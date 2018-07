DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

(ÖZEL)

1 - İSTANBUL'DA KURBAN HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; FİYATLARDA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,

Kurban Bayramı'na 21 gün kaldı. İstanbul'da kurban hareketliliği başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı. En düşük küçükbaş fiyatının 800 lira, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira. İstanbul'da başta belediyeler olmak üzere çeşitli kurumlar, kurban satış ve kesim hazırlıklarına devam ederken, besi çiftliklerinde ise kurban satışları başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem kurbanlık kesecekler için hem de satışını yapacaklar için hareketlilik başladı. En büyük merak konusu ise bu seneki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarıydı... Geçen yıl pazarda en düşük küçükbaş 600, büyükbaş da 6 bin liradan satılırken, bu rakamlarda bu sene için en az yüzde 10'luk bir artış olacağı belirtiliyor.

Bu artışın en önemli gerekçelerinden biri hayvan yetiştiriciliğindeki girdilerde yaşanan artış ile döviz kurlarının yüksekliği gösteriliyor. Maliyetlerdeki artışlardan en fazla etkilenenlerin başında ise yem ve yakıt fiyatları geliyor. Fiyatların özellikle bayrama 10 gün kala değişkenlik göstermesi ve Ağustos ayındaki kurun belirleyici olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri kurban kesim ve satış yerleri için hazırlıklarında son aşamaya gelirken, üreticiler ise besi çiftliklerini şimdiden hayvanlarla doldurdu.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Trakya'dan besi çiftliklerine getirilen kurbanlık hayvanların satışına başlandı.

Konuyla ilgili 'ya açıklamalarda bulunan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, büyükşehirlere kurbanlık hayvan girişine henüz izin verilmediğini ancak İstanbul'daki besi çiftliklerinde kurban satışlarının başladığını söyledi. Yücesan, bakanlıktan alınan veriler ile hayvancılık sektöründen aldıkları bilgiler doğrultusunda kurbanlık hayvan sıkıntısının yaşanmayacağını vurguladı.

"YÜZDE 10 ARTIŞ OLACAK"

Kurbanlık canlı hayvan fiyatlarıyla ilgili konuşan Başkan Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde çadırlarda satılan ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ahırlarda satılanlar arasındaki fiyatlar çok farklıdır. Ahırdan alınan hayvanın büyükşehirlere taşınması sonrası bunun da belli bir maliyeti var. Kurbanlık fiyatları çok geçişkendir. Yani yerinden alınan bir mal ile İstanbul'dan ya da büyükşehirlerde çadırlarda satılan bir kurbanlık fiyatı arasında fark vardır. Dolar'ın yüksek olmasının kurban fiyatlarına etkisi mutlak vardır. Besinin alımı döviz ile yapılıyor. Ayrıca mazot ve ilaç gibi girdilere bakıldığında bunlarda dolar ile alınıyor. Son üç, dört ayda yüzde 30'luk bir geçiş oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak. Geçen sene büyükşehirlerde toplu kurban satışı yapılan yerlerde büyükbaşta canlı kilogram (sığır) 22 ila 23 lira civarındaydı. Bu sene yüzde 10 artış ile canlı kilogramda 25 ila 26 Lira olması bekleniyor. Yine geçen sene kilogramı 24 ila 25 lira olan küçükbaş için de 27 ila 28 lira civarı bir fiyat bekleniyor."

"TATİL NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL BEKLEMİYORUZ"

Kurban bayramının bu sene 9 günlük bir tatile denk geleceğini aktaran Ahmet Yücesan, büyükşehirlerden tatil beldelerine gidenler nedeniyle büyükşehirlerdeki kurban kesimlerinde çok büyük bir potansiyel beklemediklerini kaydetti. Yücesan, "Son yıllarda Türkiye genelinde kurban bayramında 800 bin ila 1 milyon arasında büyükbaş ve 2 buçuk milyon civarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Bu sayı önümüzdeki kurban içinde aynı olacak ve 'arz-talep' dengesizliği yaşanmayacak. Ayrıca Et ve Süt Kurumu bu sene de tedbir ithal ettiği 100 bin canlı hayvandan 30 binlik bir kontenjanı kurban için ayırdı. Özellikle sıkıntı yaşanırsa, toplu kurban kesen kurumlara buradan canlı hayvan dağıtılabilecek" diye konuştu.

KURBANLIK HAYVAN ALIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aynı zamanda veteriner hekim de olan Ahmet Yücesan kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususları için "Vatandaşlarımız kurbanlıklarını toplu satış ve kesim yerlerinde almaları çok doğru olacaktır. Münferit satışlarda hayvanın muayenesi için bir veteriner bulunmayabilir ama toplu kesim yerlerinde hem kesim öncesi hem de kesim sonrası muayene edilerek hayvanın hastalık taşıyıp taşımadığı, riskli olup olmadığı çok rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Buralardaki kesimler daha sağlıklı sonuçlar veriyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

İSTANBUL KASAPLAR ODASI BAŞKANVEKİLİ: 9 GÜNLÜK TATİLDE İSTANBUL'DA DAHA AZ KURBAN KESİLEBİLİR

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanvekili Aydın Tüfekçi de kurban pazarlarının kurulmasının ardından hayvanların büyükşehirlere girişine Ağustos ayı başından itibaren izin verileceğini söyledi. Tüfekçi, "Kurbanlık hayvan fiyatları henüz tam anlamıyla oluşmadı. Ancak yeme, mazota yapılan zamlarla birlikte geçen seneki fiyatlara oranla yüzde 10'luk bir artışı bekliyoruz. Bu sene 9 günlük bir tatil var. Millet tatilde olacağı için İstanbul'daki kurban kesiminin daha düşük geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

BESİCİLER KURBAN BAYRAMINA HAZIR

İstanbul'daki besi çiftlikleri kurban bayramına hazır. Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların satışı bu çiftliklerde başladı. Tuzla'da besicilik yapan Cesim Daş, kurban bayramına hazır olduklarını ve satışlara başladıklarını söyledi.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANDA HİSSE BAŞI 1900 LİRA"

Daş, "2 bin 500 büyükbaş , 4 bin küçükbaş hayvanımız var. Kurbanlık satışlarımız başladı. Büyükbaşlarımız 7 bin ila 17 bin lira arasında, küçükbaşlarımız ise 800 ila 1500 lira arasında değişiyor. Geçen seneye göre yüzde 10 bir artış var. Maliyetlerimiz daha da fazla olmasına rağmen günün koşulları da bellidir ve daha fazla yansıtamıyoruz. Geçen sene büyükbaş da hisse başı 1700 lirayken bu sene 1900 lira yaptık" şeklinde konuştu.

(ÖZEL)

2- LÜKS CİP DUVARI AŞIP EVİN BAHÇESİNE UÇTU; DEDE TORUN YARALANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Çekmeköy'de kontrolden çıkan cip duvarı ve ağacı devirerek bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki torunu yaralandı. Ev sakinleri ise büyük korku ve panik yaşadı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Çelik kullandığı 06 V 9621 plakalı lüks cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak önce duvara sonra da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan cip bir evin bahçesine düştü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bu sırada gürültüyü duyan binadakiler büyük korku ve panik yaşadı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dede ve torunu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ ÇOCUĞUN ÜZERİNE YATMIŞ

Kazayı gören bir vatandaş "Sesi duyduk. Araç buradan gelip ağacı devirdi. Duvara çarptıktan sonra evin bahçesine uçtu. Sürücü çocuğun üzerine yatmış yaralanmasın diye. Sonra çocuğu çıkardık. Ambulansa bindirdik" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

3- ÜMRANİYE'DEKİ ÇÖKME: ŞANTİYE ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Ümraniye'de dün inşaat perde duvarının çöktüğü şantiye alanında çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çökmüş 3 araç çukura yuvarlanmıştı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin duvarın çöktüğü alanda çalışmaları devam ediyor. İnşaatın çevresi demir bariyerler ve suntalarla çevrilmiş durumda. Çökmenin yaşandığı alanda çalışmalar sürüyor.

4- JANDARMADAN SAHTE EVRAK OPERASYONU

*Operasyon anı kamerada

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL

İstanbul'da sahte evrak operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurtdışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri kimlik bilgileriyle başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin Avcılar'da çalıştığı matbaaya baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi bilgisayarda sahte evrak hazırlarken suçüstü yakaladı. Matbaada yapılan aramalarda yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurtdışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, söz konusu matbaa mühürlenerek kapatıldı. 5 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edilen H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5- FESTİVALDE 64 ÜLKEDEN GELEN MİSAFİRLER 'ERİK DALI' TÜRKÜSÜYLE COŞTU

İSTANBUL, ()

Dünyanın en iyi festivali ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yine binlerce kişiyi ağırladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen festivale 64 ülkeden gelen konukların yanısıra yüzlerce vatandaş katıldı. 64 ülkeden katılan misafirlerin Erik Dalı türküsünde oynaması ise izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Katılımcıların büyük coşkuyla eğlendiği festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin bu yılki teması ise doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Şey Doğadan' sloganı olarak seçildi.

İstanbul'un ve Türkiye'nin sınırlarını aşarak Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 6 kez dünyanın en iyi festivali seçilme başarısı gösteren festival her yıl olduğu gibi bu yıl da Mimar Sinan Köprüsü ve Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Dünya kültür ve sanat hayatı içerisinde bu hayata hizmet eden bir kültür faaliyeti olarak yerini alan festivalde vatandaşlar yine unutulmaz bir akşam yaşadı. Çeşitli sergi, atölye, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan festival Derya Tecimer ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Haydi Rastgele' sergisinin açılmasıyla başladı. Resmi açılış seremonisinin yapıldığı etkinlikle 64 ülkeden gelen yabancı uyruklu katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle birlikte ellerine kendi ülkelerinin bayraklarını alarak Mimar Sinan Köprüsü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. İspanya, Meksika, Rusya, Makedonya, İran, Özbekistan, Kolombiya, Bulgaristan, Peru ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerin katıldığı etkinlikte vatandaşlar çeşitli şarkılarla dans ettikten sonra kokteyl alanına geçiş yaptı.

'KÜLTÜRDEN VE SANATTAN NASİBİNİ ALMAK İSTEYENLER BURAYA'

Kokteyl alanında konuklarıyla tek tek ilgilendikten sonra onlarla fotoğraf çekinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, herkesi Büyükçekmece'ye çağırdı. Akgün, 'Büyükçekmece'de şu anda kültür, sanat, barış ve dostluk bulunuyor. Hepsi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' dedik. Kültürden ve sanattan nasibini almak, dünya gençliğiyle buluşmak isteyenler varsa buraya gelsinler. Burada her şey bedava' ifadelerini kullandı.

BARIŞ SU İLE DANS ETTİ

'Barışın Su ile Dansı' programıyla devam eden etkinlikte yüzlerce kişi Büyükçekmece Gölü'nün etrafında toplandı. Işık ve havai fişek gösterisini izleyen vatandaşlar ışıkların büyüsüyle unutulmayacak bir görsel şölen yaşadı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayıt ederken; bazı vatandaşlar gösteriyi çıplak gözle izlemeyi tercih etti.

64 ÜLKE İSTANBUL'DA KARDEŞLİK İÇİN BULUŞTU

Vatandaşlar daha sonra Kültür Parkı içerisinde yer alan Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu'na geçti. Festivalin bu yılki temasının doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Şey Doğadan' olarak seçilmesi üzerine çeşitli danslar da bu temadan yola çıkarak hazırlandı ve izleyiciyle buluştu. Yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların birlikte dans etmesiyle devam eden festival, renkli görüntülerle devam etti. Yabancı konuklar ülkelerini temsil etmek amacıyla yöresel kıyafetler eşliğinde yöresel şarkılarında dans ederek gruplar halinde amfi tiyatro alanına tekrar giriş yaptı. Ev sahibi Türkiye'nin gelmesiyle izleyiciler büyük bir coşku yaşadı. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından ise Erik Dalı, Cemilem, Mardin Kapı Şen Olur türküsü çalındı. 64 ülkenin hep birlikte bu şarkılarda dans etmesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

6'NCI KEZ DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ ÖDÜLÜ

Festival ateşini yakmak için sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, yaptığı kürsü konuşmasında yaklaşık bin 500 kültür ve sanat elçisine ev sahipliği yapan festivalin dünya barışına, dostluğuna, kardeşliğine büyük katkı sağlamakla birlikte Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için fayda sağlamasının amaçlandığını belirtti. Festival için Büyükçekmece'ye gelen Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ise sahneye çıkarak Akgün'e CIOFF tarafından bu yıl 6'ncısı verilen Dünyanın En İyi Festivali ödülünü takdim etti. Tören festival ateşinin yakılmasının ardından sona erdi.

19'UNCU BÜYÜKÇEKMECE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Yurt dışından gelen üniversite öğrencilerinin de katıldığı festival, 'Uluslararası Heykel Sempozyumu', 'Güler Ertan Fotoğraf Yarışması', 'Altın Köprü Halk Dansları Yarışması', 'Geleneksel El Sanatları Sergisi', 'Çocuk El Sanatları Atölyesi' gibi çeşitli etkinliklerde devam edecek. Selda Bağcan, Şevval Sam, Edis, Doğukan Manço'nun sahne alacağı festival, 4 Ağustos'ta sona erecek.



6 - SOKAK SANATÇILARINDAN 'ŞİDDETE KARŞI' CANLI HEYKEL DURUŞU



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İSTANBUL'da bir grup amatör sanatçı, başta kadınlara yönelik olmak üzere her kesimde görülen şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sokakta 'Canlı heykel' performansı sergiledi. Üzerleri ve kıyafetleri beyaz boyalı gençlerin şiddete karşı 1 saatlik heykel gibi duruşlarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Avcılar'da oturan, özel bir üniversitenin oyunculuk bölümü son sınıf öğrencisi Aleyna Çevik, üniversite veya konservatuvara hazırlanan tiyatroya ilgi duyan Süleyman Kun, Arif Canpolat ve Emre Can Koç ile birlikte toplumun her kesiminde ve hayvanlara yönelik yaygın görülen şiddete karşı sokakta farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti. Ceplerindeki para ile boya alarak kostümlerini hazırlayan, bir kafede makyajlarını yapan gençlerden dayak yiyen, yüzü ve boynunda kan ve dayak izleri bulunan bir kadını canlandıran AIeyna Çevik, 'Canlı Heykel' performanslarını bir süreden bu yana yaptıklarını söyledi. Çevik, Büyükçekmece, Avcılar ve Kadıköy Belediyesi'nden izin alabildikleri için bu 3 ilçede performanslarını zaman zaman sergilediklerini, masraflarını izleyicilerden bazılarının önlerindeki kutuya attıkları az miktardaki para ile karşılamaya çalıştıklarını anlatırken, 'Şiddet duruşlarına' ilişkin şunları söyledi:

"Hazırladığım ilk projemizin teması; şiddet. Şiddetin toplumda sadece belli sınıf veya cinsiyetlere yüklenmesine karşıyız. Evet, rakamlara bakılırsa ülkemizde daha çok kadınlara şiddet uygulanıyor. Ama, şiddete uğrayanlar arasında çocuk, erkek, hayvan ve ötekileştirilenler de var. Bizim eleştirmek istediğimiz şey; şiddetin kendisi. Bu toplumda herkes, herkese şiddet uyguluyor. Şiddetin fiziki veya psikolojik, her türlüsü var. Bunların hepsine karşıyız. Şu an çok eksiğimiz var. Maddi birikimimiz yok. Örneğin guaş boya ile yüzümüzü boyadık şimdilik. 'Canlı heykel' performansımız sırasında bizi görenler kendilerince senaryolar yazıyorlar;. Hiçbir şey anlamayanlar da oluyor. 'Seni kocan mı dövdü' diyerek yaklaşan kadınlar da oluyor. Halkın bütün tepkilerine saygılıyız."

Canlı heykel performansında şiddete eğimli, karşısındakine tokat atan bir kişiyi simgeleyen Arif Canpolat da, "Performansımızı anlamayan, sadece izleyenler var. Anlayıp tepki göstermeyenler var. Toplumun biliçlendirilmesi, şiddete karşı farkındalık oluşturmak gerek. Kültürlüsü de eğitimsizi de karşısındakine şiddet uyguluyor" dedi.

İyi giyimli, eğitimli olmasına rağmen karşısındakine kemerini çekerek şiddet uygulamaya çalışan kişiyi simgeleyen Süleyman Kun, şiddetin her türlüsünü eleştirdiklerini anlatırken arkadaşı Emre Koç ise, toplum dışına çıkarılmış, dışlanmış kişilerin sık şiddete maruz kaldığını ifade etti.

"KAHRAMANLARIN DURUŞU"

Araç trafiğine kapalı Avcılar Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde şiddet uygulayan veya maruz kalan kişileri hareketsiz durarak canlandıran, önlerinde 'Şiddetin sınıfı cinsiyeti yokturö yazısı bulunan genç sanatçıları eşi izleyen bir kadın geçen hafta ilçede iki kadının birden katledildiğini hatırlattı. Eşi de önlem amacıyla şiddete caydırıcı cezalar istedi.

Çevredekiler, 'Canlı heykel' performansına şaşırırken, bazıları aralarına girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Olanları ilgi ile izleyen bir kadın, "Her halde patlama gibi bir şeyi canlandırıyorlar. Bundan dolayı yüzlerindeki kan olmuşturö değerlendirmesini yaptı. Genç sanatçıları takdir edenler, şiddete karşı olduklarını vurgularken, yoldan geçen bir kişi uzun süre hareketsiz duran sokak sanatçılarına dikkatle baktıktan sonra bunları "Tarihteki örneğin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanların duruşunu sergilediğini" düşündüğünü ifade etti. Okur yazar olmadığını belirten, sanatçıların amacını soran aynı kişi, "Toplumda şiddet var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Var da var. Kadına da, çocuğa da şiddet var. Ticarette bile şiddet var. Bunu anlayan insanlar çıkarsa tiyatrocular çok iyi iş yapıyorlar. Bazıları insan olarak görünüyor ama hayvanlar onlardan değerli. İnsan diyemiyorum ben öylelerine. Hayvanı; kediyi köpeği katlediyor, öldürüyorlar. Çocuklara taciz var. Ben insan olduğumdan utanıyorum. Bazı insanlar hayvanlardan tehlikeli. İnsanlara hayvan dediğim için hayvanlardan özür diliyorum. O insanlar hak etmiyor daha doğrusu"

