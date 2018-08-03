DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL BOĞAZI'NDA TANKER ARIZASI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz trafiğine kapatıldı.

252 metre boyunda 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkörün eşlik ettiği gemi Marmara denizine ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin görüntüsü

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2- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 38 GÖZALTI

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv/ operasyon

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3- İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

- KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ İŞYERLERİNİN CAMLARINA İSABET ETTİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde bulundan bir eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi kapıda bekleye 2 görevliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 görevli yaralanırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesinde saat 06.00 sıralarında bir eğlence mekanını önünde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi kapıda bekleyen 2 korumaya ateş açtı. Olayda 2 koruma yaralanırken silahlı kişi ise kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ DÜKKANLARIN CAMLARINA KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalarda yerde bir çok kovan bulunurken, çevdere bulunan dükkanların camlarına da kurşun geldiği görüldü.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay yanı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde eli silahlı kişi eğlence mekanının olduğu yere gidiyor. Silahını ateşleyen kişi ardından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Silahla yaralanan 2 kişinin daha sonra taksiye binerek uzaklaştığı görülüyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Mağazanın camına gelen kurşun

-Genel ve detay görüntüler

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4- 7 AYLIK HAMİLE KADININ ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ

Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL ()

Sultangazi'de, 7 aylık hamile Suriyeli kadın evinde ölü bulundu. Ölen kadının 4 yaşındaki çocuğu, amcasının oğlunun annesini öldürdüğünü söyledi. Çocuğun ifadesinin ardından gözaltına alınan Nasır C. tutuklandı.

Olay, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 63. Sokakta geçen ay meydana geldi. Suriyeli iki eşli Abdullah Cüneyt sabah evden çıkıp işe gitti. Öğlen saatlerinde ikinci eşi bir çocuk annesi Delal Ahmet'i (23) telefon ile aradı ancak ulaşamadı. Telaş ile eve gelen Cüneyt, 7 aylık hamile eşinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Cüneyt, hemen eşini hastaneye götürdü. Hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Sultangazi İlçe Emniyet birimleri tarafından şüpheli ölüm olarak bildirilen konu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile bireylerini sorguya aldı. Ölen kadının olay sırasında evde olan çocuğunu pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu. A.C. (4) ifadesinde amcasının oğlu Nasır C.nin eve gelerek annesini öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, Nasır C.'yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'nde cinayet suçlamalarını kabul etmediği öğrenilen şüpheli Nasır C. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

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5- JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİLO EROİN VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin, Hakkari ve Van'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kaldığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Avcılar'da bulunan eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik arandı. Yapılan aramalarda çocuk odasındaki çekmecelere saklanan bir miktar kokaini buldu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisinde yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.'nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Aramalar

-Ele geçirelen uyuşturucu

-Şüphelilerin görüntüsü

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- ŞİŞLİ ETFAL VE TAŞINACAĞI HASTANELERDEKİ SON DURUM

* 119 yıllık Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe ve Sarıyer'e taşınacak. Şişli Etfal ve taşınacağı son hastanelerdeki son durum havadan da görüntülendi.

*Seyrantepe'deki yeni binada hasta odaları, asansörler, dış cephe kaplamaları tamamlanırken, eşyaların taşınma işlemlerine 2 ay sonra başlanması bekleniyor.

* Açılış tarihi henüz belli olmayan hastanenin terasında, İstanbul'un 360 derece izlenebileceği bir restoran da olacak.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Anıl UÇAN - Güven USTA / İSTANBUL ()

Tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe'de yapılan yeni binasına ve Sarıyer'deki ek binasına taşınacak. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve taşınacağı hastanelerdeki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.

BAZI BÖLÜMLERE HASTA KABUL EDİLMİYOR

2'nci Abdülhamid'in küçük yaşta difteri hastalığından kaybettiği kızı Hatice Sultan'ın anısına yaptırdığı Etfal (çocuk) Hastanesi 1899'dan bu yana Şişli'de hizmet veriyordu. 119 yıllık hastanenin Sarıyer Çayırbaşı'na taşınma işlemleri 11 Haziran'da başladı. Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümlerinde yeni hasta kabul edilmiyor. İlgili bölümlerde önceden randevu alan hastalara hizmet verilebiliyor. Yalnızca acil durumdaki çocuk hastalar için, acil bölümünde iki doktor görevlendirildi. Kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde ise, daha önceden randevusu alınan hastaların muayenesine devam edilirken, yeni randevu kabul edilmiyor.

600 YATAK KAPASİTELİ YENİ BİNADA "SEYİR TERASI" VE "HELİKOPTER PİSTİ" OLACAK

Seyrantepe'deki yeni hastane binasında ise çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yanmaz özellikteki dış cephe kaplamaları, hasta asansörleri ve odaları ile konferans salonu gibi pek çok bölümün inşaatı tamamlandı. Hastanenin terasında bulunan, İstanbul'u 360 derece gören restoran bölümü de açılışa hazırlanıyor. 600 yatak kapasiteli hastanede, helikopter ambulansların kullanacağı bir pist de bulunuyor.

ÇEVRE ESNAFI TAŞINMASINI İSTEMİYOR

Öte yandan çevre esnafı ve hastalar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınmasından dolayı dertli olduklarını ifade etti. Hastane çevresinde işletmecilik yapan Mehtap Arslan, "Ben buraya taşınalı birkaç yıl oldu. Ama şimdi mağdur duruma düştük. İşlerimiz zaten yoktu, şimdi hiç yok. Hastaneyi götürmesinler, yerinde yapılandırsınlar" dedi. Bir başka esnaf Mehmet Topçu ise "Hastaneden başka bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Çünkü burası vakıf olduğu için başka bir şey yapmalarına pek imkan yok. ama işlerimiz yüzde 30 düştü" dedi. Durakta taksicilik yapan Erdi Sayan ise "Taksici esnafı olarak biz hastanenin kapanmasını istemiyoruz, tekrardan yenilenmesini istiyoruz. İşlerimiz günden güne azalıyor. Durakta fazla taksimiz kalmadı" diye konuştu.

"GÜZEL BİR HASTANE YAPMIŞLAR"

Hastanede 1997 yılında emekli olana kadar çalıştığını söyleyen Ali Rıza Yalçınkaya da, "Yeni hastaneye gittim, gördüm. Güzel bir hastane yapmışlar. Taşınsın ama buranın mutlaka hastane olarak yapılması gerekir. Burası yıkılsa da yerine yenisinin yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

HASTALAR ACİL BÖLÜMÜNÜN AÇIK KALMASINI İSTİYOR

Hasta yakını Kadriye Yılmaz ise "Sarıyer'e buradaki yaşlı insanlar nasıl gidecek? Acil bölümü açık olmalı. Tadilat bu şekilde yapılabilir" diye konuştu. Osmanbey'de oturduğunu söyleyen 65 yaşındaki Şahika Necade Kırar ise, "Hastane Osmanlı döneminde çocuk hastanesi olarak kurulmuş. Doktorlardan ve hastaneden memnunum. Buranın taşınması hastalara eziyet. Buraya dahi taksiyle gelirken taşındığı zaman nereye gideceğim? Burası İstanbul'un merkezi" dedi.

Üç görüntü var.

Görüntü Dökümü:

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///3 parça halinde geçildi

-Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yerden ve havadan detaylar

-Seyrantepe'deki yeni hastanenin içinden ve dışından detaylar

-Yeni hastanenin havadan görüntüsü

-Çevre esnafı ve hastalarla röportaj

-Sarıyer'deki hastanenin görüntüleri

-Muhabir anonsları

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6- TUNCAY ŞANLI'YA 20 BİN TL'LİK NAFAKA DAVASI

Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL, ()

Melis Sayım hamileyken ayrıldığı sevgilisi Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı'ya 2 ay önce dünyaya getirdiği oğlu için 20 bin TL'lik nafaka davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan nafaka davasında yer alan iddialara göre, Tuncay Şanlı hamileliği devam ederken sevgilisi Melis Sayım'dan ayrılık kararı aldı. Tuncay Şanlı oğlunun doğmasına 4 gün kala yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran'da Ömer adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Tuncay Şanlı oğlunu nüfusuna geçirdi. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Melis Sayım oğlunun emziren bir anne olarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını kaydetti. Sayım, Tuncay Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istedi.

KİRA GELİRİ 100 BİN TL

Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü.

Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etti.