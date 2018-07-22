DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1- GASP ŞÜPHELİSİ: "EN KRAL YERDE YEDİM İÇTİM. PİŞMAN DEĞİLİM"

Kendilerine polis süsü vererek, Çinli iş insanlarından 430 bin Euro gasp eden 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri adliye sevk edilirken, gazetecilerin 'Paranın geri kalanı nerede?' sorusuna ise "En kral yerde yedim içtim. Pişman değilim. Garibanın parasını almadım ben" şeklinde karşılık verdi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Okmeydanı'nda kendilerine polis süsü vererek, ticaret yapmak için İstanbul'a gelen Çinli iş insanlarından 430 bin Euro (yaklaşık 2.5 milyon lira) gasp eden 8 kişilik çete, polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen gaspçılardan biri, basın mensuplarının gasp iddiasıyla ilgili sorusuna 'Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 milyon' diye cevap verdi.

Olay, 8 Temmuz Pazar günü saat 22.30 sıralarında Okmeydanı Mahmutşevket Paşa Mahallesi Muradiye Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ticaret yapmak için İstanbul'a gelen Çinli 3 iş insanın içinde bulunduğu araç, kendilerine polis süsü veren kişilerce durduruldu. Polis yeleği giyen bir kişi, aracın içini arama bahanesiyle, Çinli iş insanlarına ait, içinde 430 bin Euro (Yaklaşık 2.5 milyon lira) bulunan çantayı alarak kaçtı.

PARALARI PAYLAŞIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Çinli iş insanlarının başvurusu üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspın gerçekleştiği adresten başlayarak, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. 4 gün boyunca, 163 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, gaspçıların en son, Dikilitaş'ta bir oto yıkama dükkanı önünde, paraları paylaşırkenki görüntülerine ulaştı.

BİR ŞÜPHELİ TAPU DAİRESİNDE YAKALANDI

Burada elde edilen görüntülerden, gaspçıların kimliklerini tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Gaspçılardan ikisinin İstanbul dışına çıktığını belirleyen polis, eş zamanlı operasyon yaparak 8 gaspçıyı yakaladı. Gaspçılardan birinin, ev almak için gittiği tapu dairesinde yakalandığı öğrenildi. Gaspçıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 460 bin lire, 17 bin Euro ve 520 gram altın ele geçirildi. Çalınan paranın büyük bölümünün harcandığı belirlendi.

"EN KRAL YERDE YEDİM İÇTİM. PİŞMAN DEĞİLİM"

Gasp Büro Amirliğinde gerçekleşen sorgularının ardından, 8 kişilik gasp çetesi adliyeye sevk edildi. Gaspçılardan biri, basın mensuplarının 'gasp yaptığınız iddia ediliyor, ne söyleyeceksiniz' şeklindeki sorusuna "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 milyon" diye cevap verdi. Aynı gaspçı, 'Paranın geri kalanı nerede?' sorusuna ise "En kral yerde yedim içtim. Pişman değilim. Garibanın parasını almadım ben" şeklinde karşılık verdi. Bir başka gaspçı ise çekim yapan basın mensuplarına yönelik olarak "Hayırdır kardeşim, daha suçumuz tespit edilmemiş. N'apıyorsunuz ya, ayıp ya" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası şüpheli aracın geçişi

-Güvenlik kamerası aracın iş yerine gelişi

-Şüphelilerin çıkışı

-Şüphelilerin gazetecilerin sorularına cevap vermesi

-Araçtan detay görüntü

22.07.2018 - 13.30 - Haber Kodu : 180722062

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2- İSTANBULLULARA SAĞNAK YAĞIŞ SÜRPRİZİ

*Bazı sürücüler dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul

İstanbul'da Anadolu yakasında sağnak yağmur başladı. Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular yağmurdan korunmak için tentelerin aldına saklandı, kimi de yanında getirdiği şemsiyeleri açarak yoluna devam etti, kimi de poşeti kafasına takarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı sürücülerde dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmurdan görüntü

-Koşanlardan görüntü

-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Kafasına poşet takan vatandaştan görüntü

-Araçların köprü altındaki görüntüsü

-Genel ve detaylar

22.07.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180722068

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3- İSTANBUL'DA KPSS HEYECANI

*KPSS maratonu başladı: Yine geç kalan adaylar oldu

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'de başladı. Bu sınavda da saniyelerle geç kalarak içeriye alınmayan adayların olduğu görüldü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav yapılacak binalara alınmadı. Sınava İstanbul Üniversitesi'nin ana yerleşkesinde girecek olan adaylar okulun önüne erkenden gelerek, sınav saatini beklemeye başladı. Kimi adaylar anne babasıyla, kimi adaylar da eşi ve çocuklarıyla birlikte sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecek adaylar için yakınlarının okulun önünde dualar ettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Dakikalar geçtikçe heyecan ve koşuşturmaca da arttı.

KÜÇÜK SARE, SINAVA GİREN ANNESİNİ KAPIDA BEKLEDİ

Küçük kızı Sare ile birlikte okulun önünde bekleyen Kadir Göztok,"Eşimi getirdik. Hedef, başarması. İlk kez girecek. Ben eşime güveniyorum, bilgisi yeterli olacaktır. Maalesef Türkiye'de katı kurallar var. Bu, sınav sistemi insanların hayatlarını değiştiriyor. Bence bunlara farklı önlemler gelmeli. Kızımız, Sare. O da biliyor annesinin sınava girdiğini. Annesini kapısının önünde bekleyecek" dedi.

"HEDEF 70-80 PUAN ALMAK"

Sınava giren adaylardan Melih İpek ise, "İlk girişim. Biraz zor, ama çalıştık. Bakalım, hayırlısı. Hedef, 70-80 puan almak. Biraz heyecanlıyım" diye konuştu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, KURAL BU"

Geç kaldığı için sınava alınmayan Ünal Karahan ise,"Son 7-6-5 derken, kapıyı kapattılar artık. Yapacak bir şey yok, kural bu. Bizde de biraz ihmal var. Onlar da kurala uyuyor, onlara da bir şey diyemezsiniz ki" şeklinde konuştu.



EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav yapılacak binaya gelenler içeri alınmayacak

Görüntü dökümü:

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- İstanbul Üniversitesi'nden görüntü

- Sınava girecek adaylar görüntü

- Sınava giren adayların yakınlarından görüntü

- Adayların içeriye alınması

- Adayların yaşadığı heyecan ve koşuşturması

22.07.2018 - 10.54 - Haber Kodu : 180722024

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) 30. BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan heyecanıyla saat 10.15 sıralarında başladı

Görüntü dökümü:

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(Havadan görüntüler)

-Starttan görüntüler

-Yüzücülerin suya atlamaları

-Boğazdan görüntüler

22.07.2018 - 11.35 - Haber Kodu : 180722034

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5- THY'DEN YOLCULARINA UYARI: 'SAHTE MESAJLARI AÇMADAN SİLİN'

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Türk Hava Yolları(THY) adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medyada yayılması

üzerine THY'den açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin resmi Twitter hesabından

şu mesajı paylaştı: "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı

sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz

gerektiğini hatırlatmak isteriz."