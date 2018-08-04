DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - RİVA'DA CAN PAZARI : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

BEYKOZ Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi son anda kurtarıldı.

Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak denize girdi. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişi gören cankurtaranlar müdahalede bulundu. Denizden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahale sahilde yapıldı. Hüseyin Kızılırmak (49) müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Görüntü Dökümü:

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-Sahildeki müdahaleden görüntüler

-Sahilden detaylar

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2- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik geçtiğimiz salı günü operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da terör örgütünün eylemlerini organize etmek amacıyla bulunduğu belirlenen S.Ç. ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç.'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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(ÖZEL)

3- KAPALIÇARŞI'DA "LOKUM" DEVRİ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- Harun UYANIK - İstanbul

Kapalıçarşı'da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor.

Tarihi Kapalıçarşı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. 3 bin 600 işyerinin bulunduğu çarşıda son yılların gözdesi lokumculuk. Son 2 yılda Kapalıçarşı'da 41'i kuyumcu dükkanı kapanırken bu dükkanların hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

"EN ÇOK KUYUMCU DÜKKANLARI EL DEĞİŞTİRDİ"

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek "Uzak Doğu'dan, İran'dan turist geliyor. 3 bin 600 iş yerimiz var. El değiştiren 100'ün üzerinde iş yerimiz var. Sezon yeni açıldı. Bugüne kadar Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı" diye konuştu.

"KİRALAR DÜŞTÜĞÜ İÇİN LOKUMCU GELİYOR"

Lokum satan işyeri çalışanı Emrah Ersoy, "Kuyumcularda haftada bir ya da ayda bir satış oluyor. Ticarette sürüm önemlidir. Sürüm her gün oldukça, aya vurduğunuzda yüksek bir limit çıktığı için, bizde de sürüm olduğu için lokumcular geliyor. Kiralar düştüğü için lokumcu geliyor. Kiralar yüksek olsa zaten lokumcu gelmez. Sattığımız lokumla kira parası çıkmaz, kira düşük olduğu için sattığımız limitler de ufak olduğu için bizi geçindiriyor" sözleri ile açıkladı. Durumu "Lokumcuların piyasayı keşfetmesi" diye yorumlayan bir lokum dükkanı işletmecisi ise "Daha önce iç piyasada turizme girmeyen lokumcu ve kuruyemişçiler yavaş yavaş turizmi keşfettiler. Biraz turizme kaydılar. Beklentiyle alakalı bir şey" diye konuştu.



LOKUMUN FİYATI 30 LİRADAN BAŞLIYOR

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan bir esnaf ise, "Malum altın yüksek, dolar yüksek. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. En çok kuyumcular etkilenir çünkü satmakta zorlanıyoruz. Onun yerine görmüşsünüzdür hep lokumcular oldu. Lokumcuların hepsi kuyumcuydu. Halen de lokumcu açılıyor" şeklinde konuştu. Bir diğer kuyumcu ise, "Geçen yıllara oranla iş hacmi düşmüş durumda. Altın fiyatının yükselmesi müşterinin az almasına ya da hiç almamasına sebep oluyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcu sayısında sürekli olarak bir düşüş, onun yerine başka sektörlerden geliş var" dedi. Kapalıçarşı'da lokumunun kilogram fiyatı çeşidine göre 30 ile 90 lira arasında değişiyor.

Görüntü dökümü

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- Kapalıçarşı'nın içeriden görüntüsü

- Kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlar

- Lokum ve baharat dükkanlarının görüntüsü

-Vatandaşla röportaj

-Muhabir anonsu

-Kuyumcu röportajları

-Lokumcu röportajları

-Kapalıçarşı Esnaflar Odası Derneği Başkanı Hasan Fırat ile röportaj

-Genel ve detaylar

04.08.2018 - 12.04 Haber Kodu : 180804051

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4- SGK UZMANI: İŞVEREN ASKERE GİDİYOR DİYE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARAMAZ

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL () Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların, bu süreçte izleyebileceği yolları anlattı. Elmen, "İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bedelli askerlik, Resmi Gazete'nin dün yayınlanan sayısıyla birlikte yürürlüğe girdi ve başvurular dün itibarıyla başladı. 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.

ÇALIŞANLARIN İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, "Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler" dedi.

"İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA"

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Melis Elmen, "İşveren 'ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum' diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNU OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

'Askerliğe elverişli değildir' raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, "Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, 'vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum' diyenler için de bu hak tanındı" dedi.

Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen; ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, "Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-SGK Uzmanı Melis Elmen ile röportaj

04.08.2018 - 10.30 Haber Kodu : 180804030_

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5- HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR... GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA



Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy'de, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu. İki kişinin, kilitli olan giysi kumbarasını levye yardımıyla açarak içerisinde bulunan giysileri çalma anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sahrayı Cedit Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen kilitli giysi kumbarasını, levye yardımıyla 5 saniye içinde açtı. İki şüpheli, kumbaranın içerisindeki kıyafetleri, motosikletlerine bağladıkları çuvala doldurdu. Şüpheliler ardından, motosikletlerine binerek olay erinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin levye yardımıyla açtıkları giysi kumbarasından giysileri alarak motosiklete bağladıkları çuvala doldurdukları, ardından motosikletine binerek uzaklaştıkları görülüyor.



Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Motosikletle gelen iki kişi

-Ellerindeki levyeyle giysi kumbarasını açmaları

-Giysileri çuvala doldurmaları

-Motosiklete binerek uzaklaşması

-Kayıt eden vatandaşın tepkisi

-Genel ve detaylar



(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Hırsızlığın yapıldığı giysi kumbarası

-Olayın yaşandığı yer

-Genel ve detaylar



04.08.2018 - 10.30 Haber Kodu : 180804019

