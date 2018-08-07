DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL'DA yaşayan 67 yaşındaki Mürvet Gülbay, 5 yıldır çektiği ağrılardan ağrısız ve bıçaksız gerçekleştirilen bir buçuk saatlik operasyon ile kurtuldu. Bükülebilir sistem ile böbrek içindeki taşların kırılması yöntemiyle (Flexible) yapılan operasyonun taşın büyüklüğü açısından dünyada bir ilk olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, "Amacımız bu kadar büyüklükteki taşın toz haline getirilmesiydi ve bunu başardık" dedi.Bükülebilir sistem ile böbrek içindeki taşların kırılması yöntemi (Flexible) yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. Vücudun bütünlüğünü bozmadan kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda idrar yolunu tersinden yukarı doğru takip ederek böbreğe ulaşılıyor. Böbrekte bulunan taş lazer ile toz haline getiriliyor. Flexible yöntemini 2003'ten bu yana hastalarına uyguladığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, dünyada ve Türkiye'de ilk kez bu kadar büyüklükte bir taşı Flexible yöntemiyle kırdıklarını söyledi.

"BU BÜYÜKLÜKTE LİTERATÜRDE HENÜZ YOK"

Yıllardır binlerce hastanın ağrı ve acı çekmeden bu yöntemle tedavi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Faruk Yencilek, "Zamanla bizim kullanmış olduğumuz bu yöntemdeki tecrübemiz arttı. İlk başlarda daha küçük taşlarda uygulanan bu yöntemde son operasyonla 6 santime kadar ulaştık. Benim yaptığım literatür taramasına göre bu zamana kadar 6 santimlik bir taşa "bükülebilir sistemle böbrek taşının temizlenmesi" operasyonu uygulanmamıştı. Mürvet Hanım'ın geçirdiği operasyon ilk olma özelliği taşıyor. Temel amacımız bu kadar büyüklükteki taşın toz haline getirilmesiydi ve biz bunu başardık. Küçük küçük tozların atılması için böbrek içine bir stent yerleştirdik. Bir aylık süreçten sonra sistem tamamen temizlenmiş olacak ve biz o stendi alıp işlemi bitireceğiz" diye konuştu.

BÖBREK TAŞI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ

Türkiye'nin taş kuşağı denen sıcak kuşakta bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yencilek, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 14'ünde böbrek taşı görülmektedir. Türkiye'de kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebeplerinden biri böbrek taşı hastalığıdır. Dolayısıyla bunlar mutlaka tedavi edilmeli. Eğer böbrek taşları tedavi edilmezlerse ilerleyip böbreğe zarar veriyor. Ayrıca, unutulmamalıdır ki taşlar, sadece bir kere tedavi edildikten sonra yeterince takip edilmezse bu taşlar yeniden nüksedebiliyor. Taşların temizlenmesi bu açıdan önemli. Nasıl çocukluk çağında çocukluk hastalıkları için doğal risk grubuysak 40 yaşın üzerinde de hiçbir şikayetimiz olmasa bile ürolojik hastalıklar için doğal risk grubu olmaya başlıyoruz. Her ne kadar taşlar her yaşta görülebilse de, özellikle 40 yaş üstü herkes mutlaka bir kere ürolojik muayeneden geçmeli. Ailede taş hastalığı olanlar ve obezler dikkat etmeli, bol sıvı tüketilmeli, hareketli olmayan yaşam tarzını benimsemek yerine spor yapılmalı" ifadelerine yer verdi.

"ARTIK TAŞLARA BAKAMIYORUM"

Böbreklerinde 5 yıl boyunca ağrı yaşadığını anlatan Mürvet Gülbay, bir ağrı kesici ilaç alarak tedaviyi hep ertelediğini söyledi. İdrarında gördüğü kan sonrası soluğu hastanede aldığını ifade eden Gülbay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yapılan tetkiklerde önce enfeksiyon olduğu ortaya çıktı, ardından böbreğim 6 santimlik bir taş fark edildi. Bazı geceler çok fazla ağrım oluyor ve sabahı zor ediyordum. Operasyon sırasından ve sonrasında hiç ağrı çekmedim. Hastaneden bir gecede taburcu oldum. O kadar iyiyim ki halen inanamıyorum. Şu an kum döküyorum ama hiç sancım yok. Taşları idrardan toz halinde atıyorum. Bol bol su içiyorum. Kelimeler bile yetmiyor mutluluğumu anlatmaya. Bu zamana kadar bir hekime başvurmadığım için çok pişmanım. Herkese söylüyorum 'hemen gidip böbrek muayenesi olun' diye. Artık taşlara bakamıyorum ama çok iyiyim Allaha şükür. Kendime de inanamıyorum."

"GECELERİ UYKUSUZ KALIYORDU"

Annesinin ağrılar nedeniyle geceleri uykusuz kaldığını anlatan oğul Tarkan Gülbay ise "Ağrıları annemi çok huzursuz ediyordu. Geceleri uykusuz kalmasına neden oluyordu. Elimizden geldiğince ona yardımcı olduk. İdrardan kan gelmesiyle hemen harekete geçtik. Rahat bir şekilde hastalığı atlatmış olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mürvet Gülbay'ın muayene detayları

-Prof. Dr. Faruk Yencilek röportajı

-Ameliyat detayları

-Mürvet Gülbay röportajı

-Gülbay'ın oğlu Tarkan Gülbay'ın röportajı

-Anne ile oğlun tedavi sonrası hastaneden ayrılması

07.08.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180807025_

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6- İNSAN DOKUSU KİŞİYE ÖZEL ŞEKİLLENDİRİLDİ, TÜRKİYE'DE UYGULANDI

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Ömer HASAR, İSTANBUL, ()

Bilim insanları insan kolajenini kişiye özel olarak şekillendirdi ve lens gibi üretilerek uygulandı. Türkiye'de birçok hastaya uygulanan ve biyolojik kornea (corneal inlay) adı verilen yöntem sayesinde hastalar hem yakın gözlükten kurtuldu hem de bugüne kadar uygulanan diğer yöntemlerine aksine insan kolajeni olduğu için gözde reaksiyon oluşma ihtimali en aza indirildi. Presbiyobi ve hipermetrop hastalarına uygulanabilen yöntem Türkiye'den sonra Avrupa'nın birçok ülkesinde de yapılmaya başlanacak.

"MEMNUN OLMAYAN HASTALAR ESKİ HALİNE DÖNEBİLİR"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, insan kolajeninden kişiye özel olarak üretilmesi nedeniyle biyolojik korneaya vücudun tepki vermediğini ve hastaların memnun kalmadığı takdirde tekrardan eski haline döndürülebildiğini belirtti.

Saç telinden daha ince hale getirilen biyolojik kornea daha çok yakını görmede sorun yaşayan 45 yaş üstü hastalarda uygulanıyor. Doç. Dr. Kılıç: "Yakın gözlükten kurtulmanın yanında hipermetroplarda, eskiden hipermetrop nedeniyle lazer tedavisi olmuş ve numarası geri dönmüş hastalarda, katarakt cerrahisi geçirmiş ve yakın gözlükten kurtulmak isteyenlerde de uygulanabiliyor" dedi.

İlki 1947 yılında denenen ancak yaklaşık 3 yıl önce fizik mühendisi Prof. Michael Mrochen ve Phd David Muller tarafından geliştirilen biyolojik kornea desteği yöntemi ile insan kolajeni yeniden şekillendirilerek kalıcı bir şekilde gözün yüzey tabakasına yerleştiriliyor.

"YAKIN GÖZLÜKLERDEN KURTULMAK İÇİN ALTERNATİF"

Hastaların memnun kalmadığı takdirde tekrardan lensi çıkarabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kılıç yöntemi şöyle anlattı: "Bu teknik yakın gözlükten kurtulmak için yapılan alternatif yöntemlerden bir tanesi. Günümüzde 45 yaş üstünde yakın gözlüğe bağımlılığı düzeltmek mümkün ancak hiçbir teknoloji şu anda bize yüzde 100 sonuç vermiyor. Göz içi mercekler, lazer yöntemleri gibi yöntemlerle birçok hastamız fayda görse de biz alternatif çözümler üzerinde arayış içindeyiz. Bunlar arasında 'allograft corneal inlay' olarak adlandırılan yani biyolojik kornea desteği adını verdiğimiz, gözün ön tabakasına yerleştirilen, saç teli gibi incecik bir zar var. Bu zarı yerleştirdiğimiz zaman hastalarımız rahat ve net yakını görebiliyorlar. Her hastanın gözü bu yönteme uygun olmayabiliyor."

"İŞLEM 10 DAKİKA SÜRÜYOR"

İşlemin 10 dakika kadar sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Kılıç, gözden herhangi bir parça almadıklarını ve göze destek olarak ek bir parça yerleştirildiğini bu nedenle hastaların memnun kalmadıkları zaman işlemi geri döndürebileceklerini belirtti. Yöntemin tarihinin çok eskilere dayandığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Artık günümüzdeki teknolojiyle bu kolajeni kişiye özel şekillendirerek daha ince, mikroskop altında bile zor seçtiğimiz incelikte, kişiye özel olarak üretilmiş durumda ve hastalarımıza rahatlıkla uygulayabildiğimiz bir yöntem."

"VÜCUDA UYUM SAĞLIYOR"

Yöntemi geliştiren ve daha önce de çapraz bağlama yöntemi ile keratokonus tedavisine önemli katıları bulunan Prof. Michael Mrochen, bu yöntem ile presbiyobi ve hipermetrop için çözüm bulunabildiğini belirtti ve şunları söyledi: "Öncelikle tedavi edebildiklerimize bakacak olursak presbiyobları ve hipermetropları tedavi ediyoruz. Yaşlandıkça okuma problemleri başlıyor. Bu tamamen yaş ile alakalı. Biz de gözde bu yaşın neden olduğu değişimleri düzeltebiliyoruz. Biz bu teknolojiler ile doğal dokuları kullanabiliyoruz. Bu doğal dokuları da işleyebiliyoruz. Bu işlemeden kastımız ise dokuyu alıyoruz ve lazer teknolojisiyle mikro lensler yaratıyoruz ve göze yerleştiriyoruz. Bu dokular biyolojik olarak uyumlu oluyor ve herhangi bir reaksiyona neden olmuyor. Diğer materyallerden çok daha büyük farklılıkları oluyor."

Görüntü Dökümü:

- Doç. Dr. Aylin Kılıç ile röportaj

- Prof. Michael Mrochen ile röportaj

- Lens detay görüntüleri



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