DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  2 

1- ADLİ TIP'TA ACI BEKLEYİŞ; BARCELONA'DA OYNAMAK İSTİYORDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının ardından hayatını kaybedenlerin bazıları otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getiriliyor. Getirilenler arasında babası ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in cenazesi de var. Ailesi ile birlikte Beylikdüzü'nde yaşayan 9 yaşındaki Arda'nın futbola meraklı olduğu öğrenildi. Yakınları Arda'nın hayalinin İspanya'nın altyapısı ile ünlü spor kulübü Barcelona'da oynamak istediğini belirtti. Babası Hakan Sel'in cenazesinin de Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenirken, cenazelerin yarın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden Ruzibe, Gani Kartal çiftinin de işlemleri devam ediyor. Muratlı'da bulunan köylerinden dönüşte hayatını kaybeden çiftin İstanbul, Sefaköy'de yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuruma giriş yapan cenaze araçları

-Cenaze bekleyen yakınları

-Genel ve detaylar

-Arda'nın fotoğrafları ve görüntüsü

09.07.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180709067_I

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2 - ARDA İLE BABASI TREN KAZASINDA CAN VERDİ

- SON FOTOĞRAFLARINI TRENDE PAYLAŞMIŞLARDI

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL

Çorlu'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kaza ölenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de kaza ölenler arasında yer alıyor. Dün sosyal medyada yapılan kayıp çağrılarının ardından baba ile küçük oğlunun öldüğü tespit edildi. Oğuz Arda Sel'in trende çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba ile oğlunun fotoğrafı

09.07.2018 - 10.03 Haber Kodu : 180709035

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3- TREN KAZASINDA ÖLEN ARDA'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İSTANBUL

Çorlu'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı. Görüntülerde Arda sınıfta annesine yazdığı bir şiiri okuyor. Öte yandan annesi ile çekilmiş fotoğraflarındaki mutluluğu yüzünden okunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sınıfta çekilmiş görüntü

-Arda'nın şiir okuması

-Arda'nın fotoğrafları

09.07.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180709050

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4- 5 YAŞINDAKİ ÖMER ALPEREN CAN TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İSTANBUL ()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin kimlikleri belirlenirken 5 yaşındaki Ömer Alperen Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sabaha karşı 4 sıralarında acı haberi babası Ahmet Can aldı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Alperen Can trende annesi, annneannesi ve kız kardeşi ile birlikteydi. Ömer'in ailesinin sağlık durumu iyi. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle namazında Edirne Paşayenice Köyü'nde defnediecek.

Görüntü dökümü:

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-Ömer Alpercan'ın fotoğrafları

09.07.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180709069_

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5- BAKIRKÖY'DE TEDAVİSİ TAMAMLANAN 8 KİŞİ TABURCU OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL, ()

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde yaşanan tren kazasında yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 9 kişiden 8'i taburcu oldu. Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu mevkiinde raydan çıkarak devrilen tren kazasında yaralıların bir kısmı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirildi. Saat 20.00 sıralarında hastaneye sevk edilen 9 hastadan 8'i sabah saatlerinde taburcu oldu. Ortopedi servisinde tedavisi devam eden 1 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Hastane girişi

-Ambulans'ın hastaneye girişi

-Acil Servis önü

-Acil Servis önünde bekleyenler

-Genel ve detaylar

09.07.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180709052_

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6- YARALILAR O ANLARI ANLATTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / Çorlu

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasının ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisine devam ediliyor.

YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını hatırlamayan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" diye konuştu.

Edirne Uzunköprü'den kızı ile Çerkezköy'e giden 47 yaşındaki Türkan Sar ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Boş olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.

KÖYLÜLER YARDIM ETTİ

Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane önünde bekleyenlerin görüntüsü