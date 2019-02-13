DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARTAL'DAKİ YUNUS APARTMANI'NIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı. En riskli bina olan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Yıkımdan detaylar

-İş makineleri

-Genel ve detaylar

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(ek bilgilerle)

2- İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN "ŞAHİNLER"E OPERASYON



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Suç örgütü Şahinler Grubu'na yönelik operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Suç örgütü Şahinler Grubuna yönelik olduğu öğrenilen operasyonda çok sayıda şüphelini gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

13.02.2019 - 07.52 - Haber Kodu : 190213011

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3- RÜŞVET SORUŞTURMASINDA 20 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

istanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" soruşturmasında aralarında tapu müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de operasyonlar yapılıyor. Aralarında Maltepe Tapu Müdürlüğü'nden görevlilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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(Geniş haber)

4- ESKİ FUTBOLCU UĞUR TÜTÜNEKER'E BERAAT

Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL,()

FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Demiriz'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken, Uğur Tütüneker'in beraatını hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem hakkındaki dosyasının ise ayrılmasını istedi.

"BERATIMI İSTİYORUM"

Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi.

TÜTÜNEKER BERAAT ETTİ

Sanık Uğur Tütüneker hakkındaki davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tütüneker hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Demiriz ve firari Arif Erdem hakkındaki davaların ise ayrı ayrı görülmesine hükmetti.

TÜTÜNEKER: MUTLUYUZ

Davanın ardından açıklama yapan Uğur Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tütüneker'in açıklaması

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5- ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde geri geri giden otomobil, arkadan gelen 4 aracın kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, dün akşam saat 18.00'da Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde meydana geldi. Geri geri giden otomobili gören diğer sürücüler durmak zorunda kaldı. Arkadan gelen Derviş Altıntaş yönetimindeki kamyonda şiddetli bir şekilde önündeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

SÜRÜCÜLER KAZA ANINI ANLATTI

Erol Kandas adlı sürücü, Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde geri geri gelmeye çalışan aracı fark ettiğinde durmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Yolun tam ortasından geri geri geliyordu. Biz durunca arkadan gelen kamyon herkese vurmaya başladı. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı" dedi.

Kamyon sürücüsü Derviş Altıntaş da "Yol kapalıydı. 50 metre ileriden fren yaptım. Kamyon duramadı, kaydı. İmdadı çektim yine duramadı. Birden araba kaydı. Zaten yol kapalıydı. Dört tane araba yolda duruyordu. Ben bunlara vurmayı hiç istemedim. Orta refüjde direğe vuracaktım, araba kaydı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Sürücüler ile röp

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6- BANKA MÜDÜRÜNE SİLAHLI SALDIRI

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Olay Kağıthane'nin Vatan Caddesinde bulunan bir banka şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bankaya gelen bir kişi, bankanın Şube Müdürü Adem Erdoğan ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ardından da yanında taşıdığı silahla bacağına ateş etti. Olayın ardından saldırgan etrafa ateş ederek kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Banka çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri banka içinde ve dışında delil incelemesi yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polislerin bankaya girişi

-Olay yerinde çekilen güvenlik şeridi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

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7- 13 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER PUBG OYNAYINCA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da bir kripto para şirketinden 13 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir şirket paraların çalındığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şirkette açılan 2 sanal para hesabının hacklenerek ele geçirildiğini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarındaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paraları başka sanal para hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

YAKALANMAMAK İÇİN PUBG ÜZERİNDEN KONUŞMUŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun üzerinden sesli görüşmeler yaptığını ve konuşma detaylarını belirleyerek izlemeye aldı. Bunun üzerine polis, şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya'da yaşadığını belirlediği 24 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

1 MİLYON 300 BİN LİRA SANAL PARA ŞİRKETE TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin lira nakit para ile ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sanal para ele geçirilerek şirket yetkililerine teslim edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla sorgulanmalarının ardından emniyetten serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla toplam 16 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen malzemeler

-Ele geçirilen paralan

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

8- GİRDİKLERİ DEPODAN KABLO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL ()

KOCAELİ'nde girdikleri bir işyerinin deposundan kablo çalan 3 hırsız güvenlik kamelarına saniye saniye kaydedildi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hırsızlık, 4 gün önce gece meydana gelen olayda, bakır kablo o deposuna giren maskeli ve eldivenli 3 kişi, içeride bulunan kabloları alarak kaçtılar. Sabah işyerine gelince hırsızlığı farkeden işyeri yetkilileri, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamelaranı incelemeye aldı. Kocaeli polisi maskeli ve eldivenli hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızların gelişi

-Kabloları almaları

-Dışarı çıkmaları

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9- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden yağmur etkisini sürdürüyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların da şemsiyesini alarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. Yenibosna'da etkili olan yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağmurun gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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- Duraklardan görüntü

- Yağmurda yürüyen vatandaşlardan görüntü

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar



