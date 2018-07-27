DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, İSTANBUL'DA BİRLİKLERİ DENETLİYOR

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor. Güler ve Dündar, İstanbul'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denetlemelerden fotoğraflar

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(ek görüntüyle)

2- MALTEPE'DE ÇOCUK KAÇIRMA GİRİŞİMİNE LİNÇ

Haber:Cengiz ÇOBAN- Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - İstanbul

Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı.

Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin vatandaşların çektiği görüntüler

-Görgü tanıkları ile röpler

-Olay yeri

27.07.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180727029

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3- SÜTLÜCE'DE BOŞALTILAN BİNALARA "RİSK İŞARETLEMESİ"

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Sütlüce'de çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.

Sütlüce'de geçtiğimiz günlerde çöken binanın etrafındaki evler boşaltılmıştı. Dün Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından boşaltılan evlere 10 reflektör ve 30 mira çivisi konuldu. Bu sayede binalardaki kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülecek. Oturduğu binası risk altında olduğu için boşaltılan Abdülkerim Bozdemir "Bizim bildiğimiz ölçüm için koydukları. Bir kaç gün ölçeceklermiş. Kayma var mı, oturma var mı? Tehlike arz ediyor mu? Daha sonra bizlere haber vereceklermiş. Ona göre bir çare bulacaklar. Yoksa evimize geçip oturacağız. Belediye kimini otellere kimini yurtlara gönderdi. Kimi de kendi eşine, dostuna, akrabasına gitti. Bekliyoruz şu anda. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililer ne derse onu yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan binadan detay görüntü

-Evleri boşaltılan vatandaşlardan detay görüntü

-Boşaltılan binaların reflektör ile işaretlenmesi

-Abdülkerim Bozdemir ile röportaj

-Dün çekilen havadan görüntüler

27.07.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180727038

27.07.2018 - 11.13 Haber Kodu : 180727040

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4- ÇOCUK GİYİM MAĞAZASINDA SİLAH SATAN ŞEBEKEYE JANDARMA BASKINI: 10 GÖZALTI

*Operasyon anı jandarma kamerasında

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, silahları çocuk giyim eşyası satan mağazalarda sattıkları belirlenirken operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imal edilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi. Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde 3 iş yeri 9 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilogram toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.



ÖZEL YAZILIM KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını ürettiği belirtildi. Şüphelilerin bu sayede dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları da tespit edildi.



ÇOCUK GİYİM MAĞAZALARI İLE KAMUFLAJ

Şüphelilerin 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda silahları sattığı tespit edildi. Yakalanan bir silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ifade edildi. Yakalanan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Operasyon anı

-İş yerine girmeleri

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Çocuk giyim mağazası

-Silah ve malzemelerin bulunması

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

27.07.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180727008_I



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5- İSTANBUL'DA "TERÖR" OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Küçükçekmece'de düzenlenen terör operasyonunda bazı kişiler gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Küçükçekmece'de bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek sokakta önlem aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evde TEM polisleri evde arama başlatırken özel harekat polisleri de sokak başlarında önlem aldı. Aramaların ardından dairede bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adres

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

27.07.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180727026

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6- BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

- MOTORU METRELERCE FIRLADI



Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçtan görüntü

Yoldan görüntü

Yerinden fırlayan motordan görüntü

Araç içinden görüntü

Alkol şişelerinden görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar

27.07.2018 - 08.09 Haber Kodu : 180727005

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7- KARTAL'DA SAHİLDEKİLERİN CESET MERAKI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da sabah sporu yapanlar denizde ceset gördü. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi çıkarma çalışmalarını film izler gibi izleyen vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi.

Olay Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



FİLM GİBİ İZLEDİLER

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde Ramazan Eren'e ait kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Deniz polisi

-Kayıklarda bulunan eşyalar

-Vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Dalgıçların çalışması

-Genel ve detaylar

27.07.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180727014

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8- AVCILAR'DA ÇALINTI EŞYA OPERASYONU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Avcılar'da çalıntı eşyalar gizlendiği belirlenen 6 hurda deposuna eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, son dönemde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak suç eşyalarını satın alan ve bulunduran kişiler ve işyerleri ilgili istihbarat çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda Yeşilkent Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren 6 işyeri hakkında savcılıktan arama kararı alındı. 10 araçla eşzamanlı hareket eden ekipler, belirlenen hurdacılara operasyon yaptı.

ZİNCİR ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLDİ

Operasyonda bir binanın zemin katındaki demir kapının kalın zincirle ve iki büyük kilitle kapatıldığı belirlendi. Hurdacının telefonuna ulaşan ekipler, bu kişinin Yalova'da olduğunu belirleyince kapıyı açmak için harekete geçti. Demir kesme makasını kullanan polisler tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca, yakındaki bir oto tamircisindeki elektrikli testereyi getirtti. Elektrikli testere ile sürdürülen operasyonda kalın zincir kesildi. İçeri giren polisler hurda malzemeleri arasında çalıntı olduğu değerlendirilen mal ve malzemelere el koydu. Toplam 6 adreste eşzamanlı yapılan operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.Depo sahipleri hakkında yasal işleme başlandı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Ekipler operasyona giderken

-Polisler demir kapıdaki zinciri kesmeye çalışırken

-Elektrikli testere ile kapı zinciri kesilirken

-Hurdacıdan görüntüler

-El konulan malzemeler ve tabanca

27.07.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180727030

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