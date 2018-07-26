DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNA; TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL

Beyoğlu Sütlüce İmrahor caddesinde önceki gün bir otel inşaatın temel açma çalışmaları sonrasında toprak kaymış ve yanındaki 4 katlı bina çökmüştü. Otel inşaatı için açılan temel çukuru hafriyatla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen toprakların yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından görüntü

-Hafriyat kamyonlarından görüntü

-Kamyonların getirdiği toprakları boşaltması

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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2- CEZALARINI OKULLARI BOYAYARAK ÇEKİYORLAR

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlandırılan bir grup hükümlü, 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi' kapsamında Avcılar'daki 6 okulu boyuyor.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bir süre önce Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin 'Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması' konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi. Adli suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında '170 gün kamuya yararlı işte çalışma' cezasının bir bölümünü kaymakamlıkta tamamlayan, boyacı, 2 çocuk babası Aykut Erdoğan, projeye gönüllü katıldı. Yasaya göre, zorunlu 2'şer saat çalışması 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan Erdoğan, seçilen 24 hükümlüye mesleğinin inceliklerini anlatarak, göstermeye ve birlikte çalışmaya başladı.

FIRÇA TUTMAYI BİLMİYORLARDI

Yeşilkent Mahallesi'ndeki 5 katlı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu'nda başlatılan boya çalışmasındaki 24 hükümlünün mesleki anlamda sorumluluğu, mesleği boyacılık olan Aykut Erdoğan'a verildi. Aykut Erdoğan, fakir bir ailenin çocuğu olarak hiç okuyamadığını, "Hasbelkader bir suç işlediğini, pişmanlık duyanlardan biri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Elimizden geldiği kadar okul boyayıp, çocuklarımıza yardımcı ve destek olmayı istiyoruz. Buraya geldiğimizde hiçbir arkadaşımız fırça tutmayı bile bilmiyordu. Şimdi hepsi öğrendi bu işi. İleride boyacılık yaparak geçimlerini sürdürebilirler. Amacımız topluma faydalı bir insan olmak, insanları gönüllerini kazanmak, çocuklarımıza faydalı olmak"

MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Aykut Erdoğan, günde 4 yerine neden 8 saat kamu yararına çalıştığını anlatırken, "Bunun sebebi, çocuklara yararlı olmak, arkamızdan hayır dualarını almak. Sabah yapabileceğim başka iş yok. 08.00-16.00 arasında gönüllü çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Ben de akşam 6'dan sonra kahvede garsonluk yapıyorum. Allah'a şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Hep alın teri. Hayatımız boyunca bir yokuş çıktık, inşallah şimdi de o yokuşun inişi olur. Denetimli Serbestlik uygulaması ve böyle projeler hükümlülere manevi tatmin sağladığı gibi meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Çocuklarımıza yönelik bu proje nedeniyle kaymakamlığımıza ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Boyanan okul binası

-Hükümlüler çalışırken

-Hükümlü Aykut Erdoğan boya- badana yaparken

-Röportaj görüntüleri

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3- KADIKÖY'DE SIR ÖLÜM

* Ölü bulunan gencin, kanlar içindeki sevgilisi de hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy Acıbadem'de 24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal kız arkadaşının oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7 katın penceresinden düştüğü tespit edilen Tongal'ın evde bulunan kız arkadaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Tongal'ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti. Dairenin Tongal'ın kız arkadaşına ait olduğu kız arkadaşının da olay anında evde olduğu öğrenildi. Yüzünde kanlar olan A.Ö olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Cesedin görüntüsü

-Polis ve ambulans ekipleşrnnden görüntü

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Daireden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vesikalık

-Cenaze aracının gelmesi

-Genel ve detay görüntüler



26.07.2018 - 10.46 Haber Kodu 180726013

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4- İNTİZAR, MUSTAFA CECELİ HAKKINDA 2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRTTI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Sanatçı İntizar mahkemeye başvurarak, Mustafa Ceceli'nin kendisine 2 ay süreyle yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına yönelik tedbir kararı aldırttı. İntizar adına başvuruyu yapan Avukat Altın Mimir, aleyhine tedbir kararı talep edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti.

KORUMA KARARI İSTEDİ

Avukat Mimir dilekçesinde, Ceceli'nin eski eşine karşı açtığı velayet davasında lehine sonuç yaratabilmek için müvekkili İntizar ile eski eşi Sinem Gedik'in gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı alarak hukuka aykırı delil yaratarak basına servis ettiğini kaydetti. Ceceli'nin bu şekilde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunan Altın Mimir, müvekkiline ait en mahrem görüntüleri basına servis ederek müvekkilini günah keçisi ilan ettiğini, bu kurgunun müvekkilinin hayatına mal olabileceğini, bu nedenle müvekkili lehine koruma kararı verilmesini istedi.

2 AY SÜREYLE KONUTUNA YAKLAŞMAYACAK

İstanbul 3. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun amacının şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması olduğunu belirterek, Mustafa Ceceli'nin şikayetçi İntizar'ın konutuna yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, hakaret ve aşağılayıcı beyanlarda bulunmasına yönelik tedbir kararı aldı. Mahkeme, bu tedbir kararının 2 ay süre ile uygulanmasına hükmetti.



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5- METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL

İstanbul'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bayrampaşa Metro istasyonu

-İstasyondan çıkan yolcular

-Turistlerin bavullarıyla çıkışı

-Taksi ve dolmuşlara binenler

-İstasyon çıkışındaki kalabalık

-Genel ve detaylar

FEED

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6- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PIRLANTA OPERASYONU

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir kişinin valizinden 557,04 gram pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Temmuz günü şüphe üzerine Hindistan uyruklu bir yolcuyu durdurdu. Şüphelinin üstünde birşey bulamayan polis ekipleri sırt çantasında yaptığı aramada poşet ve kap içerisinde 557,04 gram pırlanta ele geçirdi.

İkinci operasyonda ise yine şüphe üzerine durdurulan B.E isimli birinin el çantasında 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefon ve pırlantalara el konulurken 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Pırlantaların bulunması

-Telefonların bulunması

-Detaylar

26.07.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180726012

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7- ÖLÜMÜ BEKLİYORDU HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTI

- DOKTORA "KALBİMİ KOPAR AT" DİYE YALVARMIŞTI...

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () -KALP kapak yetmezliği (Mitral yetmezlik) sonrası akciğer ve vücudunda oluşan ödem nedeniyle ciddi nefes darlığı çeken, yürüyemeyen, aylarca uyku problemi yaşayan Yeter Günaydın, şikayetleri günden güne artınca doktoruna "Şu kalbimi kopar at" dedi. Ölümü bekleyen 73 yaşındaki kadın MitraClip (Mandallama) yöntemi ile sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise "Yeter Hanım tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı. Bu yöntem, kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri nokta" dedi.

Malatya'da yaşayan 5 çocuk annesi 73 yaşındaki Yeter Günaydın, yaz tatilini geçirmek için 4 ay önce oğlu Bekir Günaydın'ın İstanbul'daki evine geldi. Nefes darlığından dolayı yürüyemeyen ve geceleri uyku problemi yaşamaya başlayan yaşlı kadın, el ve ayaklarında şişlikler oluşması üzerine oğlu tarafından bir kalp doktoruna götürüldü. Burada uygulanan ilaç tedavisinden sonuç alamayan Günaydın Ailesi soluğu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde aldı. Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından muayene edilen yaşlı kadın, bir saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

"ŞU KALBİMİ KOPAR AT DEDİM"

Çektiği acıların tarifsiz olduğunu söyleyen Yeter Günaydın, "Nefesim kesiliyordu, yürüyemiyordum, sabaha kadar uyuyamıyordum, kalbim adeta atmıyordu. Şikayetlerim son 4 ayda daha da sıklaşmıştı. Bu durum vücudumda ödem yaptı. Doktoruma 'Şu kalbimi kopar at' dedim. Operasyon gerçekleşeli 2 hafta oldu artık yatıyorum, uyuyorum, yürüyebiliyorum. En büyük fark, artık iyiyim. Kalbim daha sağlıklı çalışıyor, atıyor. Şimdi geceleri rahat uyuyorum. Malatya'da yalnız yaşıyorum. Tek isteğim ise ele avuca düşmeyim çocuklarıma yük olmayım" diye konuştu.

"ANNEM ADETA ÖLÜMÜ BEKLİYORDU"

Annesi Yeter Günaydın'ın yaşadığı acılara tanıklık eden oğlu Bekir Günaydın, "Annem adeta ölümü bekliyor, nefes alamıyordu, su bile içemiyor, yediğini ise kusuyordu. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle getirdik. Artık çok şükür kendisine geldi. İnşallah beraber tatile de gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARDİYOLOJİNİN GELDİĞİ EN İLERİ NOKTA"

Mitraclip (Mandallama) yönteminin kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Kapak yetmezliğini ortadan kaldırabilmek için bu hastamızda iki işlem uygulanabilirdi. Birincisi cerrahi, ikincisi ise Mitraclip (mandallama) dediğimiz işlemdi. Cerrahi açıdan hastamızın yaşı uygun değildi ve akciğerleri ile böbreklerinde ciddi sıkıntı vardı. Dolayısıyla hastamız ameliyatı kaldıracak durumda değildi, ameliyat riski yüksekti ve ilaç tedavisine de cevap vermiyordu. Biz de hastamıza kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri nokta olan Mitraclip (mandallama) yöntemini uyguladık" dedi.

"BAŞARI ORANI YÜZDE YÜZE YAKIN"

Yöntemin kasık bölgesinden girilerek uygulandığını anlatan Prof. Dr. Özdemir, tedaviye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kalbin kapağına mandallama yöntemi ile clips dediğimiz bir işlem uyguladık. Açıkçası orayı bir zımba ile kapattık yani kapağı daralttık. Ameliyat gerektirmeden bu işlemi gerçekleştiriyor olmanız hasta için büyük bir konfor. İşlem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aslında yeni bir işlem. Aşağı yukarı 8-10 yıllık bir geçmişi var. İşlem 6-7 yıldır ülkemizde de uygulanıyor. Ama tabi tecrübe gerektiren bir işlem. Dolayısıyla belli birkaç merkezde uygulanabiliyor. Başarı oranı neredeyse yüzde yüze yakın. Uygun hastalarda yaptığınızda yüzde yüz başarı elde ediyorsunuz ama net olarak şunu söyleyebiliriz; hastaların yaşam kalitesi son derece yükseliyor."

Kalp yetmezliği ve beraberinde gelişen akciğer ödemi ile gelen bir hastanın yürüyerek evine gittiğini hatırlatan Özdemir, "Kişi eğer yaşı veya sağlık sorunları nedeniyle ameliyata uygun değilse bu yöntem çok basit ve güvenli" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yeter Günaydın'ın oğlu ile hastane odasından görüntüleri

-Yeter Günaydın'ın odada muayenesi

-Günaydın'ın hastane odasındaki yatağında röportajı

-Prof. Dr. Ramazan Özdemir ile yaşlı kadının konuşmaları

-Oğul Bekir Günaydın'ın annesinin yanında röportajı

-Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in röportajı

-MitraClip (Mandallama) yöntemini anlatan animasyon görüntüleri

-Yaşlı kadının oğlu ile birlikte hastane koridorlarında yürüme görüntüleri