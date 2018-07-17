DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul

Meteoroloji, İstanbul'da yarın gök gürültü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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- (ÖZEL) HERKES EL ELE VERDİ... "HAYATA TUTMA" SEFERBERLİĞİ KAMERADA

* Feriköy'de bir kişi yol kenarında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan kişiye yardım için çevredekiler seferler oldu.

* Aracını durdurup yardıma koşan bir taksi sürücünün öncülüğünde kalp krizi geçiren kişiyi hayatta tutma çabası kameraya yansıdı.

Haber - Kamera: Yılmaz BEZGİN / Meral AKBULUT, İSTANBUL ()

Feriköy'de kalp krizi geçiren kişiyi çevredekilerin hayatta tutma çabası kameraya yansıdı.

Olay 30 Haziran'da Aya Dimitri Kilisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saatlerinde bir yakının vaftiz törenine katılan bir kişi, çıkışta kilisenin önünde fenalaştı. Kısa sürede yere yığılan bu kişinin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü de aracını durdurdu. Adamın yere yığıldığını gören taksi sürücüsü önce yaşlı adamı yere yatırdı ardından düzenli olarak kalp masajı yaptı. O kalp masajı yaparken çevredekilerde da olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini belirtti. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamı hayatta tutan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ASKERDE SAĞLIK EĞİTİMİ ALDIM"

Olayı anlatan taksi şoförü Nazım Murat Cihan, "Bir insana yardımımız dokunduysa ne mutlu bana" dedi. Cihan, "Kurtuluş son durakta yolcu bırakmıştım. Yolcuyu bıraktım, geri döndüm gelirken bir kişi 'hasta var' dedi. Durdum, taksiden indim hastayı almak için. Hastanın kalp krizi geçirdiğini gördüm. O anda işte askerde almış olduğum sağlık eğitiminden dolayı ilk müdahaleyi yapmak istedim. Kalp masajı ile adamı hayata döndürdüm. Sonra işte vatandaşlar ambulansı çağırmıştı, ambulansı bekledim. Adam kendine geldikten sonra oradan uzaklaştım" şeklinde devam etti.

"TAKSİCİLERE İLK YARDIM KURSU VERİLMELİ"

'Bir taksicinin ilk yardım eğitimi alması şart bence' diye konuşan taksi Cihan, " Belediye taksiciler için belediye ruhsatı, SRC gibi belgeler isteyeceğine taksicilerden ilk yardım belgesi istese bence daha mantıklı olacak. Yani bir taksicinin ilk yardım eğitimi alması şart bence. Çünkü biz de hasta taşıyoruz. Günde en az bir hasta götürüyoruz hastaneye" diyerek devam etti.

Olayın meydana geldiği kilisenin karşısında fırın işletmeciliği yapan ve kalp krizi geçiren vatandaşı ilk fark edip yardıma koşanlardan Abdulhakim Erenkaya ise, " Ben dükkanın önündeydim, eşi ve kendisi elektrik panosunun üstünde otururken bir baktım ki fenalaşmaya başladı. Hemen koşmaya başladım, baktım, taksiciyi çağırmaya başladım elimi kaldırdım hemen arkadaş geldi. Taksici geldi onu aşağıya yatırdı. Ben de su almaya başladım, arkadaş da ona masaj yapmaya başladı"' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı adamın kalp krizi geçirmesi

-Çevredekilerin yaşlı adama müdahalesi

-Taksicinin yaşlı adama müdahalesi ve kalp masajı

-Olay yerine sağlık ekibinin gelmesi

-Taksici ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

17.07.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180717038_

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- (havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA "MİLLİ TARIM YERLİ TOHUM DENEME EKİMLERİ" PROJESİ BAŞLADI

* İstanbul'da 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazi bulunuyor.

* Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz gibi ilçelerde 17 farklı alanda şu ana kadar 130 dekar ekim yapıldı.

* Yerli tohumu kullanan çiftçiler kazançlarının yüzde 50 arttığını söyledi.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Akın ÇELİKTAŞ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL ()

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesini başlattı. Şu ana kadar 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. Çiftçiler de yüzde 50'ye varan oranda kâr elde ettiklerini söyledi. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor.

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek,çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği, çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok ürünün tohumu yerli olarak tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı.

"YERLİ TOHUM İLE VERİM ARTTI"

Yerli tohum çalışmalarının 2017 yılının Şubat ayında başladığını belirten İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, "Önder çiftçilerimizi köy köy tespit edip görüşüyoruz. Gönüllü olan, milli hassasiyetleri olan çiftçilerimiz geliyor ve 'biz yaparız' diyorlar. Onlarla birlikte bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Çiftçilerle birlikte ekiyor, gübrelemesini, ilaçlamasını yaptırıyoruz. Bir çeşitte elde edilen ortalama verim 400 kilogramken, yerli tohumlarla elde ettiğimiz verim 620 kilogramı buldu" diye konuştu.

"BU PROJEDE GDO'LU ÜRÜN YOK"

İstanbul'da 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazi olduğunu kaydeden Özbey, "Bunun 750 bin dönümü tarımsal olarak işlenmekte. Biz de İBB olarak bu tarım arazilerinin daha verimli ve kaliteli olan yerli tohumun sağlanması için bu çalışmaları yapıyoruz. Nusret ve Aladağ çeşitleri ön plana çıkmakta. Özellikle Silivri bölgesinde buğday, mısır, ayçiçeği, kanola ve arpa çeşitlerinin denemesini yaptık" ifadelerini kullandı. Özbey, "İstanbul'un tarıma elverişli olan bütün ilçelerinde yerli tohum ekim çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitülerinden aldığımız yerli tohum çeşitlerini İstanbul'un farklı bölgelerine ekip deneyebiliyoruz. Bu denemeler sonucunda en verimli çeşit hangisiyse, bunu çiftçiye öneriyoruz. Bu projede GDO'lu ürün yok" dedi.

ÇİFTÇİLER: KAZANCIMIZ YÜZDE 50 ARTTI

Silivri'de çiftçilikle uğraşan Ahmet Efe, "Ben gönüllü olarak ekime başladım. Doğduğumdan beri çiftçiyim. Çiftçilikten başka gelirimiz yok. Dış kaynaklı olan tohumları bu sene ektiğimizde seneye ekemiyoruz. Her sene yeni tohum almamız gerekiyor. Bu tohumları seneye bir daha ekebiliyoruz" dedi.

Efe, "Bütün yerlerimi yerli tohuma çevirdim. Karabuğdayı da ilk deneyen gönüllülerden biri olacağım için sevinçliyim. Tohumdan kazancım yüzde 20-30 oldu. İthal tohumun fiyatı 2 bin lira. Bu yıl yerli tohumun fiyatı onun altında. Fiyatı düşük ve verimi yüzde 50 fazla. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İTHAL TOHUMDAN DAHA UCUZ"

Bir diğer çiftçi Sami Subaşı ise "Gönüllü olarak katıldım. 4 çeşit buğday denedim. En iyi 'aladağ' ile 'nusret'in verimini önerebilirim. Aşağı yukarı 600 kilogram civarında verim aldık. Yerli tohumla bu sene tanıştım ve çok memnun kaldım. Kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Subaşı, "Diğer tohumları her zaman almak zorunda kalıyorduk. Verimleri düşük oluyor. Bizim arazi yapımıza uymuyor. Ama yerli tohumdan memnunuz. İthal tohumdan daha ucuz. Kök hastalıklarına dayanıklı bir tohum olduğu için ilaçlamadan da fayda sağlıyoruz" diye konuştu.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli ve milli tohumlar İBB tarafından alınıyor. Buğday, pirinç, mısır, ayçiçeği, kanola, karabuğday gibi ürünlerin tohumları, İBB'ye bağlı uzman ziraat mühendisleri ile birlikte bölgenin yağış, sıcaklık ve toprak durumu incelenerek belirlenen alanlara denenmek üzere ekiliyor. Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadarki süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde, yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada İBB'nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor.

17 BÖLGEDE EKİM YAPILDI

Deneme ekimleri; Silivri, Çatalca, Şile başta olmak üzere İstanbul'un 17 bölgesinde 130 dönümlük alanda yapıldı. En son Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'nde 5 dekarlık alana ekilen buğday çeşidi olan alada, nusrat, beşköprü ve hanlının hasadı yapıldı. Toprak verimi düşük olan bu bölgede buğday ekiminden dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde ediliyordu. Yerli tohum deneme ekimlerinden sonra nusrat ve alada cinsi buğdayların 600 kilo verim sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine çiftçiler yüzde 50 daha fazla verim sağlayan ve kılçıklı olmasından dolayı daha kaliteli olan nusrat ve alada buğdayını önümüzdeki sene ekmek için şimdiden tohum başvurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Yerli tohum uygulamasından detaylar

-İBB yetkilisi ile röportaj

-Çiftçilerle röportaj

-Tarım alanının havadan görüntüsü

-Muhabir anonsu

17.07.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180717026

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- (ÖZEL) TATLISES'E HAKİM VE AVUKAT KIZINA İFTİRADAN TAZMİNAT



Hayati ARIGAN / İstanbul,

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı grup arasındaki 2014'te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti.

KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ

İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAM'ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan'ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan'ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, "Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAM'ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti" şeklindeki paylaşımda bulundu.

HAKİMDEN İFTİRA DAVASI

Hakim Habibe Aslan, Tatlıses'e hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakim Habibe Aslan kendisi ve kızı için de 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kararı kendisinin vermediğini belirten Hakim Habibe Aslan kızının da söz konusu dava dosyasında davacı ve MESAM'ı temsil etmediğini belirtti.

401 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Tweetlerin atıldığı tarihte Tatlıses'in 401 bin takipçisi olduğu belirtilen dilekçede, tweetlerin haber sitelerinde kullanılmasıyla milyonlarca kişiye ulaştığı yer aldı. Tatlıses'in kararı verenin Habibe Aslan, MESAM'ın avukatının da Aslı Aslan olup olmadığını araştırmadan itham ettiği anlatıldı.

CEZA ALMADI MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Tatlıses, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan geçtiğimiz yıl beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının önceki gün görülen duruşmasında ise mahkeme kararını açıkladı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada İbrahim Tatlıses'in attığı tweetlerin hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme, ünlü türkücüyü tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme İbrahim Tatlıses'in hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Tatlıses'in arşiv görüntüleri

17.07.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180717025

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- İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

- Sarallar grubu ile bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

Sarallar grubu ile bağlantılı olduğu öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik 10 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Liderliğini Savaş S.'nin yaptığı şüpheliler hakkında, 'Tehdit', 'Yağma', 'Gasp', 'Ruhsatsız silah ve mermi ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Savaş S.'nin görüntüsü (00'.51" çıkan beyaz gömlekli)

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne girmesi

-Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

-Genel ve detaylar

17.07.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180717050

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-SANCAKTEPE HDP İLÇE BİNASINA OPERASYON: 17 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığı'nda ölen teröristlerle ilgili taziye töreni yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında HDP İl yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ilçe binasında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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-BAYRAMPAŞA'DA NARKOTİK OPERASYONU: 3 İRANLI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda İranlı 3 kişi, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ile yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yönelik 12 Temmuz'da Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda İran uyruklu J.B.(37), O.T.(29) ve T.E.(31)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı evde yaptığı aramalarda 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak 14 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. İran uyruklu 3 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin daireye girmesi

-Ekiplerin şüphelileri gözaltına alması

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Genel ve detaylar

17.07.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180717042