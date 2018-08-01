DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek görüntülerle geniş haber)

1- BEŞİKTAŞ'TA HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

*Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kamyon

-Yola dökülen toprak

-Yaralının ambulansa konulması

-Trafikten görüntü

-Detaylar

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2- SİLİVRİ'DEKİ DEHŞET DOLU O ANLARI ANLATTI

"Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp temiz hava almasını sağladık"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul

Silivri'de yangın sırasında çocuğu pencereden sarkıtarak temiz hava almasını sağlayan esnaf o anları anlattı. Çocuğun annesinin de önceden pencereden çocuğu sarkıttığını gördüğünü ve aşağıya atmasından korktuğu için bina girdiğini belirten İkram Eryılmaz "Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp temiz hava almasını sağladık" dedi.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda dün 16.30 sıralarında yangın çıkmış ve duman saran binanın en üst katında bir kişinin pencereden bir çocuğu sarkıttığı anlar kameraya yansımıştı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle çocuk kurtarılmıştı. O anlarda çocuğu sarkıtan kişinin binanın yakınlarındaki bir çorbacıda garson olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İLK ÖNCE ANNE SARKITMIŞ

Yaşananları anlatan Eryılmaz, "İş yerinde çalışıyorduk. Yangın olduğunu söylediler. Biz de yangın olduğu bölgeye geldik. Bir annenin çocuğunu sarkıttığını gördük. İnsanlar da 'atma atma atma' diye bağırıyorlardı. Baktık ki anne atacak çocuğu. 'Ne yapabiliriz, ne edebiliriz' gibisinden hemen alevlerin içerisine girdik. 4. kattaki ailenin olduğu daireye yetiştik. Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp, temiz hava almasını sağladık. Çocuğu daha sonra itfaiye ekiplerine teslim ettik" dedi.

"TEMİZ HAVAYLA BULUŞTURDUM"

Yangında Barış isimli bir arkadaşının da başka bir çocuğu merdivenlerden aşağıya indirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Diğer çocuğu benle beraber gelen Barış arkadaşımız aşağıya indirip sağlık ekiplerine teslim etmişti. Bendeki çocuk küçük olduğu için ben o riski alıp aşağıya inemezdim. Ancak temiz havayla buluşturabilirdim" diye konuştu. Yangında itfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 4 kişinin daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Binanın içinden detaylar

-Eryılmaz ile röp

CEP TELEFONU

-Çocuğunu pencereden sarkıtan kişi

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Müdahaleden görüntüler

-Detaylar

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3- BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın Süleyman Seba Caddesi 42 numarada meydana geldi. Bir restoranın mutfak bacasında çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Restorandan görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

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4- SULTANGAZİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

İstanbul

Sultangazi'de silahlı 3 kişinin gerçekleştirdiği soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 30 Temmuz Pazartesi günü 23.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz üç kişi, elinde silahla markete girdi. Yüzlerini, bezlerle gizleyen soyguncular, market sahibi ve bir müşteriyi yere yatırarak, etkisiz hale getirdi. Soyguncular, marketin yazar kasasında ve market sahibinin üzerinde bulunan 2 bin lira parayı çalarak, kayıplara karıştı. Yaşanan soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARKET SAHİBİ VE MÜŞTERİNİN KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Görüntülerde, maskeli, elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 3 soyguncu markete girerek, işyeri sahibi ve bir müşteriyi etkisiz hale getiriyorlar. Soyguncular, yazar kasada ve market sahibinin cebinde bulunan 2 bin lirayı çalarak olay yerinden kaçıyor. Market sahibi soygun sonrası durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-soyguncuların markete girmesi

-Market sahibine silah doğrultmaları

-Market sahibini yere yatırmaları

-Yazarkasadan parayı alan soyguncu

-Soyguncuların mareketten ayrılmaları

(AKTÜEL)

-Soyguna uğrayan marketin dışından görüntü

-Marketin bulunduğu sokak

FEED

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5- ZEYTİNBURNU'NDA "LAF ATMA" KAVGASI KAMERADA

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL-

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu kişilerle bir grup arasında tekme, tokat kavga çıktı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi sokakta yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınlar buradan hızla uzaklaşırken, çevrede bulunan kişiler yaşananlara tepki gösterdi. Bir süre sonra iki grup arasında kavga çıktı. Tekme, tokat birbirine girenler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; iki grubun tekmeli,yumruklu kavga ediyor. Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişi buradan koşarak, ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Tekme, tokat birbirlerine saldıranlar

-Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişinin uzaklaşması

-Çevrede olan, biteni izleyenler

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