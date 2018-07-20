DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- MAHMUTBEY'DEKİ KİLİT YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜLÜYOR

* İstanbul'da sürücülerin kabusu olan, neredeyse günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey kavşağında yoğunluğu azaltması beklenen yolların yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.

* Mahmutbey kavşağındaki trafik ve çalışmalardaki son durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL ()

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mahmutbey kavşağındaki trafik yoğunluğunun yıl sonuna kadar azalacağını açıkladı. Trafiğin rahatlamasını sağlayacak TEM Otoyolu'nun Çatalca ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri kavşağı arasında 45 kilometrelik güzergâhta süren çalışmalar, havadan görüntülendi.

"MAHMUTBEY'DE YAŞANAN TRAFİK KAZALACAK"

TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen 45 kilometrelik güzergâhtaki çalışmalar havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunan ağır tonajlı araçların sebep olduğu trafik yoğunluğu, özellikle iş saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeni yolların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Mahmutbey kavşağının yıl sonuna kadar rahatlaması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun yıl sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ağır tonajlı araçların yıl sonuna kadar açıklaması beklenen yollara yönlendirilmesiyle, Mahmutbey'de yaşanan araç trafiğinin de azalacağı kaydedildi.

"2018 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen yolların uzunluğu 45 km olup, söz konusu otoyol ve bölünmüş yol standardındaki devlet yolunun tamamlanmasıyla, ağır taşıt trafiğinin bu yollara yönlendirilmesi mümkün olabilecek ve TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu azalacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Kuzey Marmara Otoyol projesi inşaatından detaylar

-Viyadük inşaatından yer ve hava görüntüsü

-Mahmutbey kavşağından trafik yoğunluğu

-Sürücülerle röportaj

-Muhabir anonsları

20.07.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180720043

20.07.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180720045

20.07.2018 - 11.25 Haber Kodu : 180720046_

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2- TUZLA'DA KİMYASAL KOKU SORUŞTURMASI: 11 KİŞİYE DAVA AÇILDI

*Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu biri İBB'de mühendis olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı.

*Mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar, 10 kişi için de, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından toplam 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

*Şüphelilerin bilinçli taksirle suçu işlediklerini kaydedilen iddianamede, "Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp üst sınırdan ceza verilmesi arzu edilmektedir" denildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal koku sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli mühendis, 10'u da vidanjör şoförleri ve vidanjörlere sahip olan şirketin yetkilileri olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianameye göre, halk için tehlikeli olan kimyasal atıkların vidanjörler tarafından döküldüğü, bu kimyasal maddelerin halk için zararlı olan 'triklor etilen' 'tetra klor etilen' maddelerini içerdiği kaydedildi.

97 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Yayılan koku nedeni ile 97 kişinin hastanelere başvurduğu bilgisine yer verilen iddianamede, mobese kayıtlarından kokunun bazı vidanjörler tarafından kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden kaynaklandığının tespit edildiği, çok sayıda vidanjörden numune alındığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, kokuya neden olan kimyasal atıkların 4 vidanjörden elde edilen kimyasal atık numuneleri ile uyumlu olduğu, 4 şoför ve vidanjörlerin sahibi olan şirketlerin 6 yetkilisinin tespit edildiği kaydedildi.

İBB'de görevli mühendis olan E.Ş.'nin suçu bildirmeme suçundan dolayı sorumlu olduğu kaydedilen iddianamede, 4 şoför ve 6 şirket yetkilisinden oluşan C.K., E.K., H.K. M.K., M.A.C. M.A. M.A., O.T., R.K., T.K.'nın tespit edilerek sorgularının yapıldığı, şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ ARZU EDİLMEKTEDİR'

Şüphelilerin bilinçli taksirden sorumlu tutulmaları gerektiği belirtilen İddianamede, "Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp üst sınırdan ceza verilmesi arzu edilmektedir" denildi.

MÜHENDİS İÇİN 1 YILA KADAR 10 ŞÜPHELİ İÇİN DE 6.5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, "İştiraken çevreyi kasten kirletme", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

20.07.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180720041

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3- ÜNİVERSİTELİ YAREN BÜYÜKÖLMEZ'İN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI

-18 YAŞINDAN KÜÇÜK SÜRÜCÜ HAKKINDA 12 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

*Maltepe'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki U.B.Ç. hakkında, "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Maltepede 150 kilometre hızla araç kullanarak 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükşahin'in ölümüne, Sevda Civelek'in de yaralanmasına (40) neden olan ve 17 yaşındaki U.B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜÇ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, U.B.Ç. hakkında hazırladığı iddianamede, şüphelinin 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla araç kullandığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği, burada ilk olarak maktul Yaren Büyükölmez'in kullandığı araca çarptığı, ardından da Sevda Civelek'in otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtildi.

TAMAMEN KUSURLU

Kaza nedeni ile Yaren Büyükölmez'in öldüğü, Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.'nin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı, sorgusunda kazayı hatırlamadığını beyan ettiği, kaza tespit tutanağına göre şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, bu nedenle kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu belirtildi.

İBRE 150 KİLOMETREDE KİLİTLENMİŞ

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda U.B.Ç.'nin aracının kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Bilirkişi tarafından hızının daha da yüksek olabileceği değerlendirildi" denildi.

12 YILA KADA CEZA İSTENDİ

İddianamede U.B.Ç.'nin, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki arşiv görüntüler

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4- UNUTULAN VALİZDEN TİLKİ KÜRKLERİ ÇIKTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

ÇİN'den Rusya aktarmalı İstanbul'a gelen ve bagajlarını almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan yolcunun unuttuğu valizden piyasa değeri 50 bin TL olan 40 tilki kürkü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu F.T, Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova aktarmalı İstanbul'a geldi. Çinli yolcu pasaport kontrolünün ardından valizini almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Bu sırada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yolcunun alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde ticareti yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti. Piyasa değeri 50 bin lira olan 40 tilki kürkü ekipler tarafından tutanakla teslim aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı'nda valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T'yi gözaltına alarak, hakkında işlem yaptı. Kürklere el konulurken, F.T'nin para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen kürklerden görüntüler

-Ekiplerin Kürtleri poşetlere koyması

-Detay görüntüler

20.07.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180720054_

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5- HAVASI KİRLİ ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

- Uzmanlar, hava kirliliğiyle şeker hastalığı arasında bağlantı olduğunu belirtiyor.

- Yapılar tespitler sonucu Türkiye'de havası kirli şehirlerde şeker hastalığı oranları fazla çıktı.

* Doç. Dr. Fevzi Balkan,

"Diyabetin oluşma nedeni, hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan toksinler"

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, ()

Türkiye'nin en kirli havasına sahip şehirleri olan Bursa, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da görülen diyabet (şeker hastalığı) oranları; Türkiye ortalaması olan yüzde 14'ün üzerinde yer alıyor. Temiz havasıyla bilinen Trabzon'da ise bu oran sadece yüzde 9'larda.

Amerikalı bilim adamları, güvenli varsayılan seviyelerde bile hava kirliliğinin diyabet riskini arttırdığını tespit etti. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmaya göre, şeker hastalığını tetikleyen etmenlerden biri de hava kirliliği. Türkiye'deki sonuçlar da bu araştırmayı doğruladı. Türk Toraks Derneği tarafından açıklanan son veriler; Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alındığında, Türkiye'deki 81 ilden 80'inin havasının kirli olduğunu ortaya koydu. Araştırma Türkiye'nin en kirli 5 şehrinin Bursa, Manisa, Adana, Denizli, Niğde olduğunu tespit etti. Bu illerin diyabet oranları da şaşırttı.

"KİRLİ HAVA BU RİSKİ ARTIRIYOR"

Hava kirliliğinin obezite ve diyabet oranını arttırdığını anlatan Medicana Beylikdüzü Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, "Diyabetin oluşma nedeni, hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan toksinler. Vücut bu toksinlere maruz kalıyor. Bunun sonucunda endotel doku bozulduğu için insülin direnci ve hormonunun vücuda etki etmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla insülin direnci, kalp problemleri, metabolik bozukluklar gelişiyor. Bunların hepsi diyabet riskini artırıyor" dedi.

"KİRLİ ŞEHİRLER MALATYA VE BURSA ŞEKER HASTALIĞINDA İLK SIRADA"

Türkiye'de 2010 yılında yapılan TURDEP araştırmasını hatırlatan Doç. Dr. Fevzi Balkan, "Araştırma, Türkiye'nin diyabet ortalamasını yüzde 13.7 olarak gösteriyor. Yani 7 kişiden birinde diyabet görülüyor. Kırsal kesim ve şehirde oranlar değişiklik gösteriyor. En fazla diyabetin görüldüğü illerimiz Malatya ve Bursa. Oranlar, Malatya'da yüzde 20.2, Bursa'da yüzde 20'nin üzerinde yani bu iki ilin diyabet oranları Türkiye ortalamasının üzerinde. Üç büyük ilimiz, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de durum çok farklı değil. Buralarda da diyabet oranları Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Gaziantep, Denizli gibi illerde de diyabet oranları yüzde 15'in üzerinde. Hava kirliliğinin fazlalığı diyabet etmenlerinden biri olabilir" diye konuştu.

"BURSA'DA 5 KİŞİDEN BİRİNİN ŞEKERİ VAR"

Türkiye'de her 7 kişiden birinde, Bursa'da ise her 5 kişiden birinde diyabet olduğunu belirten Doç. Dr. Fevzi Balkan, "Etkenlerin başında hava kirliliği yer alabilir. Trabzon ise yüzde 9 ile diyabet oranının en düşük olduğu illerimizin başında geliyor. Tabi temiz yayla havası olduğunu düşünürsek yine diyabet ile hava kirliliğinin ilişkisini görürüz" dedi.

"ÜÇ KİŞİDEN BİRİ OBEZ"

Diyabette genetik faktörler önemine dikkat çeken Balkan, şöyle devam etti:

"Bir diğer şey ise stres. Maalesef büyük şehirlerde stres çok fazla. Araba kullanım oranı çok fazla, trafikte geçirdiğimiz süre çok fazla. Bunların hepsi tabi ki etken ama en önemli etken kilo kontrolü. Kilo kontrolü çok önemli diyabeti engellemek için. Çünkü kilo insülin direnci, insülin direnci ve diyabet birebir ilişkili. Türkiye'de maalesef her 3 kişiden birinde obezite görülmekte. En son veriler yüzde 32 obezite sıklığı diyor bu da her 3 kişiden birinde obezite görüldüğünü gösteriyor."

"YILDA 34 BİN İNSAN HAVA KİRLİLİĞİNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR"

'Hava kalitemiz kirli' diyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Havamız kirli, ne yazık ki hava kalitemiz iyi değil. Yapılan çalışmalar ise her geçen gün hava kirliliğinin arttığını gösteriyor. Oranlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli dediği oranların bile insan sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Hava kirliliği bakımından en riskli grup kronik hastalığı olanlar. Koah dediğimiz kronik solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler, astım hastaları, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olan kişiler, beyin hastalığı olan kişilerin hassasiyeti oldukça fazla. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarında artış görülebilir. Dünyada yılda 7 milyon civarında insan hava kirliliğine bağlı olarak erkenden hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 34 bin insan hava kirliliğine bağlı olarak erken dönemde hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"ANNE KARNINDAKİ BEBEK BİLE ETKİLENİYOR"

Hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bayram, "Çalışmalar hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan çocukların akciğer gelişiminin havanın daha temiz olduğu yerlere göre daha düşük olduğunu göstermiş. Hava kirliliği ne yazık ki çocukların akciğer gelişmişini olumsuz etkiliyor. Çalışmalar havanın kirli olduğu bölgelerde anne karnındaki bebeğin dahi etkilendiğini ortaya koyuyor. Havanın kirli olduğu bölgelerde dünyaya gelen bebeklerin doğum ağırlığının düşük olduğu ortaya çıkmış. Bu çocuklarda erken dönemlerde çeşitli solunum hastalıklarına bağlı belirtilerin daha çok olduğunu ortaya koymuş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hava kirliliği detayları

-Baca dumanlarından detaylar

-Fabrikalardan detaylar

-Otoyol detayları

-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan röportajı

-Kirlilik detayları

-Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram röportajı

