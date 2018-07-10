DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- PENDİK'TE YANGINDA CAN PAZARI

- Baba ile 2 oğlunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye attı.

Haber - Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul

Pendik'te 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yanan binanın çatı katında kalan baba Mehmet Şener itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen çocuklar sokakta bir süre sağlık ekibi bekledi. Sağlık ekiplerinin gecikmesine tepki gösteren babayı mahalle sakinleri yatıştırdı. İtfaiye erleri, çocukları kucaklayarak ambulansa teslim etti. 10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal adlı çocuklar ve baba Mehmet Şener olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan anne Nermin Şener, eve geldiğinde itfaiye ekiplerini görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evin mutfağından çıktığını belirlendi. Olayda evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden çıkarılan çocuklar

-Çocukların sokakta ambulans beklemesi

-Gelmeyen ambulansa babanın tepki göstermesi

-İtfaiye erinin dumandan etkilenen çocuğu kucağına alması

-Baba ve çocukların ambulansa binmesi

-Yanan ev

-Evdekileri uyandıran vatandaşla röp

-Mahalle sakinlerinin sokakta olayı seyretmesi

-Annenin olay yerine gelmesi

-Annenin sinir krizi geçirmesi

-Genel ve Detay

10.07.2018 - 09.39 Haber Kodu : 180710015

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2- ARDA VE BABASININ CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Haftasonu babasıyla birlikte dedesini ziyarete giden ve İstanbul'a dönüş yolunda meydana gelen tren kazasında hayatlarını kaybeden baba oğul da hayatlarını kaybetmişti. Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in cenazeleri işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan cenazeler ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Cenazelerin alınışı

-Adli Tıp Kurumu'dan görüntü

10.07.2018 - 10.17 Haber Kodu : 180710027

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3- OTOBÜSE YETİŞMEK İSTERKEN TAKSİ ÇARPTI

Haber-Kamera : Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

Beşiktaş Bararos Bulvarı'nda duraktaki otobüse yetişmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye taksi çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüs duraklarına gitmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Utka'ya o sırada Yusuf Aşka kullandığı 34 TEA 16 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Utka'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Yaralı Utka kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Utka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan taksi sürücüsü Yusuf Aşka, "Biz yeşil ışıkta ilerliyorduk. Bu arkadaşta kırmızı ışıkta duraklardaki otobüse yetişme için koşmaya başladı. Koşunca benim araca çarparak yere düştü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralının görüntüsü

-Yaralının başında bekleyenler

-Kazaya karışan taksi

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının götürülmesi

-Taksi sürücüsü Yusuf Aşka ile röp

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 09.40 Haber Kodu : 180710016

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4- DENİZDE CENİN BULUNDU

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabah saatlerinde Aytekin Kotil Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde bir cenin olduğunu farkederek, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyaya vuran cenini denizden çıkartarak, incelemelerde bulundu. Cenin'in kıyıya çıkartıldığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. İncelemelerin ardından cenin tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Denizden görüntü

-Sahilden görüntü

-Ceninin cenaze aracına alınışı

-Diğer detaylar

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5- TÜSİAD'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: İstanbul

TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yazılı olarak yapılan açıklamada; "Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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6- "HRANT'IN ARKADAŞLARI"NDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

"Ne 'tetiği çek' diyenler, ne 'öldür' diyenler ortaya çıkıp yargılanmış değil"

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL /İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya bugün tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Dava öncesinde Hrant'ın Arkadaşları adlı grup, "Hrant için adalet için" pankartı açarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Bülent Aydın, "2007'de Hrant Dink öldürüldü. Cinayet davası, 20 sanıkla tetikçilerin yargılandığı dava, 2 Temmuz 2007'de başladı. Bugün 10 Temmuz, demek ki bu dava 11 yıldır sürüyor. 2 Temmuz 2007'de Beşiktaş Adliyesi'nde başlayan duruşmada biz Hrant'ın Arkadaşları 'Hepimiz tanığız' pankartlarıyla adliyenin önündeydik. Aramızda siyasi cinayetlerde yıllar boyunca yakınlarını kaybetmiş olan insanlar vardı. O cinayetler de, o günden bugüne tarihe malolmuş siyasi cinayetleri n coğu gibi faili meçhul olarak kaldı. Dink cinayetinde de 11 yıl geçen yargılama neticesinde ne bu "Tetiği çek" diyenler, ne "Öldür" diyenler ortaya çıkıp yargılanmış değil. Bu davada 85 sanık var. 7 tane tutuklu sanık var. Geçtiğimiz yıl Dink davasında yargılanan sanıklardan 24'ü tahliye oldu. Tahliyeler devam etti. Fakat bu davanın üstünü örten karanlık perdenin aydınlatılması yönünde bir adım atılmış değil. Biz Hrant'ın Arkadaşları, ilk günden bu yana bu davayı takip ediyoruz, devam edeceğiz. Sadece arkadaşları değil, bu toplumun vicdan sahibi insanları, Türkiye ve dünya kamuoyu bu davayı takip ettiği için 11 yıldır sürüyor. Yoksa belki de diğer benzerleri gibi dosyası kapatılmış bir siyasi cinayet davası olacaktı" diye konuştu.

75. DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENECEK

Kamu görevlilerin yargılandığı davayla ilgili bilgi vererek tanıkların dinlenme aşamasına gelindiğini belirten Aydın, "Sanıkların sorguları büyük oranda tamamlandı, çapraz sorguları yapıldı. Bugün, yarın ve öbür gün Hrant Dink cinayeti davasının tanıkları dinlenecek. Bu tanıklar içerisinde emniyet yetkilileri ve bazı bürokratlar olduğu gibi dönemin içişleri bakanları ve dönemin İstanbul Valisi de var. Bugün bu davanın kamu görevlilerinin yargılandığı 75. dava yapılacak. Biz birazdan 14. Ağır Ceza Mahkemesine giriyoruz. Bugün, yarın, öbür gün bu duruşmaları takip ederek adalet nöbetimize devam edeceğiz" dedi. "Hrant için adalet için", "Öldür diyen yargılansın", "Katilleri koruyan cinayete ortaktır", "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganlarını atan grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi.

Görüntü Dökümü

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-Grup adına konuşan Bülent aydın

-Genel ve detaylar

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7- AZİZ YILDIRIM'IN 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

YAKINDOĞU Üniversitesi ile oynanan Kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e hakaret ettiği gerekçesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Ali Cenk Başak hakkında "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı konuya ilişkin ilk dava geçen yıl ekim ayında açılmıştı.

Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbol takımları arasında oynanan maçta iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin olarak ikinci dava açıldı. Misafir takım Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiası ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla, Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl açılan dava sürerken, aynı olaya ilişkin ikinci dava, 'Tehdit' suçundan açıldı.

İKİNCİ DAVA OLAYDAN 15 AY SONRA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın olay sırasında ve maçın ardından rakip kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik açıklama yaptıkları, açıklamaların basit tehdit suçunun unsurlarını taşıdığı belirtildi.

6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Aziz Yıldırım'ın şikayetçi Işık Eyigüngör'e önce tokat attığı, ardından da parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım" dediği, Ali Cenk Başak'ın da, "Seni bitireceğim, daha da beter yapacağım, sen göreceksin" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin de "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Aynı konuya ilişkin ilk dava geçen yıl ekim ayında açılmıştı. Aynı olay nedeni ile yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan, 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. Buna ilişkin dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

NE OLMUŞTU ?

Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü



