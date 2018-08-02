DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KILIÇDAROĞLU: AMERİKA'DAKİ İKİ BAKANLA İLGİLİ AYNI KARAR ALINMALI (1)



Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili "Bir sorun varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ABD'nin 2 bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. Müttefikiz ABD ile. Ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebininde bulunması doğal. Yanlışlık "Ver papazı al papazı" cümlesinden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Biz Türkiyede yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını "Sen onu verirsen ben de bunu verebilirim". O cümlenin maaliyetini yaşıyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

-Berberoğlu'nun konuşması

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

02.08.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180802015

02.08.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180802046

02.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180802047

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2- "AYAKLI BORSA"DA DOLAR HAREKETLİĞİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL ()

ABD'nin yaptırım kararının ardından dolar 5 lirayı geçti. Uzmanlar, Merkez Bankası müdahalesi ile dolardaki yükselişin sonlanacağını söylüyor. Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar kuru, saat 10.00 sıralarında 5 liranın üzerine çıktı. Euro ise 5,90 seviyesinde hareket ediyor. İstanbul'da "Ayaklı Borsa" olarak bilinen Tahtakale'de döviz büroları önünde hareketlilik yaşandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, "Global olarak da halen bir yükseliş içindeyiz. Bu da bizim iç piyasalara da yansıyor.Bundan sonra ABD - Türkiye ilişkileri ve açıklamaları doları da etkileyecek. O açıklamaları takip edeceğiz" dedi. Adnan Kapukaya ise, "Merkez Bankası'nın müdahale yapması gerekiyor. Bana kalırsa geç bile kaldı Merkez Bankası. Bu doların bu kadar yükselmesinin nedeni bence Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaması. Arttırsaydı. Arttırsaydı belki bu fiyatları görmeyecektik. Belki 4.70 - 4.80'de kalacaktı. Şimdi doların her yüze çıkması, Merkez Bankası'nın 100 puan faiz artışına iteliyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Döviz tabelalarındaki hareketlilik

-Döviz bozduranlar

-Şirin Sarı ile röportaj

-Adnan Kapukaya ile röportaj

-Borsa İstanbul ile ilgili arşiv görüntüler

02.08.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180802043

02.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180802045_

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(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)

3 -FATİH'TE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Fatih'te bulunan öğrenci yurdunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 10.45 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Çatı katında kaynak işlemi yapılırken çıkan kıvılcımlar kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Diğer katlara yayılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Kocamustafapaşa, Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 1 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenci yurdunun yaz tatili olması nedeniyle boş olduğu belirtildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye müdahalesi

-Yükselen duman

-Röportaj

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yükselen dumanlar

-Detaylar

02.08.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180802029

02.08.2018 - 11.54 Haber Kodu : 180802040

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4- BREZİLYALI KADININ MİDESİNDEN 51 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'yı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen P.A.M.A'nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. P.A.M.A'nın havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kadının havalimanında yürümesi

FOTOĞRAF

-Röntgen filmi

-Kapsüllerin görüntüsü

-Detaylar

02.08.2018 - 09.52 Haber Kodu : 180802009

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5- ZEYTİNBURNU'NDA AÇIK PENCEREDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL

Zeytinburnu'nda açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Seyyid Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kişi bir evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Birisi gözcülük yaparken, diğeri açık olan pencereye tırmanarak, içeriye girdi. Hırsız daha pencereden çıkarak kaçtı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İkilinin sokakta yürümesi

-Pencerenin açık olduğunu görmeleri

-Çevreyi gözleyen arkadaşı

-Pencereye tırmanması

-İçeriye girmesi

-Pencereden atlayarak kaçması

02.08.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180802014

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6- 7 YILLIK ÇİFTİN "FAZLA TEMİZLİK" KAVGASI

Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL, ()

İstanbul'da 7 yıllık çift 'fazla temizlik' yüzünden mahkemelik oldu. Her gün evi temizlediği ve eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı eşi Kübra B.'ye kafa attığı ve 'Seni gebertirim' dediği ileri sürülen Fatih B.'nin 'eşe karşı basit yaralama ve tehdit' suçundan bir buçuk yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da yaşayan çiftin mahkemelik eden olay İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında göre şöyle anlatıldı: Severek ve kaçarak evlenen Fatih B.(30) ve Kübra B.(26), 28 Mayıs saat 02.30'da temizlik yüzünden tartışmaya başladı. Evin eşyalarının yerini neden değiştirdiğini soran Fatih B.'ye Kübra B. yüksek sesle "Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim" dedi. Çiftin arasında çıkan tartışmada Fatih B. iddiaya göre eşine kafa attı. Kübra B.'nin polisi aradı. Hastaneden darp raporu alındı.

Kübra şikayetini geri aldı ancak savcılık yasa gereği suçun eşe karşı işlendiği için Fatih B. hakkında eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KAFAM İSTEM DIŞI KAFASINA DEĞDİ"

Mutlu giden bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatih B. "Eşimin çok konuşma gibi kötü huyu vardır. Neredeyse her gün evi temizler ve eşyaların yerini değiştirir. Olay günü saat 02.30'da eşyaların yerinin değiştirilmesi nedeniyle tartıştık. Eşyaların her gün yerini değiştirmesinden bıktığımı söylemem üzerine 'Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim' diyerek yüksek sesle konuştu. Saatin geç olduğunu belirterek ses tonunu düşürmesini istedim. Kollarımdan tuttu. Tırnağı kolumu çizince canım yandı. Kendisini üzerimden atmak isterken istem dışı kafam kafasına değdi" dedi. Eşinin polise haber vermesine üzerine eşine rapor alındığını belirten Fatih B., "Eşimi darp etmedim, hakaret ve tehdit etmedim" dedi.

"SÜREKLİ EV TEMİZLİYORSUN, DELİSİN"

Şikayetini geri aldığını belirten Kübra B. ise evliliğinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını ileri sürerek, "Ailemin geleceğini düşünerek olumsuzlukları sineye çektim. Evi temizlememi bahane ederek tartışmaya başladı. Bana 'Sen sürekli ev temizliyorsun. Sen delisin' dedi. 'Kafanı duvara varacağım, seni geberteceğim' dedi. Sonrada yüzüme kafa attı. Kendimi korumak için kollarından tuttuğumda kolu çizildi. İlk önce şikayetçi oldum ancak şikayetim yoktur" dedi. Genç kadın, eşine açtığı davadan vazgeçti ancak Fatih B. yargılanmaya devam edilecek.