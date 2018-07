DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(GENİŞ HABER)

1- MİT TIR'LARI DAVASI: ERDEM GÜL'E BERAAT

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () MİT TIR'ları davasında dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Gizlilik kararın nedeni ile taraflar dışında kimse duruşma salonuna alınmadı.

Duruşma Savcısı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, "Yayımlanan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin olduğu da tartışma konusu değildir. Ancak aynı belgilerin ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar tarafından gazetenin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayınlanarak açıklandığı ve bu suretle 'devlet sırrı' vasfını kaybettiği görülmektedir. Bu nedenle sanığa müsnet devlet sırrı niteliğindeki bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçunun, unsurları itibariyle oluşmadığının kabulü gerekir. Keza ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan sanığın bu bilgi ve belgelere hangi tarihte ulaştığı belli olmadığı gibi devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya Can Dündar'ın temin etme eylemine iştirak ettiğine dair bir delil de yoktur" denildi.

Mütalaada, sanık Erdem Gül'ün, ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesini istedi. Taraflara söz veren mahkeme, ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken bilgeleri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.

DAVANIN SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve '"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından iddianame düzenlenmişti.

3 AY TUTUKLU KALDI

Can Dündar ve Erdem Gül, soruşturma kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklanmış, haklarında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, bu mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin "Hak ihlali" kararından sonra 26 Şubat 2016 tarihinde Can ve Erdem'in tahliyesine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016 tarihinde "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

YARGITAY ERDEM GÜL HAKKINDAKİ KARARI BOZDU

Taraflar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yargıtay, Can Dürdar'ın cezasının arttırılmasını, Erdem Gül'ün ise beraatına karar verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay'dan dönen davaya ilişkin 2 Nisan'da hazırladığı tensip tutanağıyla, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, bu kişiyle ilgili gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde de bulunan heyet, Dündar'ın Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağlamıştı.

ERDEM GÜL'ÜN DOSYASI CAN DÜNDAR'IN DOSYASINDAN AYRILMIŞTI

Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası davayı yeniden görmeye başlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, Erdem Gül'ün dosyasını firari sanık Can Dündar'ın dosyasından ayrılmasına hükmetmişti.

2- İŞTE ADNAN OKTAR'IN STÜDYO OLARAK KULLANDIĞI VİLLA

Haber: Çağatay KENARLI İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın program sırasında oturduğu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti. Stüdyo olarak kullanılan villanın, Adnan Oktar'ın Kısıklı'daki villasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

3- ADALET BAKANI GÜL: OHAL UYGULAMASI BİR KAÇ GÜN İÇİNDE SONA ERMİŞ OLACAK.

* Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak"

"(FETÖ DAVALARI) Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir"

"2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen "Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı.

"KARARLI MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" diyen Bakan Gül, "Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.

"2 BİN 382 SANIĞA CEZA"

FETÖ ile mücadelede yargılamayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, "15 Temmuz, aynı zamanda Türk Yargısının alnının akıyla çıktığı büyük sınavlarından biridir. Darbeler Türk yargısını, vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürmüştür. Tarihimizde ilk kez Türk yargısı bu rolü reddetmiştir. 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle darbecilerin üstüne gitmiştir. Kalkışmanın asli failleri, yani o gece kalkışmaya eylemli olarak katılan FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir" dedi.

"ADİL BİR YARGILAMA YAPILMAKTADIR"

Bakan Gül, "Elbette, mahkemeler bir mahkumiyet otomatı gibi çalışmamakta, suçluyla suçsuzu ayırarak adil bir yargılama yapılmaktadır. Bu çerçevede yargılanıp hak ettiği cezaları alanlar yanında, yargılama sonunda beraat edenler de bulunmaktadır. Savcılarımız iddialarını titiz biçimde takip etmekte, taleplerinin aksine kararları istinaf ve temyiz kanun yollarına taşıyarak hukuki denetim görevlerini titiz biçimde yerine getirmektedir Hiç kimse şehitlerimizin, Ömer Halis Demir'in, Olçoklar'ın kanının yerde kalmasını bizden beklemesin, sonuna kadar Türk milleti, Türk yargısı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Gül, "FETÖ ile mücadelede iki kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hukuktur, adalettir. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak, ona göre muamele etmektir. Elbette bu mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelere vekaleten konuşma yetkisi bulunmamaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerince yürütülmektedir" dedi.



4- MAHİR ÜNAL'DAN "OHAL VE 20 TEMMUZ" AÇIKLAMASI

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün hala ana muhalefet lideri, 15 Temmuz gibi bir kırılmadan sonra anayasanın hükmü gereği meclis iç tüzüğünün bir sonucu ve gereği olarak ilan edilmiş OHAL'i, 20 Temmuz'u 'bir sivil darbe' olarak nitelendiriyorsa işte bu noktada bizim durup düşünmemiz gerekiyorö dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen "Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumuöna katıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı.

Programın birinci oturumunda Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Bizim vesayetle siyasetin genetiğini çok iyi ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü vesayetle siyasetin bir arada olması düşünülemez. Hani diyorlar ya, 'bu yapının siyasi ayağı nerede, bu yapının siyasi ayağı neden açıklanmadı?ö. İşin doğası gereği vesayet oluşturmak isteyen odaklar siyasetin içerisinde, siyasetin ilkelerini yaşayamazlar. Bir vesayet odağının barınması mümkün değildir. Siyasetin doğası buna müsaade etmez. O yüzden bu yapı siyasetin içerisinde belli noktalarda her yere sızdığı gibi bulunmuş mudur? Siyasetin içerisine girme çabası göstermiştir. Ama siyasetin içerisinde tutunma imkanı bulmamıştır. Neden? Çünkü siyaset herhangi bir şekilde vesayet üretmek isteyen bir yapıyı doğası gereği kendi içerisinde barındırmaz. 17-25 Aralık sonrası özellikle sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının maskesinin düşmesiyle beraber AK Parti yaptığı kongreler, yerel ve genel seçimlerle bu yapıya dönük ciddi bir hassasiyet geliştirdi. Ve bu yapının tasfiyesinde sadece siyasette değil, bütün alanlarda tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mücadele başlattı. Daha doğrusu bu mücadelenin taşıyıcılığını üstlendi. Çünkü 17-25 Aralık'tan sonra hatırlayalım Recep Tayyip Erdoğan, 'paralel devlet yapısı' olarak isimlendirdiği ve her defasında paralel yapının tehdit ve riskleri üzerinden bunları bir terör örgütü olarak nitelendirdiğinde; bunları son derece masumane bulan ve bunların finans kuruluşları önünde adeta kalkan olan bazı siyasiler vardı. Bu siyasilerin bunu neden yaptığını burada tartışmayacağım. Ama bildiğimiz bir şey var ki bazen demokrasinin güvenliği siyasi hassasiyetler üzerinden doğal olarak bir siyasi akıl şeklinde devlete yansır. Zaten devlet aklı dediğimiz şey bir siyasi aklın ürünü değilse o devlet aklı kaçınılmaz olarak vesayet üretir. Yani milletin iradesi dışında o devlet aklı, başka akılları temsil ediyor demektir. Bizim için devlet aklı kıymetli bir şeydir. Bir ağırlığı, bir merhameti, bir adaleti temsil eder. Ama siyasetin ve milletin hassasiyetlerini, toplumsal talepleri ve ihtiyaçları bir siyasi akıl olarak devlete yansıtmıyorsanız ve o siyasi akıl bir devlet aklı dönüşmüyorsa, o devlet aklı kaçınılmaz olarak vesayet ve zulüm üretir. O siyasi akıl Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinden ve mücadelesinden bu hassasiyeti ifade ettiğinde maalesef bunun abartıldığı söyleniyor. "

"BURADA BAŞKA BİR ŞEY ARAMAK GEREKİYOR"

Ünal, şöyle devam etti: "Şimdi yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Siyasi açıdan yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. 15 Temmuz yaşanmış, 15 Temmuz gibi bir gece yaşanmış, bunun sonucunda her şey çok ayan beyan ortaya çıkmış, uluslararası boyutu, içeride ve dışarıdaki bağlantıları hukuki anlamda bir açıklığa kavuşmuş. Bugün hala eğer birileri 15 Temmuz ile ilgili hem siyaset üzerinden hem medya üzerinden bir itibarsızlaştırma oluşturuyor ve biz daha 15 Temmuz gecesinin sabahı şehitlerimizi konuşmak ve acılarımızı konuşmak için yeni nefes almışken birileri 'köprüde siz askerleri katlettiniz' diye söylüyorsa, burada başka bir şeyi de aramak gerekiyor. 15 Temmuz ruhuna millet geçen yıl ve bu sene muhteşem bir coşkuyla cevap veriyor ve sahip çıkıyorsa, bu aslında şu anlama geliyor; bizim daha üst düzeyde toplumsal mutabakatın bir üstü olan siyasal mutabakat düzeyinde yeterince 15 Temmuz'a sahip çıkmadığımızı gösteriyor"

"BU NOKTADA BİZİM DURUP DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Mahir Ünal, "Bugün hala ana muhalefet lideri, 15 Temmuz gibi bir kırılmadan sonra anayasanın hükmü gereği meclis iç tüzüğünün bir sonucu ve gereği olarak ilan edilmiş OHAL'i, 20 Temmuz'u 'bir sivil darbe' olarak nitelendiriyorsa işte bu noktada bizim durup düşünmemiz gerekiyorö dedi. Ünal, "O gece tabii ki AK Parti'ye saldıracaklardı. Çünkü bu darbe bizzat siyasetin kendisine dönük bir darbeydiö diye konuştu.

"YABANCI PARMAĞI OLMADAN HAREKETE GEÇMİŞ OLAN HİÇBİR DARBE VE MUHTIRA TEŞEBBÜSÜ YOKTUR"

Ardından söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz Türk halkının darbecileri ve darbecilere destek veren bütün ülkeleri yendiği gündür. Çünkü Türkiye'de yapılmış bütün darbeler bazı ülkelerin talimatıyla onlara taşeronluk yapan, onlara itaat eden asker içinde, asker dışında güçler tarafından yapılmıştır. Yabancı parmağı, yabancı talimatı olmadan harekete geçmiş olan hiçbir darbe ve muhtıra teşebbüsü yoktur. Onun için sadece FETÖ'nün, onun terörist başının, terörist güçlerinin yenilmesi değildir. Onu kucağında besleyen ve himaye eden, destek veren bütün güçlerin de yenilmesidir 15 Temmuz. Türkiye'de darbe ve muhtıra rüyası görenlerin, bundan sonra darbe ve muhtıraya teşebbüs ettikleri takdirde her şeyin kabusa dönüşeceğinin somut göstergesi olmuşturö dedi.

5 - BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN HASTANEDEKİ İDDİALARA SORUŞTURMA

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli uyruklu küçük çocukların hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nde de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İHBARDA BULUNULDU

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli çocukların hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastanede görevli 59 sağlık görevlisi hakkında "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İstanbul Valiliği'nden de soruşturma izni istedi. İstanbul Valiliği de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu Valiliğin soruşturma izninin kesinleşmesinin ardından sağlık görevlilerinin ifadesine başvurulacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: Medyada, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama gereği görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildirimi eksiksiz olarak yapılmaktadır. Haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle KBB, İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvuran hastalar olduğu anlaşılmıştır. Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır. Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, Kadın Doğum Poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir. Bilgilerinize saygı ile sunulur

6- İSTANBULLULAR DİKKAT...

- METRİS KAVŞAĞINDAKİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE TEM OTOYOLU BUGÜN VE YARIN GECE KAPANACAK

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle bu gece 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, yarın gece 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık üç ay önce başlatılan TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol genişletme köprü ayakları inşaatı nedeniyle bugün ve yarın gece yol kapatılacak. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak. Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak. Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkiinde; 17 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

Belediye tarafından trafik kontrollü olarak verileceğinden dolayı sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.

==============================

7- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU, CANKURTARANLAR 100 KİŞİYİ KURTARDI

Haber-Kamera: Nurca KIRCALI İstanbul

Şile sahilleri özelikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Hafta sonu yaşanan yoğunlukla birlikte uyarılara aldırış etmeden dalgalı denizlere girenler nedeniyle boğulma vakaları yaşanıyor. Şile'de dün iki kişi boğuldu, vatandaşlar tarafından kurtarılarak bir kişi hastaneye kaldırıldı, cankurtaranların kurtardığı bir kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Cankurtaranlar dün boğulma tehlikesi geçiren 100 kişiye müdahale etti.

KONTROLSÜZ ALANDA DENİZE GİRENLER

Sultanbeyli'den gelerek Akçakese plajında dün saat 07.00 sıralarında denizde giren 20 yaşındaki Fırat Akpınar'ın cansız bedeni çıktı. Kabakoz Mahallesi sahilindeki kontrolsüz alanda boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi de vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı ve Şile Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayazma Plajı'nda da Eyyüp Yıldız son anda cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sofular Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plajda denize giren bir grup Suriyeli'nin arasındaki 13 yaşındaki kız çocuğu da boğuldu.

Bu arada Şile sahillerinde dün cankurtaran ekiplerinin denizde boğulmak üzere olan 100 kişiye müdahale ettiği öğrenilirken, sahillerdeki aşırı insan kalabalığı nedeniyle cankurtaran ekiplerinin bazı gözetleme kulelerini denizin içerisine taşıdıkları görüldü.

Öte yandan pazar günü plajlardaki yoğunlukla birlikte kaybolan çocuk sayısında da artış yaşanıyor. Aşırı kalabalık sahillerde çocukları kaybolan aileler Şile Belediyesi Plaj Zabıta Karakolu'na başvuru yapıyor.

