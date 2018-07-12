DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI (1)

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR "ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Darbe girişili gecesi köprüde çekilen görüntüler

12.07.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180712052

============================



2- ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASININ HAVADAN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

- Operasyonun ana adresi olan villa bu sabah yakından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında aramaların saatlerce sürdüğü Üsküdar Kandilli'deki villa, bugün tarafından havadan görüntülendi. Mühürlenen ve önünde polis ekibinin beklediği villanın yakından çekilen görüntülerde ana yapının yanında ek binaların olduğu görülüyor. Operasyonun kilit adresi olan lüks villa ağaçlar arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

------------

///HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Villanın görüntüleri

-Çevresinden detaylar

12.07.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180712053

==================================

3- ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASI MÜHÜRLENDİ



Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kandilli'deki villanın mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü

---------------------

-Adnan Oktar'ın evinden detay

-Polis ekipleri

-Mühürden detay

-Genel ve detaylar

12.07.2018 - 10.14 Haber Kodu : 180712019_

==================================

4- FETÖ'NÜN MİT KUMPASI SORUŞTURMASINDA 24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüpheliler arasında Fetullah Gülen, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ve FETÖ'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut ile söz konusu kumpas soruşturmasını yürüten eski savcılar Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da bulunuyor. Şu ana kadar gazeteci Mustafa Gökkılıç, iki polis memuru ve bir avukat yakalandı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

==========================

5- SHAKİRA'NIN KONSERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında geldiği İstanbul'da, Vodafone Park'ta dün akşam konser verdi. Shakira stadı dolduran hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Shakira'nın konserinden görüntüler

12.07.2018 - 09.33 Haber Kodu : 180712013_

===========================

6- KENDİ VÜCUDUNDAN KAS NAKLİ YAPILDI, ELLERİNİ TEKRAR KULLANMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL, () EDİRNE'de 2017'de kaza geçiren Bahadır Bayındır'ın (34) sağ kolunda derin cam kesikleri oluştu. Kesiklerin sinirlerine ciddi zarar vermesi sonucu sağ elini kullanamayan Bayındır, bir süre Edirne'de hastanede tedavi gördükten sonra İstanbul'a geldi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne başvuran Bayındır'a burada kendi vücudundaki birkaç farklı noktadan kas nakli yapıldı. Nisan ayında ameliyat olan Bayındır, 1 yıldan daha uzun bir süre sonra elini tekrar kullanmaya başladı.

KAS VE TENDON NAKLİ YAPILDI

Bu tür hastaların çaresiz olmadığını ve çeşitli operasyonlar ile yeniden uzuvların fonksiyonlarını kazanabileceğini belirten Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik şunları söyledi: "Hastamız 1 yıl önce geçirilmiş bir kaza sonrası sinir hasarı nedeniyle başka bir merkezde ameliyat edilmiş. Sinir iyileşmesi yeterince olmadığı için el bileği ve parmaklarını kaldıramaz bir şekilde bize geldi. El bileği ve parmaklarını aşağı indiren kasları çalışıyordu ancak yukarı kaldıran kasları çalışmıyordu. Bizim yaptığımız tetkiklerde sinir iyileşmesinin yeterince iyi olmadığını ve sinir iyileşmesinin yeterince iyi olamayacağını tespit ettik. Bu pozisyonda hastamıza kas ve tendon nakli ameliyatını önerdik ve fonksiyonlarını daha iyi yapabileceği ve daha iyi hareket ettirebileceği bir pozisyona getirmeyi amaçladık.

ELİ AŞAĞI BÜKTÜREN KASI, PARMAKLARI YUKARI KALDIRAN KASIN YERİNE NAKLETTİLER

Hastanın vücudundaki farklı kasları ellerine naklettiklerini belirten Prof. Dr. Özçelik sözlerine şöyle devam etti: "El bileğini aşağı büktüren kaslarını, parmakları yukarı kaldıran kasların yerine, el ayasını kasan bir kası baş parmağı yukarı kaldıran bir kasın yerine, ön kolu çeviren bir kası da el bileğini yukarı kaldıran bir kasın yerine naklettik. Bu bir öğrenme periyodu gerektiriyor. Hastanın el bileğini büktüren kası parmakları yukarı kaldıracak kasın yerine kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Hastamız bu periyodu çok çabuk geçti. 2,5 aydır el fonksiyonlarını hemen hemen normale yakın bir oranda kullanıyor."

"UYGUN KAS BULABİLİRSEK HASTANIN FONKSİYONLARINI NORMAL HALE GETİREBİLİYORUZ"

Vücutta uygun kasların bulunabilmesi halinde, bir kası, diğerinin yerine naklettiklerini ve böylece sinir, kas hasarına uğramış uzuvlarda tekrarda fonksiyon kazandırabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Özçelik, hastaların kendilerini eksik fonksiyonla yaşamaya mecbur hissetmemeleri gerektiğini söyledi.

Cam kesiği sonucunda sinirleri hasar gören Bayındır ise, "Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Sonrasında Prof. Dr. Bülent Özçelik'i buldum ve muayene oldum. O da tekrardan bileğimin çalışabileceğini söyledi. Ameliyata karar verdik. Ameliyatımı oldum ve çok iyi durumdayım. Bileğimi öncesinde hiç kaldıramıyordum. Şu anda bileğimi istediğim gibi hareket ettirebiliyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------------

- Prof. Dr. Bülent Özçelik ile röportaj

- Hasta Bahadır Bayındır ile röportaj

- Hasta ile doktor muayene ve el egzersizleri

- Hasta Bahadır Bayındır'ın ameliyattan önce bileğinin hali

12.07.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180712037_

==================

7- KASAP DÜKKANINDAKİ ET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL,()

Pendik Kurtköy'de 4 kişi sabah saatlerinde kapısını levye ile açtıkları kasap dükkanından 300 kilo et çalarak kaçtılar. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü Kurtköy'deki bir kasap dükkanına saat 07.00 sıralarında araçla gelen maskeli 4 soyguncu, iş yerinin kapısını levye ile kırdıktan sonra içerideki toplam 300 kilo ağırlığındaki dana, kuzu, tavuk etlerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar. Etlerin yanı sıra kaasap bıçaklarını da alan soyguncular aranıyor.

Hırsızlık olayını sabah işyerini açmak geldiği dükkanında fark eden Güral Coşkun, karşılaştığı manzara karşısında hemen polise başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güral Coşkun, ö 4 kişilik hırsız grubu araçlarıyla işyeri kapımıza geri geri yaklaşıyorlar. İlk önce levye yardımıyla kapıyı açıyorlar. Zaten görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Daha sonra eti muhafaza ettiğimiz dolabın kapısını açarak yaklaşık mali değeri 15 bin lira olan 6 kuzu, 2 tane dana butu, sucuk ve et parçalarını çaldılar. Bu ilk defa başımıza geliyor. Biz dükkana geldiğimiz zaman kapı açıktı. Arkamda bulunan dolabın kapısı açıktıö dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hırsızlık anı Güvenlik Kamerası görüntüleri

-İş yeri sahibi Güral Coşkun Röp.

12.07.2018 -10.53 Haber Kodu : 180712040

