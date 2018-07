DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SÜTLÜCE'DE KORKU DOLU ANLAR; BİNA ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- İSTANBUL

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

-Olay yeri

-Binanın görüntüsü

-Toprakkaymasının görüntüsü

-Güvenlik şeridi

-Polis ekipleri İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

2- ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Haber-Kamera:Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.

Binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi.

Binanın tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

-Ertürk ile röp.

-Binadan detaylar

3- MARMARA'DA SON 24 SAATTE 43 BİN 388 YILDIRIM VE ŞİMŞEK

Haber: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL

Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

" 'ELEKTRİK FIRTINASI' DİYEBİLİRİZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Havada çok fırtına çeşidi var. Elektrik fırtınası; toz fırtınası, kar fırtınası, yağmur fırtınası gibi adlandırılan bir olay. Bu da onlardan birisi. 'Fırtına' deyince sadece 'rüzgar' ile ilgili sanılıyor. Oysaki rüzgarın yanında başka etkenler de var. Örneğin rüzgarsa önemli olan, 'rüzgar fırtınası' diyoruz. Gök gürültüsüyse, yıldırımsa önemli olan, 'elektrik fırtınası' diyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, elektrik fırtınasının zararlı olup olmadığına ilişkin, "Gök gürültüsü, yıldırım her an çarpabilir. Dikkatli olmak gerekir. Ancak bu tür doğa şölenleri bizde çok nadir oluyor. Bakıp seyretmek, tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.

4- UÇAĞIN İÇİNDEN ŞİMŞEK VE YILDIRIMLAR

Haber: Anıl UÇAN / İSTANBUL()

İstanbul'da dün akşam peş peşe çakan şimşek ve yıldırımlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu tarafından görüntülendi.

İstanbul'da dün gece yüzlerce kez yıldırım ve şimşek çaktı. Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan yağış hava trafiğini olumsuz etkilemezken şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Sabiha Gökçen Havalimanı inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu şimşek ve yıldırımları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

5- İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ; HAVA TRAFİĞİ AKSADI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden itibaren etkisini arttıran şiddetli yağmur ve CB bulutları nedeniyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi, bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı.

CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve şiddetli yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda iniş yapmak için sıra bekleyen uçaklar uzun sürede havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmur ve dolu yağışının etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Türk Hava Yoları'nın Şiraz-İstanbul ve Ankara-İstanbul seferini yapan uçakları Tekirdağ Havalimanı'na, Hannover-İstanbul Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.

6- İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur sabah saatlerinde de devam ediyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Yağmurun gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.

7- TARİHİ KONAK ÇÖKMEK ÜZERE, ÇEVRE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL ()

Cağaloğlu'nda bulunan ve "Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de kullandığı tarihi Münif Paşa Konağı, çökme tehlikesi altında. Çevre sakinleri binanın çökmesinin yanı sıra, bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmasından da endişeli. Konağı otel yapmak üzere 2012 yılında satın alan bir şirket ise projesinin onaylanmasını bekliyor.

Şubat ayında yerinde inceleme yapan İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu heyeti, konakta insan kaynaklı tahribatın yaşandığını tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kurul, 321 ada 44 parselde bulunan konak bahçesindeki otoparkın kaldırılmasını ve güvenliğin sağlanması için tedbirlerin alınmasını istedi. Ancak yaklaşık 5 aydır, konak ve çevresinde hiçbir önlem alınmadı, konağı satın alan şirketin kiraya verdiği otopark da kullanılmaya devam ediyor.

İKİ KEZ ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİRMİŞ

Semt sakinleri de konağın kaderine terk edilmiş olmasından dolayı kaygılı. 35 yıldır, konağın hemen yanı başında işletmesi bulunan Selahattin Yiğitoğlu, konağın bölgede ciddi tehlike arz ettiğini belirtti. Yiğitoğlu, "Çoğu zaman kendi içinde göçmüştür. Anıtlar Kurulu neye dayanarak buraya gelip bu işi çözmüyorlar anlamıyorum doğrusu. Gerçekten yıkıldı, yıkılacak burası. Burası bir tarih. Yazık, günah. Bir an önce yapılması gerekiyor buranın. Daha önce buraya gelinip çıkılıyordu içine, ama zaman içinde yıkıldı gitti. Görüldüğü gibi de zaten bastığın gibi çöküyor. 2 sefer zaten göçme tehlikesi geçirdi. İlla ki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Turistler özellikle geliyor çekiyor. Onlar çekince ben üzülüyorum gerçekten. Göçmüş bina, tarih diye bir şey kalmadı. Tarihi yeniden canlandırsınlar" dedi.

"BURADAN GEÇERKEN KORKUYORUM, TİTRİYORUM"

Semt sakinlerinden Ahmet Avcı da "Her gün buradan geçerken korkuyorum, titriyorum. Her an her şey olabilir. Burası deprem ülkesi. En ufak bir sarsıntı da bile çökebilir burası. Neden devlet, sahipleri ya da yetkililer sahip çıkmıyor. Sürekli bu yolu kullanırım, gerçekten endişeliyim" diye konuştu. Uzun yıllar Libya'da çalışmış olan Ali Türk de "Tarihimiz ihmal ediliyor. Yıkılmış artık burası. Allah korusun çok tehlikeli. Yarın bir gün bir fırtına gelir, burası çökerse millet yaralanır, araçlar hasar görür. Yetkililer gelsin yeniden bir imar etsinler. İstanbul çok eski bir şehir. Burası benim için cevher gibi. Yıkılmasın, burayı yapsınlar" dedi.

İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI

Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, "Pembe köşk" denildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk tarafından, Cumhuriyet Gazetesi'ne tahsis edildi. 1924 - 1974 yılları arasında gazete tarafından kullanılan konak, 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından "1'inci Derece Tarihi Yapı" olarak tescillendi. 44 yıldır kullanılmayan konağın bahçesi şimdilerde otopark olarak kullanılıyor. Günde onlarca aracın park edildiği yerde, daha önce bir göçük yaşanmış ve bu göçükte bazı araçlar da zarar görmüş. Araçların park halinde içlerinin boş olması da olası bir can kaybının önüne geçmiş."

-Konağın genel görünümü

-Konağın çöken bölümleri

-Konak bahçesindeki otopark

-Konak çevresindeki yaya trafiği

-Muhabir anonsu

-Selahattin Yiğitoğlu ile röportaj

-Ahmet Avcı ile röportaj

-Ali Türk ile röpprtaj

-Genel ve detay ayrıntılar

8 - FİLİSTİNLİ AİLE BU GÖRÜNTÜLERLE YARDIM İSTEDİ

- VATAN CADDESİ'NDE FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA...

- CADDEDEKİ PLAKA TANIMLAMA SİSTEMİ'NİN ARIZALI OLDUĞU BELİRTİLERKEN KAÇAN SÜRÜCÜ 5 AYDIR KAYIP

- ÖLEN FİLİSTİNLİNİN AİLESİ, TANIKLARIN KENDİLERİNE ULAŞMASINI İSTEDİ

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL

Fatih Vatan Caddesi'nde otomobilin 49 yaşındaki Filistinli Akram Kabha'a çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye

yansıdı. Olay 5 ay önce meydana gelirken ölen Akram Kabha'nın Ailesi'nin Avukat Mehmet Fatih Yaşar, Vatan Caddesi'nde müvekkili Akram Kabha'a çarparak ölümüne neden olan iki aracın, Plaka Tanımlama Sistemi'nin (PTS) bozuk olması nedeniyle tespit edilemediğini söylerken olayı ve plakayı gören tanıkların kendilerine ulaşmasını istedi. Ölen Kabha'nın Filistin'den gelen kardeşi Munir Mohammed Kabha da "Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

AVUKAT: ÇARPMIŞ OLMALARINI UMURSAMADAN KAÇIYORLAR

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında bulunan alanda konuşan Avukat Mehmet Fatih Yaşar, 3 Mart 2018 gecesi saat 23:05'te müvekkili Akram Kabha'nın Vatan Caddesi'nde Fatih Belediyesi önünde karşıdan karşıya geçtiği sıra yarış yaptığını düşündükleri iki aracın çarptığını söyledi. Avukat Yaşar, "Biz bu araçların yarış yaptığını düşünüyoruz, görüntülerde de mevcut. Çok hızlı şekilde gelip bizim müvekkilimize önce biri çarpıp fırlatıyor, diğeri de çarpıyor. Ve bu iki araç hiçbir şekilde durmadan birine çarpmış olmalarını umursamadan yollarına devam ediyorlar ve kaçıyorlar" dedi.

AVUKAT: OLAYA ŞAHİT OLAN VARSA BİZE ULAŞSIN

Avukat Yaşar, müvekkili Akyam Kabha'nın İstanbul'da Hukuk Fakültesini bitirdiğini, yıllarca İstanbul'da yaşadığını, ticaret işiyle uğraştığını belirterek, "Filistin'e gidip gelen bir insan. Kabha'nın geride bıraktığı 4 çocuğu ve eşi var. Biz savcılık safhasında etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ettik. Kaçan şahısların bir an önce tespitini istedik. Temmuzun sonuna gelmiş olmamıza rağmen ve kazanın Vatan Caddesi'nde İstanbul'un göbeğinde olmasına rağmen herhangi bir bulguya bilgiye şu ana kadar rastlanılmadı maalesef. Biz burada ciddi ihmaller zincirinin olduğunu düşünüyoruz. İlk ihmal, Vatan Emniyet Şubesi'nin oraya yakın olduğunu biliyoruz ve kaza yerine polisin 20-25 dakika sonra geldiğini görüyoruz. Daha sonra İstanbul Emniyetin karşısında hastane olmasına rağmen 35-40 dakika sonra o ambulansın geldiğine şahitlik ediyoruz. Aslında o gün Topkapı'nın orada plaka tanımlama sistemi kamerası var. Kameranın çalışmadığını talebimiz doğrultusunda Emniyetten gelen yazıyla öğreniyoruz. O kamera o gece çalışmıyordu ama daha öncesinde sonuçta bu araçlar Aksaray istikametinden gelip müvekkilimize çarptıktan sonra Bayrampaşa istikametine devam ediyorlar. Bu istikametteki o gece çalışmayan PTS cihazından daha önceki PTS ve daha sonraki PTS verileri elde edilsin. Kaza anından 15 dakika önce ve 15 dakika sonraki BMW ve SEAT marka bu araçlar tespit edilsin dedik. Ama gelen yazı o gece diğer PTS de çalışmadığı yönünde. En son bu çarpan aracı nasıl buluruz' diye düşünürken diğer taraftan da geçmiş olabileceğini

kazadan sonra merak edip, ne oldu ne bitti diye düşünüp diğer taraftan geçmiş olabileceğini düşündük. BMW ve SEAT marka araçların kazadan bir iki saat sonra oradan geçip geçmediğine yönelik araştırma yapılmasını istedik. 10'a yakın araç plakası tespit edildi bir ay önce. Hatta bu araçlardan birinin 2-3 kez geçtiği de tespit edildi. Ama hala daha bu araç sahiplerinin ifadeleri alınmış dahi değil. Neyin beklendiğini biz anlayabilmiş değiliz" diye konuştu. Avukat Yaşar, etkin bir soruşturma yürütülmesini istediklerini, olaya şahit olan ve plakaları tespit eden varsa kendilerine ulaşıp bu bilgileri kendileriyle paylaşmalarını isteyerek, "Diğer taraftan hem yargı mercilerini ve hem de yürütmeyi bu anlamda etkin soruşturmanın yapılabilmesi adına göreve çağırıyoruz" dedi.

KARDEŞ KABHA: CANİLERİN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Hayatını kaybeden Akyam Kabha'nın kardeşi Munir Mohammed Kabha ise aileyi temsilen İstanbul'a geldiğini kaydederek, "Avukat Mehmet Bey ile beraber karakola ve savcılığa gidiyoruz. Hiçbir gelişme yok. Ailesi, annesi, babası perişan haldeler. Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan o görüntüler de Filistinli Akram Kabha'ın karşıdan karşıya geçtiği ve o anda hızla gelen aracın

Kabha'ya çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Filistinli Kabha'nın fırlaması da yine güvenlik kamerasına yansıyor.

Diğer görüntü de ise Kabha'ya çarptığı iddia edilen araçlardan birinin gidişi yine görüntülere yansıyor.

EMNİYETİN YAZISI: PTS ARIZALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan yazıda, "Soruşturma kapsamın Vatan Caddesi Edirne İstikameti belediye öncesinde ve sonrasındaki PTS kayıtlarının incelenerek 3 Mart 2018 günü saat 22.40 -23.30

aralığında geçen BMW ve SEAT marka araç ile araç renk listesinin ayrıca olayın gerçekleştiği istikametin tersi olan Vatan Caddesi

Aksaray İstikametinde bulunan PTS direğine ait kayıtların mavi, lacivert renklerde SEAT marka araç baz alınarak 3 Mart 2018

22.30 ile 4 Mart 2018 01.00 aralığında geçişlerin listesinin gönderilmesi talep edilmiştir. Yapılan incelemede Vatan Caddesi

Edirne istikametinde bulunan, "Vatan Caddesi Topkapı Metrosu Bayrampaşa yönü ", "Vatan Caddesi Bayrampaşa Yönü -Topkapı Sahilyolu" ve Adnan Menderes Bulvarı E-5 Kuzey Merter Kat" isimli Plaka Tanımla Sistemi (PTS) noktalarının bahse konu tarih ve saat aralığında arızalı olduğundan dolayı PTS kayıtlarının bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu noktaların belirtilen tarihlerde arızalı olduğuna dair tutanak ekinde sunulmuştur" denildi.

-Kabha'nın karşıdan karşıya geçmesi

-Arabanın çarpma anı (11.saniye)

-Çarptığı iddia edilen arabanın gitmesi (mavi renkli 56. saniye en soldaki araç)

-Avukat Mehmet Fatih Yaşar'ın konuşması

-Ölen Kabha'nın kardeşi

-Munir Mohammed Kabha'nın konuşması

-Çağlayan Adliyesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar