DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(aktüel görüntüyle)

1- ÜMRANİYE'DE İNŞAATIN DUVARI ÇÖKTÜ

- 2 OTOMOBİL VE BİR KAMYON ÇUKURA YUVARLANDI

- İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİ: ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Anıl UÇAN - Güven USTA - Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın duvarı çöktü. Çökme sonucu bazı araçlar inşaat çukuruna düştü.

2 OTOMOBİL VE BİR KAMYON ÇUKURA YUVARLANDI

Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı saat 09.30 sıralarında çöktü.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İnşaat alanında çalışmalar sürüyor.

"ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle

-Olay yeri

-İşçi ile röp.

-Toprağa gömülen araçlar

-Araçların çukura yuvarlanması

-Detaylar

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(iki farklı görüntü)

2- ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÇUKURA DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Çökme anı görüntüleri (iki farklı)

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3- SULTANGAZİ'DE KADINA TACİZ KAMERADA

Haber: İstanbul

Sultangazi'de bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Almanya'da yaşayan bir kadın yıllık iznini geçirmek üzere İstanbul'a geldi. Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde bir türkü bara gitmek isteyen kadın, bir kişiden yardım istedi. Adresi bildiğini söyleyen kişi kadınla birlikte bara doğru yöneldi. İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Türkü bara gelen kadın, kendisine adresi tarif eden kişinin tacizine uğradı O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, kadın adresi tarif eden kişi ile birlikte barın bulunduğu binaya giriyor. Merdivenleri çıkan ikili bir süre sonra aşağıya iniyor. Merdivenlerden inerken arbede yaşanıyor. Tacize uğrayan kadın direnirken şüpheli de kaçıyor. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Genç ve kadının merdivenlerden çıkması

-İkilinin merdivenlerden inmesi

-Taciz anı

-Detaylar



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4- KAĞITHANE'DE EKMEK FIRININA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

- Duman tartışması sonrası silahlı saldırı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL()

Kağıthane'de ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen silahlı kavgada fırıncı hayatını kaybetti.

Olay, Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

BİR SAAT SONRA GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen iki kişi, Hakkı B. ile tekrar tartıştı. Hakkı B. içeriden aldığı bıçakla dışarı çıkarken, saldırganlardan biri üzerinde bulunan silahı çekerek, Hakkı B.'ye ateş etti. Biri 35 yaşlarında diğeri ise 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen iki saldırgan Hakkı B.'yi silahla vurduktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtılar.



HAKKI B. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından fırının bulunduğu sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hakkı B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Hakkı B.'nin cenazesi gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Fırının içinde yerde yatan ceset

-Sağlık ekipleri ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Fırının bacasından çıkan dumanlar

-Genel ve detay görüntüler





30.07.2018 - 00.35 Haber Kodu : 180730004_

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(ÖZEL)

5- 20 SANİYEDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Kadıköy'de kask takan iki kişi, park halindeki motosikleti 20 saniye içinde çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Kozyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki kişi Forsa Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında olan motosikleti gözlerine kestirdi. Motosikleti 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kasklı hırsızların apartmanın otoparkına girişi

-Motosikleti çalıştırıp ellerinde ilerletmeleri

-Olay yerinden uzaklaşmaları

-Genel ve Detaylar



