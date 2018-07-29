DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- HAYDARPAŞA'DA RAYLARIN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

* Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar başladı. Çalışmalar yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor.

* Rayların altındaki kalıntıların eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul'un simgelerinden, filmlere konu olan 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürerken peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik kazılar başladı.

ESKİ LİMAN ŞEHRİNE AİT KALINTILAR

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi.

Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

HAYDARPAŞA GARI YOLCULARINA YIL SONUNDA KAVUŞUYOR

Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HÂLİNDE SÜRÜYOR

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap hâlinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor.

TARİHİ GAR YILI SONUNA DOĞRU AÇILACAK

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi. Çalışmaların sonunda garın onaylı projeye uygun olarak aslına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arkeolojik çalışmanın havadan görüntüsü

-Peronlarda ve raylarda yapılan çalışmalardan detaylar

-Garın içinden ve çevresinden devam eden çalışmalar

-Kazı alanından görüntüler

-Kazıdan fotoğraflar

-Muhabir anonsları( Özgür Deniz Kaya)

-Detaylar

29.07.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180729009

29.07.2018 - 09.59 Haber Kodu : 180729010

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(ÖZEL)

2- ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL

Kağıthane'de çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Kağıthane İmrahor Caddesindeki kavşakta 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İmrahor Caddesi'nden, Sütlüce istikametine giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 34 DT 9643 plakalı midibüs kavşakta Levent Beyazıt'ın kullandığı 34 TP 2236 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Levent Beyazıt eşi Sultan Beyazıt ile kızları Sahure, Sude ve Sultan Beyazıt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ve otomobil

-Çevikk kuvvet polislerinden görüntü

-Trafik polislerinden görüntü

-Polislerin kaza yerinde yaptığı inceleme

-Genel ve detaylar

29.07.2018 - 10.24 Haber Kodu : 180729018

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3- SANCAKTEPE'DE DUVARI ÇÖKEN OKULDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Sancaktepe'de dün istinat duvarı çöken okulda iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çökmiştü.Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapatmıştı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makineleri ve kepçelerin kapanan yolu açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü

-Enkazdan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Önlemler

-Detaylar

29.07.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180729023

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4- OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Haber: İstanbul

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin Kartal ve Pendik'te uyuşturucu sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

M.K. ve E.C'yi takibe alan jandarma yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Narkotik köpeği "Vadi"nin de katıldığı baskında bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş vaziyette kokain ile tabanca ve av tüfeği ile tabancalara ait çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Eve yapılan baskın

-Vadi'nin arama yapması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Otomobilde arama

-Gizli bölmede uyuşturucu bulunması

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

29.07.2018 - 10.02 Haber Kodu : 180729011_

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5- LPG'Lİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Büyükçekmece'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı.

Olay, dün Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. LPG'li bir otomobilden dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Aracın sürücüsü kapıyı açarak kendisini dışarıya atarken, çevrede bulunanlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen metal yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süre kilitlendi.

Görüntü Dökümü;

CEP TELEFONU

-Otomobil yanarken çekilen görüntüler

-Toplananlar ve polisler caddeye giren araçları geri çevirirken

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

29.07.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180729014

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6- SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM



Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Sancaktepe'de önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapatmıştı. Boşaltılan binanın bulunduğu sokaktaki önlemler devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.



Görüntü Dökümü:

-Binadan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Detaylar

