanbul

Fatih Aksaray'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi polisin operasyonunla gözaltına alındı.

Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gece kulübüne gelen Ö.Ç. ve P.Y. aşırı gürültü yaptıkları gerekçesiyle çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheliler dışarıda gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde tekrar buraya geldi. İçeriye giren Ö.Ç. ve P.Y. gece kulübünde tabancayla ateş açmaya başladı. Gece kulübünde çalışan 9 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı.

GECE KULÜBÜNE GELEN POLİSLERE DE ATEŞ AÇILDI

İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler gece kulübüne giren polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateş sonrası yaralanmazken, kendilerine ateş açıldığını belirterek takviye istedi. Özel Harekat ekipleri gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Önlem olarak olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÜST KATTAKİ RESTORANA SIĞINDILAR

Bu sırada gece kulübünde çevreye ateş açan saldırganlar gece kulübünün üst katında bulunan restorana kaçtı. Polis ekipleri bir şüphelinin annesine ulaşarak yardım istedi. Olay yerine gelen anne çocuğunu ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARKADAN KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ö.Ç. ve P.Y. restoranın arka tarafından ki camdan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ö.Ç. ve P.Y. gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİNİN ATLAYARAK KAÇMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin annesinin çocuğunu polise teslim olması için ikna etmeye çalıştığı görüntülendi. Daha sonra şüphelinin restoranın arka tarafındaki camdan aşağı atlayarak kaçmaya çalıştığı polis ekiplerinin ise olay yerine geldiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Alınan güvenlik önlemleri

-Bir şüphelinin gözaltına alınması

-Özel Harekat ekiplerinin önlemleri

-Özel Harekat ekiplerinin gece kulübüne girmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-İçeride çalışan kişilerin dışarıya çıkartılması

-Çalışanların üst aramasının yapılması

-Çalışanların polis araçlarına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

(GÜVENLİK KAMERASI) (EK GÖRÜNTÜ)

-Annenin oğlunu ikna etmeye çalışması

-İkinci şüphelinin camdan aşağı atlaması

-Çevrede bulunan kişilerin görüntüsü

-Polis ekiplerinin gelişi

-Genel ve detaylar

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3 - İMAMOĞLU SERVİSÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Ataşehir'deki dernek binasına giden İmamoğlu, burada bir süre dernek başkanı Hamza Öztürk ve dernek yöneticileri ile görüştü.

"BİR KİŞİ MÜRACAAT ETTİ"

Dernek Başkanı Hamza Öztürk, derneğin sorunlarına ilişkin bir dosyayı İmamoğlu'na sunduktan sonra, "İlk başta rehber personelimizin sorunu var. 22 yaşında ve lise mezunu diye bir şart koymuşlar. Arkadaşlarımla birlikte Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye bölgelerine bakan İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaat ettik; bin 500 tane hostes arıyoruz diye. Müracaat eden bir kişi, onun da psikolojik sorunları var" dedi. Başkan Öztürk üyelerinin en büyük sorununun da plaka tahdidi sorunu olduğunu söyledi.

"4 YILDA BİZ ORADA 4 BİN İNSANA İŞ BULDUK"

Söz alan İmamoğlu, "Bin 500 talebe bir kişi geliyor diyorsun. Eğer iyi denkleştirilmezse böyle bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalırsınız. Bir kariyer merkezi kurduk, 4 yılda biz orada 4 bin insana iş bulduk. 40-45 bin insanın da bizde kişisel bilgileri var. Çözüm noktası konusunda en büyük ortağınızın belediye olması gerekli" dedi. Ekrem İmamoğlu, daha sonra derneğin önünde bekleyen esnafa seslenmek için seçim otobüsünün üstüne çıktı.

İmamoğlu, "Bizde size karşı tehdit olmayacak tahdit olacak. Uzun yıllardır sorununuzu biliyorum. Bu sorun, mevcut belediyeyi yöneten insanlar tarafından üretilmiş bir sorundur. Sizi tehdit eden, sizin ekmeğinize ortak olmaya çalışan bir yönetim asla olmayacağız. Ama sizden bir şey isteyeceğiz; güvenli, konforlu ve huzurlu bir hizmet isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, daha sonra seçim otobüsünden inerek esnaf ile fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun Dernek Başkanı Hamza Öztürk ve dernek yöneticileri ile dernek binasında görüşmesi

-İmamoğlu ve Öztürk'ün konuşması

-İmamoğlu ve Öztürk'ün seim otobüsü üstünde esnafa seslenmesi

-İmamoğlu'nun seçim otobüsünden inerek esnafla fotoğraf çekmesi

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4- İSTANBUL'DAKİ "FUHUŞ" OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA

Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de operasyon yapmıştı. 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şebeke tarafından fuhuş yapmaya zorlanan 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılmıştı. Polis, bu kadınları fuhuşa zorlayan 20 kişiyi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 20 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt, kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olmak, insan ticareti yapmak ve fuhşa aracılık etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki



16.02.2019 - 10.31 Haber Kodu : 190216033

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- (ÖZEL)

5-BEYOĞLU'NDA İRANLI GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre İranlı Vahed S. (28) Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'taki evine arkadaşlarını evine davet etti. İddiaya göre evde toplananlar uyuşturucu aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşları ayrılırken Vahed S. evde yalnız kaldı. Vahed S. kız arkadaşının telefonunu defalarca aramasına rağmen açmadı. Eve gelen kız arkadaşı kapıyı açıp içeri girdiğinde Vahed S.'nin yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Vahed S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri ceset üzerinde ve evde inceleme yaptı. Ceset daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vahed S.'nin ayakta durmakta zorluk çeken kız arkadaşı ve olayı haber alıp gelen bazı arkadaşları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.



Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Savcının binaya girişi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Vahed S.'nin kız arkadaşının cenaze giderken çığlıkları

-Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

6- CANLI 'REFLEKTÖR'

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde ilerleyen aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için aracını sağa çekip durdurdu. Bu sırada sürücünün yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü patlayan lastiği değiştirirken, akrabası da yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Sağ şeritte gelen araçlara aldırmadan canını tehlikeye atan kişi, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi. Sürücü aracının yedek lastiğini değiştirdikten sonra akrabasıyla birlikte yola devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Lastiği patlayan aracın görüntüsü

- Sürücünün yedek lastik takması

- Sürücü ile röportaj

- Başında ışıldak olan kişinin görüntüsü

- Işıldak takan kişi ile röportaj

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar



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