DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KÖPEĞİ İÇİN ANNESİNDEN ZORLA PARA ALAN GENÇ KIZA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL

İSTANBUL'da köpeğini veterinere götürmek için annesinden zorla para alan M.Y. adlı genç kız hakkında 'yağma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde anne kızı karşı karşıya getiren süreç şöyle anlatıldı;

Sarıyer'de 4 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında M.Y.(23) köpeğinin aşının son günü olduğunu belirterek annesi Ş.Y.'den(49) para istedi. Annesi para vermeyeceğini söyledi. M.Y. kollarından tutup saçını çektiği annesinin çantasını alarak köpeğiyle evden çıktı. Annenin kızından şikayetçi olması üzerine M.Y. hakkında yağma suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Beni sarsarken bir yandan tokat atıyordu"

Kızını 2014'te Paris'e üniversite eğitimi için gönderdiğini belirten Ş.Y.'nin polise verdiği ifadede, "Köpeğini veterinere götürmek için para istedi. 'Babandan isteseydin, sana para vermeyeceğim' deyince saldırmaya başladı. Beni sarsarken bir yandan tokat atıyordu. Evdeki çantamı alarak kaçtı. Paris'ten döndükten sonra iyi değildi. Tedaviyi kabul etmedi. Öz kızıma babası ve ben şiddet uygulamadık. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

"ANNE KIZ ARASINDA OLAN ŞEYLER"

Köpeğinin aşısının son günü olduğunu belirten M.Y. ise babasının ofisine para almak için gittiği ama babasının ofiste olmadığını ifadesinde belirtti. Eve dönerek annesinden para istediğini belirten M.Y., "Para vermesi konusunda ısrar ettim. Ama fiziki müdahalede bulunmadım. Israr edince annem saçlarımdan tuttu ve çekti. Ben yinede müdahale etmedim. Evimizde çalışan H.Y. beni annemin elinden aldı. Anne kız arasında olan şeyler, şikayetçi değilim" dedi.

YANLIŞ ŞEYLER YAPIYORSUN

Olayın tanığı evin hizmetçisi H. Y., M.Y.'nin yatak odasında annesini sarstığını belirterek, "Ş.Y. beni yardıma çağırdı. Ben 'Kızım yanlış yapıyorsun' deyince 'Para versin bırakayım' dedi. Annesinin saçını çekip yüzüne tokat attı. Annesini çantasını aldıktan sonra köpeğini alarak git" dedi. M.Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

2- MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLCU ALMAK İÇİN DURAN OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI : 1 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Maltepe'de seyir halindeki bir motosiklet duraktan yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Motosiklet otobüsün altına girerken, yola savrulan sürücü yaralandı.

Kaza Fındıklı Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. 34 SL 1444 plakalı Üsküdar-Fındıklı arasında görev yapan yolcu otobüsü duraktan yolcu almak için durdu. Bu sırada 55 RR 994 plakalı Adem Akça yönetimindeki motosiklet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın olduğu yerde bulunan sağlık ocağındaki görevliler yaralının yardıma koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü "Duraktan yolcu aldığım sırada arkadan bir ses geldi. Freni tutmamış. Aşağıya inip baktığımızda yola savrulmuş" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

08.08.2018

3- YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL

Şişli'de mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken 3 metreden apartman bahçesine düşüp yaralanan kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bozkurt Mahallesi Seymen Sokak üzerindeki binada dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Rober Yeşiltepe, yavru bir kedinin yan apartmanın bahçesinde mahsur kaldığını gördü ve evinin balkonundan kediyi kurtarmak istedi. Yeşiltepe, balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten karşı apartmanın bahçesine düştü.

Yeşiltepe acı içerisinde bağırıp yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Yeşiltepenin annesi ve oğlu olay yerinde kısa süreli şok yaşadı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

08.08.2018

4- 5 KİŞİNİN HURDA YÜKLÜ KAMYONETİN ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.

TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk kamerası tarafından görüntülendi.



08.08.2018

5- KARGO ŞİRKETİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi.

