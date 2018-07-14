DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- 15 TEMMUZ'DA SABİHA GÖKÇEN'DE YAŞANANLARA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İSTANBUL()

15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşananlara ait taksicilerin çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk görüntülerde darbe akşamı tankların halk tarafından teslim alınması kameralara yansıdı. İkinci görüntülerde ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için gelen tankların mühimmatının çıkarılması kameralara yansıdı. Tankın içerinden mühimmat polisler eşliliğinde çıkartılıyor.

"SABİHA GÖKÇEN'E 8 TANK İLE GELDİLER"

15 Temmuz günü darbeci askerler 8 tank ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmek için geldiler. Darbeci askerlere rağmen araçlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı girişini kapatıp tankların içeri girmesini engelleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkan Ahmet Çavuş o anları anlattı. Ahmet Çavuş, "15 Temmuz günü Trabzon'dan İstanbul'a seyahat ediyordum. Taksici bir arkadaşımız Maltepe kışlasından tankların çıktığını ve köprüye gittiğini söyledi. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Tankların havalimanına döndüğünü söylediler. Ben de havalimanı kapılarının kapatılması talimatını görevli arkadaşlarıma ilettim. Kooperatifimiz bünyesinde TIR'lar ve kamyonlar ile kapıyı kapattık. 8 tank ile geldiler. Biz kapıyı kapattığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bir açıklama yapmamışlardı. Daha sonra arkadaşlarım beni tekrar arayarak tankların TIR'ları ezip geçeceğini söylediler. Ben de hemen tırların yakılması talimatını verdim. Biz olayı geciktirdik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız açıklama yaptılar. Halkımızda geldi. Haliyle havalimanı içerisine girmelerini önledik. Atatürk Havalimanı kuleye kadar ele geçirilmişken Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içerisine 8 tank girmemiştir. Bizim burada erken davranmamız neticesinde havalimanına 100 metre kala tankları durdurmuş ve bunu önlemiş olduk. Dört gün boyunca araçlarımız havalimanı girişinde beklediler. 17 gün boyunca araçlarımız kapıda nöbet beklemiştir. Taksici personelimiz ise 3 vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat nöbet beklemişlerdir. Nihayetinde bu durumu atlattık. İstanbul'da tek giremedikleri yer Sabiha Gökçen Havalimanı oldu" dedi.

100 BİNLER SABİHA GÖKÇEN'E GELDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 100 binlerce insanın geldiğini belirten Ahmet Çavuş, "Ben bu kararı verirken tanklar daha Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmemişlerdi. Bu kararı tamamıyla devletimize ve milletimize karşı yapılan bu hareketin karşısında ben de bir şeyler yapmak istedim. Elimdeki imkânlar tırla ve kamyonlarla kapıyı kapatmaktı. Ben de kapıyı kapattırdım. Haliyle havalimanına girmelerini engellenmiş oldu. Arkasında halkımızda geldi. 100 binlerin geldiği söylendi bana. Ben havalimanı kapısının kapatılması kararını verdiğimde Cumhurbaşkanımızın şehit edildiğine inanmıştım. Ben bunun FETÖ darbesi olduğuna inanıyordum. Tanklar geldiği zaman daha halkımızda gelmemişti. Biz işi geciktirdik. Halkımız buraya geldi. Halkımız buraya geldiği zaman tanklar ele geçirildi ve darbeci askerlerin hepsi teslim alındı Darbeden sonra ki pazartesi günü bir kurum tarafından denetlemeye geldiler. Salı günü başka bir kurum daha denetleye geldi. İlginçtir. O kurumlar halka o zamanlar hizmet vermezken bizi denetlemeye geldiler. Emniyetin içerisinde ki FETÖ'cüler bize sıkıntılar çıkardılar ve daha sonra bunlar tutuklandılar" dedi.

Görüntü Dökümü :

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-Halkın tankı ele geçirmesi

-Tankın içinden mühimmatın çıkarılması

-SAWKOOP Başkanı Ahmet Çavuş Röp.

14.07.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180714029_

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2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI



Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasadışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı. 3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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(ÖZEL)

3- 'KÜÇÜK HIRSIZLAR' BU SEFER KADIKÖY'DE BİR OTOMOBİL ÇALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Geçtiğimiz aylarda Ümraniye park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy'de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları otomobili çaldı.

Olay geçen pazar Kadıköy Bostancı'da meydana geldi. Sabaha karşı lüks bir sitedeki eve giren çocuk hırsızlar evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocuklar izlerini kaybettirdi. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri siteye ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler incelendikten sonra hırsızların, daha önce Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk olduğu belirlendi. Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe'de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında çalıntı aracın yakıtı bitince araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler M.Y (13) ile K.'yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının adliyeye sevkedildi. Çocuklar ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik Kamerası

-Araca gelmeleri

-araca binmeleri

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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-Şüphelilerin, polis aracına bindirilmesi

-Şüphelilerin, araç içinde uyurken fotoğrafı

-Benzin aramak için minibüsten çıkmalarının güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin, daha önce kaçırdıkları halk otobüsü güvenlik kamera görüntüleri

-Genel ve Detay

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(ÖZEL)

4- RESTORANDA ÇOCUĞA SICAK SU ATAN ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU



Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Harbiye'deki ünlü bir fast food restoranında müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K'nin üzerine sıcak su dökerek haşlayan restoran çalışanı Mutlu H. Hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Mutlu H'yi 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Mutlu H. katılmadı. Mahkeme kararında, Mutlu H. Hakkındaki " Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olduğunu belirtti. "Sıcak suyu" silahtan sayan mahkeme, yaralamanın basit ölçüde kalmasını da değerlendirerek sanık Mutlu H'yi 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki P.K.'nin arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana girdiğini anlatılıyordu. Restoran çalışanı Mutlu H.'nin ifadesinde küçük çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği belirtiliyordu. Savcılık, olay sonrası alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, P.K.'nin vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine "sıcak suyu" silahtan saymıştı. Savcılık, sanık Mutlu H. hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

14.07.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180714027

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5- 30 METREDE KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Ümraniye'deki bir inşaatta kullanılan vinçte ayak bileğini incittiği için kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen bakım görevlisi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kullanılan vincin bakımını yapmak için 30 metre yüksekliğe çıkan Ahmet Görgülü (36) bileğini incitti. Sol ayağının üstüne basamayan Görgülü, vinç operatörüne haber verdi. Vinç operatörü, kendi imkanlarıyla aşağıya indiremediği Görgülü için itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, vinç üzerinde bulunan Ahmet Görgülü almak için itfaiye merdiveninin spetine binerek yukarı çıktı. 30 metre yüksekliğe çıkan ekipler burada Görgülü'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, sepetle aşağıya indirdi. Ambulansa konulan Görgülü, Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgülü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye merdiveniyle sepetin uzatılması

-Vinçte yapılan müdehale

-Görgü tanığıyla röp

-Apartmandan meraklı vatandaşların olayı seyretmesi

-Yaralının itfaiye merdiveniyle indirilmesi

-Yaralının sedyeye konulması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Vinç operatorünün merdivenden indirilmesi

-Genel ve detaylar



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6- 'KEDİCİKLERİN' ESTETİK AMELİYATLARI YAKLAŞIK 60-70 BİN TÜRK LİRASI ARALIĞINDA

Buse ÖZEL - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL, () -ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından "kedicik" olarak adlandırılan grup üyesi kadınların hemen hepsi bir dizi estetik ameliyat geçiriyor. Kendi televizyon kanalında yaptığı programda da yer alan kadınların meme, popo ve dudaklarında silikon bulunurken, elmacık kemikleri ise dolgu ile belirginleştiriliyor. Operasyon sonrası ortaya çıkan söylentilerde kediciklerin hep aynı doktorlar tarafından ameliyat edildiği iddia edilirken bu doktorların ise henüz kim olduğu bilinmiyor.

"ESTETİK OPERASYONLARIN FİYATI 60 - 70 BİN TÜRK LİRASI"

'ya konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ise bu estetik ameliyatların toplam fiyatının hastane, doktora ve hastaya göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık olarak 60 - 70 bin Türk Lirası civarında olabildiğini söyledi.

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin de daha fazla takipçi toplayabilmek için ameliyatlara başvurduğunu söyleyen Cihantimur şunları söyledi: "Estetik cerrahide insanlara 2 şekilde hizmet veriliyor. Birincisi gerçekten kendisini iyi hissetmesi için estetik operasyona ihtiyaç duyan hastalar. İkincisi ise bir amaç için kendilerini sahte bir görüntüye kavuşturmak isteyen insanlar oluyor. Onlar bize geldiğinde yapmak istedikleri operasyona psikolojik olarak kararlı ve hazırlıklı olduğuna inanırsak elbette o operasyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Ancak kaburga aldırmak gibi yurtdışında yapılan, çok radikal ameliyatları yapmıyoruz. Özellikle Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında dikkat çekmek için, değişik operasyonlar yapmak isteyen kişilere de istediklerini yapıyoruz. Bu tür operasyonların neden popüler olduğunu söylememiz gerekirse çok takipçisi olan kullanıcıların 'sahte' görüntüsü olanlar olduğunu görüyoruz. Bu da ameliyat isteğini tetikliyor. Böyle bir operasyonun maliyeti de az değil. Burun, dudak, şakak kemiği, meme, vücut estetiği gibi birçok operasyon yaptırmak ortalama 60-70 bin Türk Lirası'na mal olabilir."

"ÇOK FAZLA ESTETİK AMELİYAT DOĞRU DEĞİL"

Şov dünyası dışında, normal insanların çok fazla estetik operasyon yaptırmanın doğru olmadığını da belirten Op. Dr. Cihantimur, "Muayeneye gelen 10 kişiden 8'i estetik ameliyattan vazgeçer. Kendisinin bakış açısını değiştirmesi gerektiğini öğütleyerek hastaları gönderiyoruz çoğu zaman. Nereden bakarsanız bakın her ameliyatın riskleri var. Eğer gireceğimiz risk alacağımız sonuca değerse o riske giriyoruz. 'Burnumun ucu birazcık daha kalksın' diyenler için o tip risklere girmiyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Cihantimur ile röp

-Estetik detayları

14.07.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180714012_

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7- "FATİH TERİM'İ DÖVDÜM" DEDİ ANCAK...

- OLAYDAN SONRA DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

- Kebapçıdaki kavgayla ilgili hazırlanan yeni iddianamede Fatih Terim hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

- Terim, savcılık ifadesinde tokat atıp yumruk vurduğunu kabul etti. Fatih Terim talimatla İstanbul'da ifade verecek.

Haber: Hayati ARİGAN - İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i dövdüğünü iddia eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aydoğdu'na tokat vurup yumruk attığını ifadesinde kabul eden Terim, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada talimatla İstanbul'dan ifade verecek.

OLAY PARAVAN TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

İzmir Alaçatı'da geçtiğimiz yıl meydana gelen Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu kavgasıyla ilgili Fatih Terim hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı; Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, Alaçatı şubesi ile Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ortak olduğu Beeves Alaçatı restoranın arasındaki boş alana tuvalet yaptırdı. Terim'in damadının kardeşi Petek Zeynep Çetin kokular gelmesi üzerine tuvaletin olduğu bölüme paravan yaptırdı. Paravan nedeniyle iki taraf arasında anlaşmazlık çıktı. 14 Temmuz 2017 günü iki işletmenin mülk sahibi Emin Önal ile Selahattin Aydoğdu, Petek Zeynep Çetin'in yanına gelerek paravanı kaldırılmasını istedi. Çıkan tartışmada Emin Önal, Petek Zeynep Çetin'e iddiaya göre 'Paravanı yıkmaz isen ben yıkarım, hepsini başınıza yıkarım" dedi. Çetin de paravanın yıkılması durumda gideceğini belirtti. Önal da 'S.... defolup nereye gidersen git' dedi.

TOKAT VURUP, YUMRUK ATTI

Petek Zeynep Çetin de olayı ağabeyi Ahmet Baran Çetin'e telefonla anlattı. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ile akşam yemeği yiyen Ahmet Baran Çetin durumu kayınpederine aktardı. Selahattin Aydoğdu'yu önce telefonla arayan Fatih Terim, daha sonra damadıyla kebapçıya gitti. Terim buradaki konuşma sırasında Aydoğdu'ya tokat ve yumruk attı. Aydoğdu yaralandığını belirterek hastaneden adli rapor alarak Terim'den şikayetçi oldu.

BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık ifadesinde tokat atıp yumruk vurduğunu kabul eden Fatih Terim hakkında Selahattin Aydoğdu'ya karşı "basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İki işletmenin mülk sahibi Emin Önal hakkında da Terim'in damadının kardeşi Petek Zeynep Çetin'e 'alenen hakaret ve tehdit' suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TERİM TALİMATLA İFADE VERECEK

Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi, Fatih Terim'in ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi. Fatih Terim'in önümüzdeki hafta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Alaçatı'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortayaparavan çekmesi neden olmuştu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, damadı ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Olayın ardından Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.

Olayın hemen ardından konuşan Aydoğdu, "Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

-Selahattin Aydoğdu ile röportaj

14.07.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180714021