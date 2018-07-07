DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Sultangazi'de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VZ 6456 plakalı aracın sürücüsü Arnavutköy istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu Muhammet Mustafa Altun otomobilden dışarı fırladı. Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 2 yaralı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastane de hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Hasan Yücel, " Araç karşıdan geliyor. Direğe çarpıyor. Diğer aracın önüne düşüyor. Oradan sıyırıp yandan bana vuruyor. Ben de kazaya karışıyorum. Araç takla atmıştı. Biz alttakileri kurtaralım diye aracı çevirdik. Kapıyla beraber çıktı. Şoför de iyi değildi. Yaralıydı" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Araç karşı şeritteydi. Sollama yaparken kaydı, direğe vurdu. Burada araçların üzerine düştü. 2 kişilerdi. Birini çıkardık. Biri de hayatını kaybetti" dedi.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan sürücüler ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Araçların kaldırılması

-Diğer detaylar



07.07.2018 - 09.04 Haber Kodu : 180707015

07.07.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180707028_

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(tekrar)

2-SURİYELİ MAYA YÜRÜYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

İstanbul

Suriye İdlib'de bulunan bir kampta kendisi gibi engelli babası Muhammed el Meri'nin boru ve konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark edilen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli Maya Meri (8), Türk Kızılayı'nın devreye girmesiyle protez ayaklarına kavuşacağı günü bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Suriyeli Maya ve babasının görüntüleri

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3- "ANNEM SANDIM" DEDİ; CEZASI İNDİ

* Ümraniye'de girdiği apartmanda bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 9 aylık hapis cezası alan sanık İstinaf Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini, "Annem sandığım için sarıldım" sözleri ile savundu.

* İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin sanığa, "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan verdiği cezayı kaldırarak sanığa, "Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Ümraniye'de Y.Ö. (40) isimli kadın, 15 Nisan 2015 tarihinde yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda Ü.E.'nin (23) cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Y.Ö.'nün şikayeti üzerine Ü.E. hakkında, "Basit cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, 23 Mart 2017 tarihinde yapıldı. Y.Ö. duruşmada, yaşadığı apartmana girdiği sırada merdiven boşluğunda sanık ile karşılaştığını, sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu savundu. Y.Ö., sanığın kendisini sözlü tehdit ettiğini, yardım için bağırması üzerine komşuları olan bakkalın oğlunun yardıma gelmesi ile sanığın kaçtığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

YEREL MAHKEME 3 YIL 9 AY CEZA VERDİ

Ü.E. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstinaf başvurularını değerlendirmek için duruşma açtı.

'ANNEM SANDIĞIM İÇİN SARILDIM'

Duruşmaya katılan sanık, suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçiye yönelik cinsel saldırı eyleminin bulunmadığını öne süren sanık, "Annem sandığım için sarıldım" savunmasını yaptı.

İSTİNAF CEZAYI 1 YIL 8 AYA DÜŞÜRDÜ

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan verdiği 3 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin kararını kaldırdı. Yeni hüküm kuran Daire, sanığı, "Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



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4- PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN LASTİĞİNİ KESTİLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Üsküdar'da park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah araçlarının başına giden sürücüler lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zabıt tutarak çevredeki güvenlik kameralırını incelemeye aldı. Bir mahalle sakini araçların kaldırıma park edildiği için kesildiğini söylerken bir başka mahalle sakini ise ilk defa bu durumu yaşadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Lastiği patlatılan araçlar

-Mahalle sakinleriyle röp

-Polisin çalışması

-Detaylar

07.07.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180707021

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(ÖZEL)

5- İSTANBUL SEMALARINDA KONSER

Haber-Kamera: Enver ALAS - Dilara ŞENKAYA / İSTANBUL,

İstanbul semaları, motorlu yamaç paraşütüyle 1000 metre irtifada gitar çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerle renklendi. Kilyos Sahili'nden havalanan Osman Can Sönmezocak ile Zafer Taşdelen gökyüzünde gitarla konser verdi.

Amatör olarak müzisyenlik yapan ve aynı zamanda havacılık merakı olan Zafer Taşdelen ile Osman Can Sönmezocak, bu tutkularını gökyüzünde buluşturdu. Motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen 'paramotor' ile Kilyos Kısırkaya Plajı'ndan havalanan iki müzisyen, gökyüzünde hem gitar çaldı, hem de şarkı söyledi. Kilyos sahili üzerinde gerçekleşen uçuşta, gitaristler Haluk Levent, Yaşar, Tuğçe Kandemir'in sevilen şarkılarını seslendirdiler.

HAVADA ORKESTRA EŞLİĞİNDE MÜZİK PROJESİ

20 yıldır gitar çalan, 14 yıldır da paramotor pilotluğu yapan Zafer Taşdelen, bu iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'da sık sık paramotorla uçtuğunu belirten Taşdelen, "Genel olarak müziği seviyoruz. Uçmayı da çok seviyoruz. Bugün her ikisini bir arada gerçekleştirdik. İleriye dönük bazı projelerimiz var. Havada 15 kişilik paraşütlü bir grup ile orkestra eşliğinde müzik yapmak istiyoruz. Kanun, keman klarnet, gitar gibi enstrümanlar olacak şekilde oluşturacağız. Gitar çalmak, şarkı söylemek çok keyifli ama uçmak da öyle. Hepsini bir arada yapmak ise aşk gibi tutku gibi çok güzel bir duygu. Biz para motor sporunu yaparken uçuş güvenliğini de kesinlikle elden bırakmıyoruz. Yaklaşık bin metrede gitar çaldık" dedi.

YÜKSEKLİK KORKUSUNU YENDİ VE BULUTLARIN ARASINDA GİTAR ÇALDI

Amatör müzisyenlik yapan ve aynı zamanda konservatuvar sınavlarına hazırlanan Osman Can Sönmezocak ise ilk kez bulutların arasında gitar çalmanın heyecanını yaşadığını paylaştı. Deneyimli paraşüt pilotu Kemal Oturak ile birlikte uçan, Gökyüzünde 'Bu benim öyküm' adlı şarkıyı söylediğini belirten Sönmezocak, "Aslında yükseklik korkusu olan biriyim. Ama heyecanımı yendim. Yukarıda çalmak, aşağıda çalmaya göre tarif edilemeyecek bir duyguydu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Havalanmadan önce gitarlara akor yapılmsı

-Paramotor ile uçuşa geçme anı

-Paramotorların havalanması

-Havada Gopro ile çekilen görüntüler

-Gitar çalıp şarkı söylemeleri

-Röportajlar

Zafer Taşdelen'in konuşması

-Osman Can Sönmezocak ile röp

-Genel ve detaylar

07.07.2018 - 10.52 Haber Kodu : 180707027

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