DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL

Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor. İtfaiye ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

- Arama kurtarma çalışmaları

- Enkazdan görüntüler

- Bekleyenlerin görüntüsü

- Detaylar

08.02.2019 - 10.17

2- YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. Yalçın Menteş 58 yaşındaydı.

-Menteş'in arşiv görüntüsü

08.02.2019 - 08.27

3- YALÇIN MENTEŞ'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Göztepe'de Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı. Uzman Dr Kardiyolog Ferit Tanju Ulufer yaptığı açıklamada "Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik" dedi. Ulufer hastanedeki odasında basın mensuplarına yaptığı açıklama şunları söyledi; " Yalçın Menteş 10 gündür hastanemiz yoğun bakımda devamlı kontrol işlemi altında, tıbbi takip altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. Tekrar cihazla solunum gerçekleşti. Dün tansiyonda düşme başladı. Ritim bozuklukları başladı. Bunların tedavisini yaptık ancak akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik"

-Doktorun açıklamaları

08.02.2019 - 09.57

4- OLAYLI DERBİ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI: ŞENOL GÜNEŞ VE QUARESMA MAĞDUR, CANER ERKİN ŞİKAYETÇİ...

* Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen sezon oynanan olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş ve Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayet olarak yer aldı.

* Toplam 46 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 3 şüpheli için Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 2.5 yıla kadar, 7 şüpheli için de Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

* İddianamede 35 şüpheli için de, "Yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası talep edildi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe Ülker Stadyumu'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Bernardo Quaresma mağdur, bir diğer futbolcusu Caner Erkin de şikayetçi sıfatı ile yer aldı. İddianamede 46 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E MADDE ATANLARA 2.5 YIL, FUTBOLCULARA ATANLARA 1 YIL 4 AY 15 GÜN CEZA İSTENDİ

Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için "Silahla yaralama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için "Silahla yaralamaya teşebbüs" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKIDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.

5 KİŞİ HEDEF GÖZETEREK QUARESMA'YA ÇAKMAK VE MADENİ PARA ATMIŞ

Şüphelilerden Abdülkadir D.'nin saat 21.11, Metehan A.'nın saat 21.47, Taner Ç.'nin saat 21.47, Cihat Ö.'nün de saat 20.53 civarında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'yı hedef alarak çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtilen iddianamede, Mirsat B.'nin de yine Quaresma'ya bir adet madeni para fırlattıkları, bu cisimlerin Quaresma'ya isabet etmediği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E 3 CİSİM İSABET ETMİŞ

Şüphelilerden Cem A.'nın saat 21.11 civarında sahaya bir adet telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Mehmet S.Y.'nin saat 22.00, Sedat D.'nin yine saat 22.00 civarında hedef alarak Şenol Güneş'in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.'nin yine saat 22.00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş'e su dolu bir şişe attığı, Şenol Güneş'in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu" belirtildi.

Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin, Caner Erkin'i hedef alarak sahaya birer adet medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi.

Bunların dışında kalan 35 şüphelinin sahaya yasak madde attıkları belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Yasak madde kullanma" suçunu düzenleyen 13/4 maddesi gereğince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede bir şüphelinin de adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

CANER ERKİN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 72 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Aralarında Caner Erkin ve haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerin de bulunduğu 72 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Yaralama", "Hakaret içerikli tezahürat", "Spor alanlarında yasak madde kullanma" suçundan yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, "Ancak yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği" belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.

NE OLMUŞTU ?

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylar nedeni ile tatil edildi. Maçın tatil edilmesine neden olan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, bazı taraftarlar gözaltına alınmış, 3 taraftar kısa bir süre tutuklu kalmıştı.

-Arşiv

5- IRAKLI AİLENİN UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE FENALAŞAN BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL

Doğumundan bir süre sonra kan kanseri teşhisi konulan ve tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirilen 2 aylık Iraklı Abdullah Husam Al Saedi, ülkesine dönmek üzere anne ve babasıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaştı. Minik Abdullah Husam, terminalde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Evlatlarının yaşam mücadelesini kaybettiğini gören, anne ve baba da büyük acı yaşadı.

Iraklı Al-Saedi ailesi, 12 Aralık 2018'te dünyaya gelen ve kan kanseri olduğu öğrenilen bebeklerinin tedavisi için 9 Ocak'ta İstanbul'a geldi. İstanbul'da süren 1 aylık tedavi sürecinin ardından dün Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Irak'ın başkenti Bağdat'a uçuşu olan Iraklı aile akşam 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. 2 aylık Abdullah Husam'ın uçağa binebilmesi için 'uçabileceğine dair sağlık raporu' istendi.

Bunun üzerine havalimanındaki sağlık birimine başvurduklarında minik Abdullah Husam'ın fenalaştığını gören sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi hemen orada yaptı. Ardından hızla sedye ile ambulansa taşınan ve Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Husam Al-Saedi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

---------------------

-(Cep telefonu)

-Bebeğin sedye ile sağlık merkezinden çıkarılması

-Terminalden ambulansa sedyenin taşınması

-Ambulansın hareket etmesi

-Annenin ambulansa yetişememesi

-Genel ve detaylar

(Havadan görüntülerle)

6-"KABATAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE TRANSFER MERKEZİ"NDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul'da "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu. Yeni projeye göre terminal binaları Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'ne 2009 yılında temel atılarak başlanmıştı. Bir süre önce de projede revize yapılması için çalışmalar durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara yeniden başlandı. Yeni projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yeni yapılacak transfer merkezi açıldığında vapur, deniz otobüsü, motor seferleri, metro hatları, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve otobüs hatlarıyla entegre olacak. Alanda şu anda 700 metrekare büyüklüğünde geçici iskele binasının yapımı sürüyor. Binanın çelik konstrüksiyon kısmı tamamlanırken işçiler çatı kaplama ve izolasyon işlerini tamamlanıyor. İlk etapta kullanılacak iskelelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İskelelerde şu anda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.

--------------

-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

08.02.2019 - 10.39

7- ÇÖP KAMYONETİ ALTINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Fatih'te çöp kamyonetinden inen sürücü aracın bir anda kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Fatih, Cibali Mahallesindeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Belediyesi'ne çöp kamyonetinin sürücüsü Gürol Köseoğlu, Cibali Mescidi Sokaktaki çöp konteynerine aracı yanaştırdı. Temizlik çalışanları konteyneri yaklaştırdığı sırada Köseoğlu da araçtan indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyoneti hareket etti.

KAMYONETİN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Sürücü Köseoğlu hareket eden kamyoneti durdurmak için peşinden koştu. Kayan kamyonet bir evin duvarına çarparak dururken, sürücü aracın altında kaldı. Temizlik çalışanları hemen çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Aracın altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada mesai arkadaşları bir an olsun yanından ayrılma. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü kamyonetin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri de ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kamyonet otoparka çekildi.

- Olayın meydana geldiği yer

- Kaza yapan kamyonetin görüntüsü

- Kamyonetin altında kalan sürücü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Sürücüsünün kamyonetin altından çıkarılması

- Temizlik personeli ile röp

- Genel ve detaylar

08.02.2019 - 08.53

8- ÜNLÜ JOKEYE "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI"DAN 20 YIL HAPİS CEZASI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile U.P. (28) bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi. 22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen U.P., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. U.P. suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. U.P., N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada U.P.'nin arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından U.P., N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

U.P. ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. U.P. "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

9- DURUŞMADA AVUKATLAR İLE HAKİM ARASINA "USUL" TARTIŞMASI...

*AYAĞA KALKMAYAN AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında 'usul' tartışması yaşandı. Hakim, oturarak konuşan avukatı uyararak, ayağa kalkmasını istedi. "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" diyerek ayağa kalkmayan avukat ile avukata destek veren meslektaşları salondan çıkarıldı. Gazetecilerin soruları üzerine Avukat Dizdar, hukukun ihlal edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

AVUKATTAN HAKİME "BÖYLE BİR USUL YOK; SADECE HÜKÜM AYAKTA DİNLENDİR"

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davada hakim ile avukat arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tanığın dinlendiği duruşmada, sanık avukatı ayağa kalkmadan konuşunca uyarıldı. Diğer sanık Avukatı Ali Rıza Dizdar da oturduğu yerden konuşarak "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" dedi. Bunun üzerine hakim Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin içtihadını hatırlatarak, bunun bir duruşma disiplini olduğunu, uygulanması gerektiğini, duruşma disiplinine uyulmadığı takdirde duruşma salonundan çıkartılacağını söyledi. Avukat Dizdar ise ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sorma hakkı olduğunu tekrarladı. Söz verilen müşteki ve sanık avukatları da meslektaşları Dizdar dışarı çıkarılırsa kendilerinin de çıkacaklarını söyledi.

AVUKATLAR SALONDA ÇIKARILDI

Bunun üzerine hakim de ara karar verilirken hiçbir avukatın ayağa kalkmadığını, avukatlara duruşma disiplini icabı ayağa kalkmaları gerektiği hatırlatılmasına rağmen kalkmamakta ısrar etmeleri sebebiyle şikayetçi avukatı ile sanıkların avukatlarının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203/3 maddesi gereğince duruşma salonundan çıkarılmalarına karar verdi. Bunu da tutanaklara yazdırdı. Salondaki avukatlar çıkarıldıktan sonra 2 tanık dinlendi ve duruşma ertelendi.

AVUKAT DİZDAR: AVUKATLARIN HAKLARI ZEDELENEMEZ

Duruşma salonu önünde bekleyen Avukat Ali Rıza Dizdar gazetecilerin soruları üzerine bunun avukat haklarına karşı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Bir hukuk genel kurulu kararıyla avukatları ayağa kaldırtmak istedi. Halbuki avukatlar ayağa kalkmaz. Ceza Usulu Muhakemesi Kanununda 'Hüküm bütün herkes tarafından ayakta dinlenir' der. Çünkü hüküm verilirken Türkiye Cumhuriyeti ile başlar öyle hüküm verir. Onun dışında avukatların sürekli ayağa kalkıp, soru sorarken ayakta olması diye bir şey yok. Savcı da ayağa kalksın o zaman. Biz kalkmıyorsak" dedi. Hukukun ihlal edildiğini söyleyen Avukat Dizdar, avukatlar olmadan tanıkların dinlendiğini, her iki taraf avukatlarının da soru hakkının alındığını belirtti. Dizdar, "Avukatların hakları zedelenemez. Savcılar, hakimler x-raye çantalarını koymadan geçiyorlarsa avukatların da geçmesi lazım. Burada adaletsizlik üst boyuta ulaşmış durumda" dedi.



-Ali Rıza Dizdar'ın konuşması

-Genel ve detaylar

