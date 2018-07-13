DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Oktar'ın sağlık kontrolüne geçirilmesi

-Gazetecilerin sorularına cevabı

-Çıkışı

-Detaylar

13.07.2018 - 10.19 Haber Kodu : 180713018_

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- TÜRKİYE'NİN "HOLLYWOOD"U BURASI OLACAK

* Karadeniz'in hemen kıyısında yer alan 3 köye film platosu kuruluyor

* "Türkiye'nin Hollywood"u olmaya aday köylerde yaşayanlar, geçmişte Cüneyt Arkın ve Zeki Müren gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmlerin köylerinde çekildiğini belirtti.

* Film platosunun kurulacağı alan havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL ()

EYÜPSULTAN'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde imar planı değişikliği yapılarak film platoları kurulmasına onay verildi. Karadeniz'in hemen kıyısında, "Türkiye'nin Hollywood"u olmaya aday köylerde yaşayanlar, geçmişte Cüneyt Arkın ve Zeki Müren gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmlerin köylerinde çekildiğini belirterek, film platosu kurulacak olmasından memnun olduklarını söylediler.

Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliği ile birlikte, film platosu kurulmasına onay verildi. Açıklama raporunda, plan değişikliği teklifinin gerekçesi olarak, "İstanbul'un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp'te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Eklenmesi istenen plan notunda ise, "İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz" ifadelerine yer verildi.

"GELSİNLER, GURUR DUYARIZ"

Odayeri köyü yerlilerinden Hakan Duygun, "Bu gibi şeyler her yere nasip olmadığı için gurur duyarız. Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, insanlarımız ve Türkiye yararlanır. Köyümüzün ismi dünya çapında "Hollywood" gibi bir marka olur. Markalaşmak bugün çok zor şartlarda olan, büyük bir olay. Nasıl ki "Hollywood" deyince bütün millet 'Tamam, orayı biliyoruz' diyorsa, yarın da 'Odayeri' deyince orayı da bütün millet bilecek. Bu bizler için gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

"İŞSİZLİĞİ AZALTACAK"

Duygun, "Yapılacak çalışmalardan bizler yararlanamayacağız fakat bizim çocuklarımız, torunlarımız yararlanacak. Köyde bir hareketlilik, bereket olur inşallah. Köyümüz günden güne kalkınıyor. Suyumuz elektriğimiz var; doğal gazı bağlantıları yapıldı, evlerimize alacağız. Köyümüzde ve çevremizde okumuş fakat işsiz insanlar var. Ulaşım sebeplerinden dolayı okula gidip gelmekte zorluk çekenler var. Bunlar hep okuyup hem para kazanırlar. İyi şeyler olur diye düşünüyorum" dedi.

Köylerinin 300 senelik geçmişe sahip olduğunu söyleyen Duygun, "Köyümüzün meydanında çok eskiden bir oda varmış. Orada etraftan gelen köylüler odaya gelip odun kömürü yapıyorlarmış. 'Odaya gidelim, odaya gidelim' derken, köyümüzün ismi Odayeri diye olmuş" dedi.

"ESKİDEN ÇÖL FİLMLERİ ÇEKİLİRDİ"

Türk filmlerinin eskiden köylerinde çekildiğini belirten Hakan Duygun, "Çok eskiden Cüneyt Arkın'ın bütün çöl filmleri hep Ağaçlı ve Çiftalan köylerinde çekilmişti. Şimdi ben gururla onları seyrediyorum. Hoşuma gidiyor. Kendi tarihimizi yaşıyoruz. Köyümüzü görüyoruz. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

"ZEKİ MÜREN VE CÜNEYT ARKIN HEP BURADAYDI"

Ağaçlı Köyü sakinlerinden ve 1973 yapımı "Hazreti Ömer'in Adaleti" filminde kendisinin de figüranlık yaptığını belirten Yakup Engin, "Çok güzel olur, memnun oluruz. Eskileri hatırlarız. Eskiden beri burada film çekerler. Bütün artistler yazın hep buralardaydı. Zeki Müren, Cüneyt Arkın, Adnan Şenses hep buralardaydı. Bütün çöl filmleri burada çevrilirdi" dedi. Toplamda 100 hanenin yer aldığı 3 köyden hafriyat kamyonları geçiyor, yılkı atları otluyor.

İBB PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURACAK

Öte yandan teklifle ilgili olarak İBB Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirmesinde ise şöyle denildi:

"Film platosu yapılabilmesine ilişkin hazırlanan plan tadili teklifinde, film platosu kurulabilecek alanlar belirlenmediğinden; söz konusu teklifin uygun görülmesi halinde, teklif plan notu düzenlemesi yapılan Çiftalan, Ağaçlı ve Odayeri köylerine ait plan onama sınırları dahilinde kurulacak platoların bölgeye ilave trafik yoğunluğu getireceği ve platonun kurulacağı alanlardaki mevcut işleyişe olumsuz etki oluşturacağı değerlendirilmektedir"

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçlı ve Odayeri köylerinin yer ve hava görüntüleri

-Köylülerle röportaj

-Yılkı atlarının hafriyat kamyonları arasından geçişi

-Muhabir anonsu

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3- SEDAT PEKER'E "AKADEMİSYENLERİ TEHDİT" DAVASINDAN BERAAT

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Kişisel internet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verildi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker katılmadı. Peker'i dört avukat temsil etti. Şikayetçi akademisyenlerden bazıları duruşmada hazır bulundu. Akademisyenlerin Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da duruşmaya katıldı.

Söz alan müşteki akademisyenlerin Avukatı Oya Meriç, sanık Sedat Peker'in iddianameye konu tehdidindeki sözlerinin muhatabının müvekkilleri akademisyenler olduğunu belirterek, "Sanık söz konusu tehdit içerikli sözleri ile imzacı akademisyenleri kast ediyor. Anayasa Mahkemesi kararlarında Irkçı, şiddet yanlısı, şiddeti öven beyanların ifade özgürlüğü kapsamında korunmayacağı belirtilmektedir. İnsanların kanlarında duş almak ibaresi ile vahşi bir cinayet kapsamından bahsettiği açıktır. Dolayısı ile bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

AKADEMİSYENLERİN AVUKATI: BEN DE TEHDİT EDİLDİM

Sanığın tanınan biri olduğunu söyleyen Avukat Eyüboğlu, "Sadece sanığın sabıka kaydına bakarak suç işleme eğilimini görebiliriz. Daha yakın tarihte beyanlarını gördük. Sonuç olarak sanığın bir suç örgütü lideri olduğu biliniyor. Dolayısı ile sanığın neyi kast ettiği bellidir. Tehdidin somut olduğu açıktır. 'Asarız, keseriz'in ötesinde bir şey. Ben, bu davadan sonra adliyenin önünde yaptığım açıklamalarım nedeniyle tehdit edildim" dedi.

HAKİM TARAFLARIN TARTIŞMASINA MÜSAADE ETMEDİ

Bu sırada sanık Sedat Peker'in avukatları ile müşteki avukatları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginliğe müdahale eden Hakim İmran Arık Özcan, "Kürsüde en fazla sesini yükseltebilecek kişi benim. Ama ben, 'Türk yargısının önüne gittim, beklediğim karar çıkmadı ama sağlıklı bir yargılama yapıldı' denilebilsin istiyorum. Hakimlik gerçekten zor bir meslek. Hangi suç olursa olsun, ister hırsızlık ister başka suç olsun. Hepimiz sağlıklı yargılama peşindeyiz" diyerek tarafların tartışmasını son verdi.

'KARŞI TARAFIN MAHKEME ÜZERİNDE BASKI KURMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİNİZE GÜVENİYORUM'

Tekrar söz alan akademisyenlerin Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, "Biz sayın mahkemenin hukuka uygun, dosya kapsamına uygun bir karar vereceği kanaatindeyiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Karşı tarafın mahkeme üzerinde baskı kurmasına müsaade etmeyeceğinize güveniyorum" dedi.

'İYİ Kİ ÖLDÜRÜLMEDİK'

Müşteki Zeliha Gizem Sayın, hukukçu akademisyen olduğunu belirterek, "Ben hukukçu akademisyenim. Hangi durumlarda şikayetçi olunabileceğini gayet iyi biliyorum. Ben o listede varım, gururla varım. Meclise sunulan listede de ismim vardır. Davaya katılma talebim bulunmaktadır. İyi ki öldürülmedik, iyi ki kanlarımızda duş alınmadı" dedi.

PEKER'İN AVUKATI: DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLSİN

Sanık Peker'in Avukatı Turgay Özdoğan, müştekilerin terör örgütüne destek verici bir propaganda metni imzaladıklarını savunarak, "Milliyetçi bir kişi olan müvekkilimin bazı beyanları vardır. Kendisi teröre destek veren kişileri uyarmak amacıyla söz konusu metni ele almıştır. Metin, Anayasa'nın 26. Maddesi'nce düzenlenen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Gerek müştekilerin, gerek vekillerinin ifadelerinde bahsettiği gibi vahşice bir kan dökme söz konusu değildir. Müvekkilim esasında devletin bekasının herkes için önemli olduğunu belirtmek amacıyla ele almıştır. Metinde yer alan ifadeler ütopik bir kavramdır. O ifadeye gerçek manada bir anlam yüklemek doğru değildir. Müvekkilim bir suç örgütü lideri değildir" dedi.

Peker'in diğer avukatları da suça konu yazının düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatına karar verilmesini istediler.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Sedat Peker'in beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriden sonra kişisel internet sitesinde 13 Ocak 2016 tarihinde yazdığı yazıda imzacı akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesi ile Sedat Peker hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. İddianamede Peker'in, akademisyenlere yönelik, "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği belirtilerek, bu suçlardan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Görüntü dökümü:

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-Sedat Peker'in arşiv görüntüleri

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4- GELECEĞİN DENİZ SUBAYLARI AÇIK DENİZ SEFERİNDE

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () DENİZ Harp Okulu öğrencisi 170 bahriyeli, donanmanın en yeni gemisi olan TCG- Sancaktar ile bir ay sürecek açık deniz seferine çıktı. Geleceğin deniz subayları için büyük önem taşıyan ve 1 ay sürecek sefer, Atlas Okyanusu'nda sırasıyla İtalya'nın Catania, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Palma De Mallorca, Fransa'nın Toulon ve Muğla'nın Aksaz Limanlarını kapsayacak.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 'Açık Deniz Eğitimi Seyri' için uğurlama töreni düzenlendi. Deniz Harp Okulu'nun Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen törene, başta Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer olmak üzere, Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan ile öğretim görevlileri, sefere çıkacak öğrenciler, misafir öğrenciler ve aileleri katıldı.

DENİZ HARP OKULU KOMUTANI'NDAN ÖĞRENCİLERE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Tuğamiral Koçer, genç bahriyelileri, donanmada alacakları görevlere hazırlanmaları, uluslararası ortamda temsil yeteneklerinin güçlendirilmesi, değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak ve bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla açık deniz eğitim seferine uğurladıklarını söyledi.

30 GÜN SÜRECEK

Tuğamiral Koçer, genç bahriyelilerin donanmanın en yeni gemisi TCG - Sancaktar ile Akdeniz'de ve Cebelitarık Boğazı aşılarak Atlas Okyanusu'nda sırasıyla İtalya'nın Catania, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Palma De Mallorca, Fransa'nın Toulon ve Muğla'nın Aksaz Limanlarını gidileceğini, seferin 30 gün süreceğini söyledi.

"TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMA İMKANI BULACAKSINIZ"

Öğrencilerin açık deniz eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan Koçer şunları söyledi:

"Bahriyeliler, açık deniz eğitimleri taktik manevralar, seyir, yangın kara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan meşakkatli bir eğitime tabi tutulacak. Eğitim ve öğretim döneminde edindiğiniz teorik bilgileri uygulama imkanı bulacaksınız. Donanmamıza yeni katılan ve günümüz deniz harekatı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan modern silah ve sistemlere sahip TCG-Sancaktar ile icra edilecek bu açık deniz eğitimleri ile Donanmamız, gemilerindeki yaşamı gerçek koşullarda eğitim yaparak öğrenecek ve köprü üstü -makine vardiya subaylığı yeteneklerinizi güçlendireceksiniz."

AİLELERİ UĞURLADI

Konuşmanın ardından tören geçişi yapan öğrenciler, TCG -Sancaktar'a bindi. Aileler de, hareket eden gemideki çocuklarını selamlayarak uğurladı. 13 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sürecek açık deniz eğitimine 152'si 2. ve 3. sınıf öğrencisi, Romanya, Azerbaycan ve Tunus'tan 18'i misafir öğrenci olmak üzere toplam 170 öğrenci katılıyor. TCG-Sancaktar'ın Komutanı Deniz Yarbay Serhan Ateş'in komutasında öğrenciler, taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan açık deniz eğitimlerine tabi tutulacak, teorik bilgilerini uygulama imkanı bulacak.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan öğrenciler

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Törene katılan protokol

-Aileler

-Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Koçer'in konuşması

-Tören geçişi

-Öğrencilerin protokolü selamlaması

-Öğrencilerin teknelerle TCG Sancaktar'a gidişi

-Sancaktar'ın hareket etmesi

-Ailelerin el sallaması

-Genel ve detaylar

13.07.2018 - 12,22 Haber Kodu : 180713045_

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(ek bilgi)

5- "ZABITALAR YÜRÜME ENGELLİ KİŞİYİ KALDIRIMA BIRAKTI" İDDİASI

* Şişli Belediyesi,

" Ufuk Ozan adlı vatandaşımızla ilgili bölge halkından gelen yoğun şikayet nedeniyle kendisiyle görüşmeler yapılmış, kendisinin evinin Kağıthane'de olduğunu bildirmesi beyanı sonrasında polis ekipleriyle birlikte evine bırakılmıştır"

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli bir kişinin, zabıta ekipleri tarafından alınarak Kağıthane'de kaldırıma bırakıldığı iddiası üzerine Şişli Belediyesi açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde halkı rahatsız eden, arabaların camlarını silerek para talebinde bulunan veya vatandaştan rahatsız edici bir şekilde para talebinde bulunan kişiler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri tarafından tespiti halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin ilgili birimlerine teslim edilmektedir. Haberlerde adı geçen Ufuk Ozan adlı vatandaşımızla ilgili bölge halkından gelen yoğun şikayet nedeniyle kendisiyle görüşmeler yapılmış, kendisinin evinin Kağıthane'de olduğunu bildirmesi beyanı sonrasında polis ekipleriyle birlikte evine bırakılmıştır" denildi



Görüntü Dökümü

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-Ufuk Kozan ile röportaj

-Ufuk Kozandan genel ve yakın detaylar

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Kozanın ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

12.07.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180712219

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6- THY'DEN ENGELLİ YOLCULARA KOLAYLIK

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları(THY), indirimli bilet almak için her seferinde havalimanına gelerek belge ibraz etmek zorunda kalan engelli yolculara kolaylık sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların artık mobil uygulamadan kolay bir şekilde indirimli biletlerini alabileceklerini müjdeledi.

Engelli yolculara indirimli bilet kolaylığı sağlayan THY, yolcuların istekleri üzerine yeni bir uygulamaya gitti. Bir kereye mahsus olarak engelli olduğunu gösteren belgeyi sisteme işleten yolcular diğer uçuşlarında indirimli biletlerini havalimanlarına gelmeden cep telefonlarına indirdikleri THY mobil uygulama veya internet üzerinden bulundukları yerden kolay bir şekilde alabilecekler. Konuyla ilgili resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Öğrenci ve engelli yolcularımızı yormayalım dedik. Artık indirimli biletlerini mobil uygulamamızdan doğrudan alabileceksiniz. Mobil uygulama ile THY size bir el kadar yakın" dedi.