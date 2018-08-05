DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- SON 47 YILIN EN SICAK YILINI GEÇİRİYORUZ

* Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek,

"Küremiz gittikçe ısınıyor bu da beraberinde meteorolojik karakterli, iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri beraberinde getiriyor"

"Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yakınlaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek"

"Bu sene olduğu gibi aşırı yağışlar, geçen sene olduğu gibi o kuvvetli dolular meydana gelecek. Yine hortumları çok daha sık görmeye başlayacağız"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İstanbul () -

2018 yılı, ilk 7 aylık verilere göre son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi.

2018 REKORA GİDİYOR

2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçtiği anlamına geliyor. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde en sıcak yıl 2010'du. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak ölçülmüştü. 2018 yılı ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIKLAR 1-1,5 DERECE ARTTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklık artışının sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Küredeki sıcaklıkların artmasıyla birlikte atmosferdeki suyun da buharlaşarak yağışlarla birlikte özellikle sıcaklıkların arttığını söyleyen Tek, "Bunun temel noktalarına gitmeye başlarsak, istenilen refah, artan nüfus büyük enerji taleplerine yol açıyor. Bu enerji talepleri de bizi enerji pazarına yönlendiriyor. Enerji pazarının da yüzde 80'i fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar da karbondioksit üretiyor. Karbondioksit önemli bir sera gazı. Atmosferimizde sera etkisi gösteriyor ve sıcaklıkların hızla artmasına sebep oluyor. 100 yılın başından bu yana İstanbul'da sıcaklıklar 1- 1,5 derece arasında arttı" diye konuştu.

KÜREMİZ GİTTİKÇE ISINIYOR

Tek, 2017 yılının 100 yılın başından bu yana yapılan ölçümlerde 3'üncü en sıcak yıl olduğunu söyledi. 2016 yılının ise 100 yıl içerisindeki en sıcak yıl olduğunu aktaran Adil Tek, 2013-2017 arasındaki 5 yılın da 100 yılın başından bu yana en sıcak geçen yıllar olduğunu kaydetti. Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Özellikle Avrupa'nın batısında 2,2 buçuk dereceye varan, ortalamaların üzerine çıkan sıcaklık değerleri 2018 için görüldü. Küremiz gittikçe ısınıyor bu da beraberinde meteorolojik karakterli, iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri beraberinde getiriyor. Meteorolojik karakterli ve iklim değişikliğine bağlı afetler depremden bile daha ön plana çıkmış vaziyette. Beraberinde getirdiği kuraklık, aşırı seller, kuraklığı beraberinde getirdiği gıda üretimindeki problemler var. Problemi şu an için durdursak bile, atmosfere verdiğimiz sera gazını azaltsak bile durum 200 yıl devam edecek görünüyor. Bizim yapmamız gerekenler; enerji tüketimini minimuma indirmek. Bir de yeşil alanların çoğaltılması" dedi.

"İZMİR VE AYDIN'DA 40-45 DERECEYİ GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK"

Adil Tek, "Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yakınlaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek. Bu sene olduğu gibi aşırı yağışlar, geçen sene olduğu gibi o kuvvetli dolular meydana gelecek. Yine hortumları çok daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Denize girenlerin görüntüsü

-Balık tutanların görüntüsü

-Haber anonsu

-Adil Tek ile röportaj

-Genel ve detaylar



05.08.2018 - 09.52 Haber Kodu : 180805009

05.08.2018 - 09.52 Haber Kodu : 180805010

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(ÖZEL)

2- BAHÇELİEVLER'DE REKLAM TABELASI YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI

* Bahçelievler'de bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü.

* Olay sonrası yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Bahçelievler'de bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde dün öğlen saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meriç Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş hanının birinci katının dış cephesinde asılı duran ve yaklaşık 7 metre uzunluğundaki sürücü kursuna ait reklam tabelası henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçenlerin üzerine düştü. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yere düşen reklam tabelası ise binanın giriş kısmına alınarak kenara çekildi.

"VERECEK SADAKAMIZ VARMIŞ"

Olay sırasında orada bulunan Selahattin Palancı isimli bir vatandaş, "Valla ben oradaydım. Önce ampuller patladı, sonra ikaz ettik müdürümüz de ikaz etti. Daha eder etmez, ben de karşıya geçtim uzaklaşın düşecek diye; tabela uçtu gitti. Olay sonrası 2 kişi yaralandı. Birisinin durumu ağırdı. Diğerinin boynunda sorun vardı. Orada duruyor tabela, saat 15:00 gibi oldu. Bizim de verecek sadakamız varmış."dedi.

Reklam tabelasının düştüğü sürücü kursunun sahibi olan Akif Çam, "Ben sürücü kursunun sahibiyim. Reklam tabelamızın her yıl bakımı yapılmaktadır. Fakat rüzgar çok yoğun estiğinden dolayı tabela yerinden çıkmış aşağı düşmüştür. Olay sonrası iki kişi yaralanmıştır. Biri hafif yaralanırken, diğerinin de alnında problem var. Kendileriyle ilgilendik, gittik yardımcı olduk. İkisi de erkek, biri 20 yaşında diğeri de 32 yaşında. Burası maalesef yoğun bir cadde daha kötü sonuçlar olabilirdi Allah korudu. Yaralılara ilgi ve alakayı kurumumuz göstermiştir. Tabelada değişiklik yapılacak ve daha küçük bir tabela takılacak. Bununla ilgili görüşme yapıldı zaten" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Yaralıların görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Yaşanan panik

-Yerdeki tabela

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olayın meydana geldiği yer

-Tabelanın bina da asılı kalan ampuller inden görüntü

-Yere düşen tabelanın binanın içindeki görüntüsü

-Görgü tanığı ile röp

-Sürücü kursu sahibi ile röp

-Genel ve detaylar

05.08.2018 - 09.56 Haber Kodu : 180805011

05.08.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180805012

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3- ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber -Kamera: Ramazan Eğri İstanbul

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Seçkinler Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye bağlı temizlik işçileri, bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Mehmet Sait Ep olduğu belirlendi. Acı haberi alan Ep' in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis Ep'in uyuşturucu kullanması sonrası öldüğünü tahmin ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ep'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Ölen kişinin yakınlarının gelmesi

-Polisin incelemesi

-Fotoğraflar

-Genel ve detaylar

05.08.2018 - 11.54 Haber Kodu : 180805047

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4- EN TEHLİKELİ GÖREV: KÖPEK BALIKLARINI ELLERİYLE BESLİYORLAR

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL

İstanbul'un en uzun akvaryum tünelinde yer alan köpek balıklarını besleyen dalgıçlar canlarını hiçe sayıyor. 48 saatte bir köpek balıklarıyla dolu akvaryuma giren dalgıçlar içeride yaklaşık 45 dakika kalıyor. Bu tehlikeli görevi yerine getirirken büyük risk alan dalgıçlar korkmadıklarını ve işlerini sevdiklerini söyledi.

88 metre tünel uzunluğu ile İstanbul'un en uzun akvaryum tüneli olma özelliğine sahip ViaSea Akvaryum, on binlerce deniz canlısını içerisinde barındırıyor. Bu akvaryumda görev yapan dalgıçlar köpek balıkları aç kalmasın diye büyük risk alarak onları 3 günde bir elleriyle besliyor.

En ufak bir hata onları besleyen dalgıçların hayatına mal olabilir. Köpek balıklarının saldırısına uğrama riskini göze alan dalgıçlar, akvaryumda asla tek başına kalmadıklarını ve köpek balıklarını beslerken kesinlikle onlara temas etmediklerini dile getirdi.

"SUYA 3 KİŞİ GİRİYORUZ, İKİ KİŞİ BESLEYEN DALGICI KORUYOR"

5 yıldır besleme dalgıcı olarak görev yaptığını söyleyen Oğuzhan Çavdır, "3 kişi suya giriyoruz, birimiz beslenme diğerleri koruma dalgıcı olarak görev yapıyor. Elimizdeki yeşil plastik sopaları köpek balıklarına zarar vermeden sadece yönlendirmek için kullanıyoruz. Köpekbalıkları sırayla yanımıza gelip yemini alıp tur atıyor. Bu akvaryumda ikisi dişi bir erkek üç köpekbalığı var. Suya girince besleme dalgıcı diz çöküp köpek balığının gelmesini bekliyor. Ses çıkartarak veya yemin kanını sıkarak köpekbalıklarını uyarıyoruz. Köpek balıkları yanımıza gelince elimizdeki çubuğun ucuna yemi takıp ağzına doğru yaklaştırıp yemi almasını bekliyoruz" dedi.

"KORKMUYORUM, İŞTEN KEYİF ALIYORUM"

Köpek balıklarını beslerken korkmadığını ve işten keyif aldığını ifade eden Çavdır, "Heyecanı sevdiğim için senelerdir severek yapıyorum. Akvaryumdayken üçümüzün iletişimi çok önemli sürekli göz teması halinde oluyoruz. Aynı zamanda dışarıda da bir korumamız var elindeki lazerle köpekbalığının geldiği yönü bize söylüyor" diye konuştu.

"HAFTADA 3 KEZ BESLİYORUZ, TOPLAMDA 6 KİLO ET YİYORLAR"

Köpek balıklarına palamut ve uskumru vereceklerini söyleyen Çavdır, "Bazen kalamar ve ahtapot veriyoruz. Köpek balıklarını beslememiz 1 saat ile 45 dakika arasında sürüyor. Yemi alıp almasına bağlı bu süre değişiyor. Haftada 3 kez besliyoruz, toplamda 6 kilo et yiyorlar ama bu oranda değişebiliyor. Bugünkü beslememiz de 45 dakika sürecek" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYA GEÇEBİLİR BÖYLE BİR RİSK VAR"

Hızlı ve zemine yakın yüzdüklerinde köpek balıklarının acıktıklarını anladıklarını aktaran Çavdır, "Beslerken köpek balıklarının önünün muhakkak açık olmasına dikkat ediyoruz. Hayvan akvaryumda rahat yüzmeli. Eğer biz besleme sırasında onu sıkıştırırsak, yüzmesini engellersek veya kuyruğuna dokunursak köpekbalığı sinirlenip bir anda ummadığımız şekilde hızlanıp burun buruna gelebiliriz. Saldırıya geçebilir böyle bir risk var. Burada bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Çünkü ekibimiz çok profesyonel" dedi.

AKVARYUMDA YAŞAMA SÜRELERİ 15 YIL

Akvaryuma asla yalnız girmediklerine dikkat çeken Çavdır, "Her zaman güvenlikli bir şekilde hayvanların beslenmesini gerçekleştiriyoruz ve asla onlarla temasta bulunmuyoruz. 3 yıldır burada olan köpek balıkları 6 yaşında. Akvaryumda yaşama süreleri 15 yıl. 150 ile 200 kilo arasındalar, boyları da 1.70 ile 2.30 arası değişiyor" diye konuştu.

"İSTER İSTEMEZ KORKU OLUYOR AMA İŞLİMİ SEVİYORUM"

İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü mezunu Cemre Özpınar 5 yıldır koruma dalgıcı olarak görev yaptığını söyledi. Özpınar, "Hayvanların içine girince ister istemez korku oluyor, sonuçta köpekbalığı ama işimi seviyorum. Korkuyu yendikten sonra zaten çok stres yaşamıyorum. Hiç temas etmiyoruz, ona kendini güvende hissettirmemiz gerekiyor. Köpekbalığı huzursuz olursa davranışlarına da yansıyor, ona çok dikkat ediyoruz. Çok fazla da üzerlerine gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Dalgıçlarla röp

-Köpek balıklarının beslenmesi

-Su altı kamerası ile çekilen görüntü

-Dalgıçların hazırlanması

-Detaylar

05.08.2018 - 10.21 Haber Kodu : 180805015

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5- SICAK HAVALARDA SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL AMBULANS

Haber: İstanbul

Kağıthane'de sokak hayvanlarının sıcak havalardan etkilenmemesi için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 kutu mama ve mama kabı dağıtılırken, 24 saat hayvan ambulansı hizmeti de başlattı.

Artan sıcaklardan sokak hayvanları olumsuz etkilenmesin diye Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi kampanya başlattı. Kampanya kapsamında programlar düzenleyen belediye yetkilileri vatandaşlara sokak hayvanları için 400 kutu mama ve mama kabı dağıttı. Bu kapsamda açılan stantlarda da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca sıcaktan etkilenen hayvanlar için tam teşekkürlü hayvan ambulansı da 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

"SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,"Meteoroloji sürekli uyarıyor, sıcaklıklar artacak. Zaten hava sıcak. Sokak hayvanları da susuzluktan dolayı problem yaşıyor. Kağıthane'deki gönüllü hayvanseverler meclisi üyeleriyle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar için su kapları temin ediyoruz. Bu konuya dikkat çekmek için vatandaşlarımızı bilgilendirerek bugün bir kampanya başlattık. Hasbahçe'deki misafirlerimizi uyaracağız. Böylece sıcaklarla birlikte tüm sokak hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda mama ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılamak için böyle bir kampanya başlattık" dedi.

Görüntü Dökümü

- Hayvanlardan detay

- Mama ve mama kaplarından detay

- Hayvan ambulansı detay

- Başkan ile röp

05.08.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180805008_

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6- JANDARMADAN UYUŞTUCU OPERASYONU

* 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Haber:Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler'de düzenlediği operasyonda 30 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili

gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen bonzai hammaddesinin (Abfubinaca) Esenler'de işlenerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Aylar süren takip sonucunda jandarma şüphelilerin ikamet adreslerine ve satışta kullandıkları araca baskın düzenledi.Araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında iki koli içerisinde birer kiloluk 30 kilitli alüminyum folyo içerisinde toplam 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden toplamda 9 ton bonzai imal edilebileceği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görütnü dökümü: (Jandarma kamerası)

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Ele geçirilen uyuştucudan görüntü

Genel ve detaylar

05.08.2018 -09.33 Haber Kodu : 180805007



