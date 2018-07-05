DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- MARMARA'DAKİ KAZADA HASAR GÖREN LPG TANKERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- MARMARA DENİZİNDE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ.

- Kuruyük gemisiyle çarpışan LPG tankerinde hasar meydana geldi.

- Gemideki hasar havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul

Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.

Sivriada açıklarındaki kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda kuruyük gemisi ile Gammagas isimli LPG tankeri çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dolu olduğu belirtilen Gammagas adlı LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Moğolistan bayraklı 99,5 metre uzunluğunda 4400 ton yük kapasiteli LPG tankerinin, Tekirdağ'dan yüklü olarak hareketle Ukrayna'nın Odessa limanına gitmekte olduğu öğrenildi. Gemideki hasar havadan görüntülendi. Geminin orta bölümündeki hasar olduğu görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Valiliği'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Görüntü dökümü:

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-GEMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

-Gemideki hasar

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-Gemiye müdahale edilmesi

-Genel ve detaylar

-GAMMAGAS gemisinin gündüz görüntüleri(EK)

05.07.2018 - 10.14 Haber Kodu : 180705011

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2- İSTANBUL'DA 10 YILDA 1501 FABRİKA YANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL'da son 10 yılda bin 501 fabrika yangını çıktı. Yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sıralarda elektrik tesisatı geliyor.

Bu yılın ilk 6 ayında çıkan fabrika yangını sayısı 78 oldu ve elektrik tesisatı yangın nedenleri arasında başı çekti. Bu dönemdeki yangıların 15'i elektrik tesisatı, 12'si baca, 12'si kızışma (yüksek ısı), 9'u kıvılcım sıçraması, 4'ü elektrik kontağı, 4'ü parlama, 3'ü kasıtlı, 3'ü patlama, 3'ü sigara izmariti, 2'si kimyasal madde tutuşması, 2'si fırın, 1'i aspiratör, 1'i davlumbaz, 1'i elektrikli sobadan çıktı. 3 yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında da 91 fabrika yangını çıkmış, elektrik tesisatı yine yangın nedenleri arasında ilk sırayı almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesi'ne ait verilere göre; 2008 yılından 2018'in Haziran ayına kadar geçen sürede megakentte bin 501 fabrikada yangın meydana geldi. 2008'de 166, 2009'da 110, 2010'da 122, 2011'de 131, 2012'de 136, 2013'te 159, 2014'te 123, 2015'te 157, 2016'da 153 ve 2017'de 166 fabrika yangını çıktı. İtfaiye ekipleri 2018'in Ocak ayında 11, Şubat ayında 11, Mart ayında 22, Nisan ayında 13, Mayıs ayında 10, Haziran ayında 11 olmak üzere toplam 78 fabrika yangınını kontrol altına aldı. Bu yangınların çıkış nedeni olarak "elektrik tesisatı" ilk sırada yer alırken, onu "kızışma" ve "baca" takip etti. "Kıvılcım sıçraması" ve "elektrik kontağı" ise fabrika yangınlarının başlıca sebepleri arasında yer aldı.

YAZ AYLARINDA YANGIN EN ÇOK 12.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA ÇIKIYOR

Bu arada İstanbul'da, geçtiğimiz yıl 166'sı fabrika yangını olmak üzere toplam 25 bin 73 yangın çıkmıştı. Fabrika yangınlarında elektrik tesisatı ilk sırayı alırken, diğer yangınların sebebi olarak ilk sırada sigara izmariti yer almıştı. İstanbul'da en fazla yangın ise geçtiğimiz yıl sırasıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çıktı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 3 bin 99 yangın kayıtlara geçti. Yangınlar en fazla 12.00-18.00 saatlerinde meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrika yangınlarından arşiv görüntüler

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3- KATİLİNDEN KAÇTI AMA KURTULAMADI ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Büyükçekmece'de yol kenarında bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürüldüğü belirlenen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sercan Burgu evli Hatice K. ile ilişki yaşamaya başladı. Burgu Hatice K. ile yaşadığı kavga sonrası kadının çektiği görüntü ve fotoğrafları kocası Mahmut K'ya gönderdi. Mahmut K ile Hatice K. ayrı yaşamaya başladı. Ancak Burgu bu kez de Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Burgu Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesti. Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" dedi. Kızların durumu babasına anlatması üzerine Mahmut K. arkadaşlarını da alarak Burgu'nun yanına gitti. Çıkan tartıma sonrası Mahmut K., ve 3 arkadaşı Burgu'yu kaçırdı. Öldürülen Burgu'nun cesedi Kumburgaz gişelerindin yanındaki boş alana atıldı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıları tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakılırken Mahmut K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Sercan Burgu'nun zanlılardan saklanması ve kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Burgu'nun peşinden koşan bir zanlının bir süre sonra geri dönerek kaçması görülüyor. Çevredeki vatandaşlar da olay yerine bakıyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Burgu'nun saklanması

-Kaçması

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

05.07.2018 - 11.50 Haber Kodu : 180705035_I

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4- ÖPMEK İSTEDİĞİ KADIN TARAFINDAN DİLİ KOPARILAN SALDIRGANA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER İSTANBUL

Esenyurt'ta öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan saldırgana 5 yıla kadar hapis istendi.

Esenyurt'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği E.O. (28) tarafından dili koparılan M.O.'nun (19) yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuksuz sanık M.O.'nun " E.O.'yu arkadaşıma benzettiğim için sürpriz bir şekilde öptüm" şeklindeki savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı vurgulandı. Mütalaada, sanığın "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmada şikayetçi E.O.'nun avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanık M.O.'nun, mağdur E.O'ya benzediğini iddia ettiği kız arkadaşını tanık olarak hazır edeceğini beyan etmesine rağmen duruşma gün ve saatinde gelmediğini tutanaklara geçirdi. Duruşma Savcısı Cahit Cantepe esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "E.O. 14 Mart 2016 tarihinde Esenyurt'ta Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde bulunan otobüs durağında indikten sonra Esenyurt Meydanı'na çıkmak için merdivene yöneldi. Bu sırada arkasında gelen M.O., arkadan E.O.'yu tutarak yüzünü kapattı, sonra kendisini öpmeye başladı, E.O'yu duvara yasladı. M.O., E.O.'nun dudaklarını öpmek istediği sırada, E.O. da M.O.'nun dilini ısırdı. Sanık M.O. yine cinsel saldırılarına devam etti. E.O'nun direnmesi üzerine M.O. da olay yerinden uzaklaştı" denildi.

SAVCI: SANIĞIN SAVUNMASI GEÇERLİ BİR SAVUNMA DEĞİL

Savcı mütalaasında, "Her ne kadar sanık M.O., müşteki E.O.'yu arkadaşına benzettiği için sürpriz bir şekilde kendisini öptüğünü belirtmiş ise de sanık M.O.'nun bu savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı" ifadeleri kullanıldı. Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu (TCK) 102/2 maddesi kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dava dosyasını kendilerine gönderildiği hatırlatılan mütalaada, sanığın "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar suçundan cezalandırılması talep edildi.

MAĞDURUN AVUKATI SÜRE İSTEDİ

Mağdurun avukatı da, "Mütalaanın sanığın cezalandırılması gerektiği kısmına katılıyoruz. Ancak TCK 102/1-1 (Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek) cümlenin uygulanması yönünde mütalaaya katılmıyoruz. Buna ilişkin itirazlarımızı yazılı biçimde bildireceğiz. Tarafımıza süre verilsin" dedi. Taraflara süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

05.07.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180705036