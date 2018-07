DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ADNAN OKTAR'IN EVİ CEPHANELİK ÇIKTI (1)

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda

73 tabanca ve 23 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

2- JANDARMADAN OPERASYON: 172 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta yaptığı operasyonda 172 kilogram eroin ele geçirdi

UYUŞTURUCU ETKİLENİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Y.'nin yüksek miktarda uyuşturucu maddeye maruz kalarak fenalaştıktan sonra hastanede tedavi gördüğü bilgisini aldı. Araştırma başlatan jandarma ekipleri, A.Y. ve arkadaşı R.U.'nun uyuşturucu madde imali ile uğraştıklarından şüphelendi. Araştırmalarını derinleştiren jandarma, şüphelilerin Büyükçekmece'de bir ithalat ihracat şirketi olduğunu belirledi. Şirketin faaliyeti konusunda yaklaşık 10 ay süren araştırma yapan ekipler A.Y. adına kayıtlı bir otomobilin şirkete gün içerisinde belirli saatlerde giriş çıkış yaptığı belirledi. Jandarma şirketin uyuşturucuyu yurtdışına kaçırmak için paravan olarak kullanıldığını tespit etti.

UYUŞTURUCUYU AVCI BULDU

Jandarma, şirketin son bir yıl içerisinde Polonya'ya 4 kez oto yedek parçası ihraç ettiği ve hâlihazırda yeni bir sevkiyatın gümrük işlemlerini yaptıklarını belirledi. İhraç edilecek yedek oto parçalarının bir lojistik firmasına teslim edildiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yükleme işlemini erteletti. İhraç edilecek olan malların bulunduğu Esenyurt'taki antrepoya baskın düzenleyen jandarma ekiplerine dedektör köpek Avcı da destek verdi. Burada yapılan aramada Avcı'nın ambalajlı hava filtrelerine tepki vermesi üzerine 120 hava filtresi ile 36 aktif karbon filtresi ekipler tarafından tek tek incelemeye alındı. Filtrelerin dışından tespit edilemeyecek şekilde iç kısmına kömür parçalarının döküldüğü ve kömürlerin içine vakumlanmış poşetler içerisinde eroinin zulalandığı tespit edildi. Aramalarda 172 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler evlerinde yakalandı. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3- PROJE ONAYLANDI; 119 YILLIK "HAMİDİYE SU TERAZİSİ" RESTORE EDİLECEK



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () KAĞITHANE'de 1899 ile1902 yılları arasında 2. Abdulhamid'in yaptırdığı "Hamidiye Su Terazisi"nin restorasyon projesi tamamlandı. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 1 No'lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na dün iletildi. Terazinin tepe noktasında olan ve günümüzde yok olmuş, gotik üsluptaki külâh da restorasyon sonrası su terazisindeki yerini alacak.

İSKİ mülkiyetindeki Hamidiye Su Terazisi'nin restorasyon projesi, İBB'nin "İstanbul'un Muhtelif İlçelerinde Yer Alan Su Terazilerinin Rölöve, Restitüsyon Restorasyon ve Harita Mühendisliği Projelerinin Hazırlanması İşiö kapsamında, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nce projelendirildi. Suyu pompalamak ve gerekli olan basıncı sağlamak için, su kaynaklarına ve dağıtımı yapılacak yerlere göre daha yüksek kotlarda inşa edilen, su tankı sistemiyle çalışan "su terazileri", İBB tarafından restore ediliyor. Edinilen bilgiye göre; Kağıthane Yeşilca Mahallesi Diken Sokak ve 4821 numaralı parselde bulunan, korunması gerekli 1. grup kültür varlığı olarak tescilli Hamidiye Su Terazisi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nce yapılan restorasyon projesi, dün onay için 1 No'lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sunuldu. Kurulun onaylamasının ardından, su terazisinin restorasyonuna başlanacak. Ayrıca Hamidiye Su Terazisi'nin tepe noktasında olan ve günümüzde yok olmuş, gotik üsluptaki külâh da restorasyon sonrası su terazisindeki yerini alacak.

119 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

İstanbul'un Galata-Beyoğlu bölgesine düzenli içme suyu getiren Hamidiye Su Yolu, vakıf su hatlarının son halkası olarak, 1899-1902 yılları arasında, Sultan Abdülhamid tarafından inşa edildi. Hamidiye Su Yolu'nun önemli bir yapısı olan su terazisi, 1899 ile 1902 yılları arasında inşa edildi. Kagir, silindirik planlı yapının gövdesi yatay silmelerle üç bölüme ayrıldı. Zemin bölümü bezemesiz olun yapıda, sadece düz bir kapı yer alıyor. Orta bölümde, düşeyliği vurgulayan ve cepheye hareketlilik kazandıran, mimarlıkta bir bölümü duvara gömülü taşıyıcı sütun olarak adlandırılan 8 adet pilastrla çevrelendi. Ayrıca gövde üzerinde yuvarlak kemerli 3 adet pencere açıklığı bulunuyor.

Üst bölümde ise yapıyı 23 konsola oturan profilli, çerçeve biçimli oymalı çıkıntı olarak bilinen bir korniş saçak çevreliyor. Gövde, tepede her çeşit eserin kıyısına gelen girintili çıkıntılı askılar anlamına gelen ikili dendanlarla son buluyor.

12 SU TERAZİSİNİN RESTORASYON PROJESİ SÜRÜYOR

İBB, Hamidiye Su Terazisi'nin yanı sıra 12 su terazisinin restorasyon proje çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan Eyüp-Topçular Su Terazisi, Fatih-İnebey Su Terazisi, Eyüp-Defterdar Su Terazisi projelerinin kurul onayları çıktı. Kısa bir süre içerisinde restorasyonlarına başlanacak. Tarihi yapılar statik açıdan da güçlendirilecek. Su terazilerinin kullanım fonksiyonlarına kurul karar verecek. Şişli-Harbiye Su Terazisi, Kaptanpaşa Su Terazisi, Fatih-Kalenderhane'deki su terazisi, Fatih-Haseki Sultan'daki su terazisi, Fatih-Molla Fenari'deki su terazisi, Güngören-Toskoparan'daki su terazisi, Beykoz-Anadoluhisari'ndaki su terazisi, Üsküdar-Salacak'daki su terazisi ve Kağıthane-Hamidiye Su Terazisi olmak üzere toplam 9 adet su terazisinin projeleri ise kurul onay aşamasında. Proje çalışmalarının ilgili kurulca onayının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

SU TERAZİLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Su terazileri, birleşik kaplar prensibine göre ça­lışan basıncı ayarlayıcı yapılar olarak tanımlanıyor. Su terazileri, suyla doldurulmuş ve yerden yükseltilmiş bir nevi su tankları olarak da adlandırılıyor. Suyu pompalamak ve gerekli olan basıncı sağlamak için, su kaynaklarına ve dağıtımı yapılacak yerlere göre daha yüksek kotlarda inşa edilen su terazilerinin görevleri arasında, şebekedeki basıncı sınırlandırarak aşırı basıncı önlemek, debi ölçme sandığı bulunan tera­zilerde suyun lülelerden ölçülerek gerekirse taksim edilmesini sağlamak ve künk borular içerisinde akı­ma engel olan hava birikimini önlemek bulunuyor. Bu nedenle 60-200 metrede bir su terazisi yapılarak hem basınç ayarlanmış hem de borular­da havanın birikmesi önleniyor. Şebe­kedeki su basıncı, ölçme sandığındaki su seviyesin­den daha yüksekte olamayacağından, künklerin ba­sınçtan patlaması ve dolayısıyla su sızdırması da depolama amaçlı su terazileriyle önlenmek amacıyla inşa ediliyor. Eğer debi ölçülmeyecek ve yalnız basınç kontrol edilecekse, ikinci bir düşey boru vasıtasıyla şebekeye su veriliyor.



İSTANBUL'DA 86 SU TERAZİSİ OLDUĞUNU BİLİNİYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul gene­linde 86 adet su terazisi tespit edildi. Bunlardan 62 adedi Avrupa Yakası'nda, 24 adedi ise Anadolu Yakası'nda bulunuyor, İlçelere göre dağılımına bakıldığında ise yoğun­luğun Fatih ve Sarıyer ilçelerinde olduğu belirtiliyor. Fatih'te 22, Sarıyer'de 16, Üsküdar'da 11, Eyüp'te 10, Beykoz'da 8, Kadıköy'de 5, Beşiktaş'ta 3, Beyoğlu'nda 3, Şişli'de 2, Bayrampaşa'da 2, Güngören ve Esenler ilçelerinde birer su tera­zisi bulunuyor. Bu yapılardan 61 adedinin mevcut olduğu, 23 adedinin kayıp olduğu belirtiliyor. 1 adedinin mevcut olup olmadığının belli değilken, 1 adedi de askeri alan içerisinde bulunduğundan yerinde tespi­ti yapılamadı.

SU TERAZİLERİNİN MÜLKİYETLERİ KİMİN ELİNDE?

Su terazilerinin mülkiyet bilgilerine bakıldığı zaman; 25 adedi ilçe belediyesi, 15 adedi İBB, 15 adedi vakıflar, 8 adedi Maliye hazinesi, 13 adedi kadastral boşlukta ve 8 adedinin şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edildi. 2 adedinin ise tapu kaydına ulaşılamadı. Su terazilerinden 78 adedi tescilliyken, 5 adedinin tescil bilgisine ulaşılamadı. Terazilerin 3 adedinin direkt su terazisi olarak tescili bulunmazken, bulundukları par­selden dolayı tescilli olarak kabul ediliyor.

4- EVİNDE DİNAMİT BULUNAN SÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, () AVCILAR'da yapılan baskında evinde 25 adet dinamit ele geçirilen kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 25 adet dinamit, 1 silah ve silaha ait mermiler ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından "patlayıcı madde bulundurma ve taşıma" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

5- TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Yüksel Yalınız, arabasında bulduğu içinde yaklaşık 110 bin değerinde takı olan çantayı sahibine teslim etti. Bu örnek davranışı nedeniyle Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde ayın taksicisi gösterilen Yüksel Yalınız'a, kooperatif tarafından ödül de verilecek.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “ Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsinizödedi.

ALTINLARINI TESLİM ALDI

Taksi şoförü Yüksel Yalınız, aracına müşteri olarak binen Semiha Külekçi'yi gideceği yere bıraktıktan sonra, arka koltukta küçük bir çanta buldu. Çantanın içinde altın takılar olduğunu gören Yalınız, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine teslim etti. Çantayı teslim alan Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Altınlarını kaybettiğini bir iki saat sonra farkına varan Semiha Külekçi de, havalimanında güvenilk görevlilerinin de uyarısıyla taksiye bindiği durağa geldi. Külekçi, takılarının şoför tarafından teslim edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı.

YILLARDIR SAKLADIĞIMIZ BİRİKİMLERDİ

Takılarını alan Semiha Külekçi, öBu sabah 09.30'da Erzurum'dan İstanbul'a geldim. Erzurum Havalimanı'nda lavaboya altınlarımı alarak girdim. Orada unuttuğumu biliyordum. Daha sonra İstanbul'a indim. Bir iki saat sonra farkına vardım. Altınları kaybettiğimin farkına varınca Atatürk Havalimanı'na başvurdum. En son takside unuttuğumu bir ihtimal düşündüm. İki saat sonra Atatürk Havalimanı'nda unutabileceğim aklıma geldi. Çantamı kaybettiğim konusunda güvenlik görevlilerine müracaatta bulunduk. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Benimle bizzat irtibata kendisi geçti. Yıllardır sakladığımız birikimlerimizdi. Altınların değeri 110 bin TL, çalınsaydı. Çok üzülürdüm. Ama taksici kardeşimiz helal süt emmiş birisi. Kendisine teşekkür ediyorumö dedi.

SAHIBİNE TESLİM ETTİM, MUTLUYUM

Taksici Yüksel Yalınız de “Atatürk Havalimanı'ndan Esenyurt'a yolcu götürdüm. Dönüşte arka koltukta çanta olduğunu fark ettim. Çantayı kontrol ettiğimde içinde altın olduğunu gördüm durağa gelip teslim ettim İhtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim. Belki 5 yıllık kazancıma denk. Sahibi geldiği için gayet mutluyum. Allahıma şükürler olsun. Bize haram lokma yedirmedi. Bu günden sonrada yedirmez. Sahibine teslim ettiğim için mutluyumö dedi.

DURAKLARDAN TAKSİYE BİNİN

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifii Başkanı Fahrettin Can da “ Geçenlerde 20 bin dolar civarında arkadaşımız para bulmuştu onu da teslim ettik. Arka koltukta kalıyor, küçük bir cüzdan eğer başka bir yolcu alsa bunu ispat etme şansı yok. Bizim buradaki arkadaşımızı ödüllendireceğiz Ayın şoförü olarak göstereceğiz. Kendisine bu kadar olamayacak ama küçük bir altın ödülümüz olacak. Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsiniz.ö



