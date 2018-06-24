DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- MERAL AKŞENER: BİR HACI OLARAK GEREKENİ YAPTIM

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener,"Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi.

Meral Akşener oyunu, saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.

Meral Akşener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. En önemli kelimede hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu iradenin yansıması için elimizden geleni yapacağız. Allah hiçbirinizi utandırmasın" dedi. Akşener gazetecilerin sorularına "Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezde takip edeceğiz. Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in oy kullanması

-Açıklama yapması

-Detaylar

24.06.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180624048_

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2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU : OY KULLANMA İŞLEMİ TÜM TÜRKİYE'DE SORUNSUZ ŞEKİLDE BAŞLADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İçişleri Bakanı Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Okulda seçmenler ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Soylu 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, "Türkiye bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibariyle de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı. 81 vilayetimizde; hem polis hem jandarma bölgemizde. İnanıyorum ki hem ülkemiz hem milletimiz hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Bu karara da hepimiz talibiz. Allah hayırlı uğuru etsin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-Okuldakilerle sohbet etmesi

-Oyunu kullanması

-Açıklama yapması

-Detaylar

24.06.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180624025

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3- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: 40 BİN POLİS 6 BİN JANDARMA GÖREV BAŞINDA

Haber-Kamera Enver ALAS - İSTANBUL,

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yaklaşık 40 bin polis ile 6 bin jandarmanın görev başında olduğunu ve seçim güvenliğine yönelik gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır" dedi.

Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu, Bakırköy Aybars Ak Ortaokulu'nda 1108 nolu sandıkta kullandı. Vali Şahin, kullanacağı okula eşi Şeyma Şahin ve kızı Şeyda ile birlikte saat 10.00'da geldi. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Şahin, "Vatandaş olarak görevimizi yaptık. Türkiye çok önemli bir seçim yapıyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiyor. İnşallah milletimiz için ülkemiz için hayırlı sonuçlar tahakkuk edecektir. Müreffeh yarınlara daha büyük bir şevkle, heyecanla yürümeye devam edecektir" diye konuştu.

"HİÇBİR YERDE PROBLEMİMİZ YOK"

İstanbul genelinde seçim güvenliği açısında son durumun sorulması üzerine Vali Şahin, "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır. Biz de bütün emniyet ve jandarma birimlerimizle gereken tedbirleri aldık. Bunlara ihtiyaç kalmadan çok olgun bir şekilde daha önceki seçimlerde de olduğu gibi vatandaşlarımız oylarını kullanacak ve güzel bir seçim idrak etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"40 BİN POLİS 6 BİN JANDARMA GÖREV BAŞINDA"

Bir gazetecinin "Seçimde kaç kişi görevli" şeklindeki sorusuna Vasip Şahin, "Bütün unsurlarımız görevdedir. Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başındadır. Kimisi sahada, kimisi ise konuşlandıkları merkezlerde ama herkes görevinin başında" şeklinde yanıt verdi. Oy vermek için gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Vali Şahin, basın açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.



Görüntü Dökümü

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-Vasip Şahin'in oy kullandıktan sonra imzası

-Oy kullandığı sınıfın önünde bekleyişi

-Eşi ve kızıyla birlikte çıkışı

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180624044

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçede köpek ile arama yapılması

-Oy kullananların görüntüsü

-Okuldan görüntüler

-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

-Seçmenlerin aranması

-Erdoğan'ı bekleyenlerin görüntüsü

-Detaylar

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5- YAŞLI VE ENGELLİLERİN ZOR ANLARI; EMEKLİ ALBAY SANDIĞA KUCAKTA GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK - Selin GÜRSEL/İSTANBUL, ()

Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sandığa götürüldü.

Kızı Belda Tolgay ile okula gelen 93 yaşındaki Suat Tolgay, zor anlar yaşadı. Babasını sandığın bulunduğu sınıfa götürmekte zorlanan Belda Tolgay yetkililerle tartıştı. Belda Tolgay, "Yaşlılara nasıl yardım yapıyorlar anlamıyorum. Benim annem de oy kullanmaya geldi. Annem de babam da emekli doktor. Babam emekli askeri doktor. Sadece bir tane tekerlekli sandalye istiyoruz. İki yaşlım var benim ve tek başınayım" dedi. Yaşlı adam bir süre okulun önündeki bankta oturduktan sonra tekerlekli sandalyenin gelmemesi üzerine vatandaşlar tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sınıfa götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan genel görüntü

-Seçmenlerden detaylar

-Emekli Albay'ın okula gelişi

-Tekerlekli sandalye tartışması

-Röportaj

-Okula kucakta taşınması

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6- DEMET AKBAĞ VE YALIN OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

İstanbul'da ünlü isimler oylarını kullanıyor.

Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz" diye konuştu.

Şarkıcı Yalın da oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yalın, "Güzel ülkemin her bireyine hayırlı olacak sonuç olsun" dedi.

Görüntü Dökümü;

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- Demet Akbağ'ın açıklamaları

- Oy kullanmasından detaylar

- Yalın'ın oy kullanması

- Açıklamaları

24.06.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180624032

24.06.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180624037

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