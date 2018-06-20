DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN FSM KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev gemi saat 11.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti



Görüntü dökümü:

--------------

-Gemi geçişinden görüntü

-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)

-Geminin FSM köprüsü altından geçişi

-Genel ve detaylar



==============================

(ek görüntüyle)

2- ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: EŞİNİ VE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Mehdi Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Mehdi Elgün olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yerinden görüntüler

20.06.2018 - 10.31 Haber Kodu : 180620028_

==============================

3- MUHARREM İNCE GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantının başında basın mensuplarının kısa bir görüntü aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Muharrem İnce'ye, TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik ediyor. Toplantıya CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay gibi isimlerin de aralarında olduğu medya yöneticileri katılıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kahvaltılı toplantıdan görüntüler

-Muharrem İnce ve CHP'li vekiller

-Genel yayın yönetmenleri

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180620043

=============================

(GENİŞ HABER)

4- KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul

Küçükçekmece'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsünü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kaza D-100 Karayolu Küçükçekmece Köprüsü Edirne istikametinde saat 09.15'te meydana geldi. 2'si kamyonet 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 BH 5239 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Turan araç içinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekipleri yaralı Turan'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Turan kurtarılırken, ambulansla hastaneye sevk edildi. Turan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ve ardından araçların kaldırılması çalışmaları sırasında D-100 karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Kazanın olduğu yer

-Sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Trafikten detaylar

-Kaza yapan araçlar

-Turan'ın sıkıştığı yerden çıkarılması

-Turan'ın ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 10.14 Haber Kodu : 180620026_

=====================

5- ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR



Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, ()

ESKİ Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nu katıldığı bir cenaze namazında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Erhan Yiğit hakkında cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erhan Yiğit, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Hakim Mustafa Tok, suçtan zarar görme olasılığını dikkate alarak şikayetçi Ahmet Davutoğlu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar verdi. Daha sonra savunması sorulan sanık Erhan Yiğit, "Psikolojik tedavi görüyordum. Olay tarihinde de hastaydım, tehdit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. Olay günü karakolda alınan ifadesini doğrulayan sanık Yiğit, korumaların kendisini yanlış anladığını "Önleyeceğim" diye söylenirken bunun "Öldüreceğim" şeklinde anlaşıldığını ileri sürdü. Hakim tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyeti olmadığına dair hakkında rapor düzenlendiği sorulan sanık Erhan Yiğit, "Doğrudur, halen tedavi görüyorum" diyerek beraatini talep etti. Sanık avukatı İbrahim Delice de, "Müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Koruma görevlilerinin yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini, aksi takdirde cezai ehliyeti olmaması sebebiyle güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

TEDAVİ ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme, cezai ehliyeti olmadığı sağlık kurulu raporuyla anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanık Erhan Yiğit hakkında ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına da karar verdi.

===========================