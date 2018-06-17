DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BABALAR GÜNÜ



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL

Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit düşen evlatlarını ziyarete gelen baba ve anneler çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti.

"BENİM İLK GÖZAĞRIMDI"

29 Nisan 2018'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın dedesi Ahmet Akpınar, "Zaten 24 gün olmuştu gideli oraya. Usta birliğinde yazıcıydı. Benim çocuğum ihlaslı ve inançlı bir çocuktu. Benim ilk göz ağrımdı. Sekiz tane torunum vardı. Ben gurur duyuyorum benim çocuğum şehit oldu. Ama onların leş kargalarını, ölülerini bile kartallar ellemiyor. O toprağı pis yapmasınlar. Konya'da okuttum. İki yıllık üniversiteyi bitirdi. İki günlük nişanlı olarak gitti. Düğününü bile yapamadı. Vatan sağolsun diyorum. Ne yapabilirim ki. Beni şu an için alsınlar onun olduğu yere giderim" diye konuştu.

"ONU MUTLU ETTİYSEM NE MUTLU BANA"

6 Kasım 2011'de Hakkari'de şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın babası Çoşkun Doğrukartal da oğlunun mezarına bir demet çiçek bırakarak, mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Baba Doğrukartal, "Onu mutlu ettiysem ne mutlu bana. Bu gece uyumadım. Babalar günü oğlum benim yanıma geleceğine ben onun yanına gidiyorum. Oğlum acaba benden mutlu olacak mı? Babam acaba beni seviyor mu? Ben Ercan'ı dünyalara değişmezdim. Ama şuanda kabullenmişim. Benim oğlum vatan için şehit olmuş" dedi.

"3-4 GÜNDÜR GELİYORUM ÇOK MUTLUYUM"

22 Şubat 1996'da Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Aytaç Ermiş'in annesi Emine Ermiş, buruk bir babalar günü geçirdiklerini ifade ederek, "Babası memlekete gitti. Ben zaten hastaydım 2 yıldır gelemiyordum. 3-4 gündür geliyorum çok mutluyum, sevinçliyim. Vatan sağolsun diyorum. Beş çocuğum vardı ikincisi şehit oldu. Acısı hep aynı bayramlar gelse de gelmese de o acıyı her zaman yaşıyoruz. Babalarının gününü kutluyorduk. Evimizde de bir burukluk var. Kutlasalar da eski neşemiz yok. Evimizin hüzünü seneler geçtikçe acısı daha çok koyuyor" dedi. Öte yandan şehitliğe gelen bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına çiçek bırakıp, su döktü ve dualar etti.

Görüntü Dökümü:

-Şehit yakınlarından görüntü

-Şehit yakınlarının mezar başında dua etmesi

-Röportajlar

-Şehitlikten görüntü

-Genel ve detaylar

17.06.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180617041

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2- İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR ŞÖYLE:

-Avrasya Tüneli

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR:

-D-100 Kuzey - Güney Yol,

-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,

-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi,

-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı

-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecek



Görüntü Dökümü:

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-Avrasya Tüneli

-Polisin bariyer koyması

-Uyarı işaretleri

-FATİH

-Sahil yolu

-Kapatılan yollar

-Polis ekipleri

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

17.06.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180617030

17.06.2018 - 10.25 Haber Kodu : 180617016_

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3- GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIYA FOTOĞRAFLI KAMUFLAJ

* Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, ()

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Geminin çarptığı yalından detay görüntü

-Yalının eski halindeki fotoğrafı ile kapatılması

-Yalı ile FSM Köprüsünün görüntüsü

-Genel ve yakın detaylar

17.06.2018 - 09.41 Haber Kodu : 180617013

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4- DOMUZLARIN YARALADIĞI PİTBULL'U ASKERLER KURTARDI

* Yaralarına dikiş atılan pitbull, tedavisinin tamamlanmasından sonra askeri birlikte bakılacak

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL

Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Birliğe bağlı askerler, yaban domuzu sürüsünün saldırısına maruz kalarak bacak ve karnından yaralanan pitbull cinsi köpeği buldu. Yaralı hayvana ilk müdahale Hasdal Kışlası'nda yapıldıktan sonra Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne kamyonetle götürüldü. 4 asker tarafından araçtan indirilen pitbull sedyeye konuldu. Yaralarına dikiş atılan pitbull köpeğinin tedavi ettirildikten sonra askeri birliğe götürülerek tam iyileşinceye kadar bakılacağı ifade edildi. Köpeğin sahipleri tarafından terk edildiği değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı pitbull araçtan indirilirken

-Askerlerden görüntü

-Pitbullun sedyeye konulması

-Veterinere getirilmesi

-Detaylar

17.06.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180617038

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(ÖZEL)

5- MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Ataşehir'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; kasklı 3 kişi, iki ayrı motosikletle gelerek park halindeki motosikletin yanında duruyor. Motosikletlerinden inen 2 kişi, park halindeki motosikleti çalıştırmak için uğraşıyor. Çalıştırmayı başaramayınca üzerine bindiği motosikleti sürükleyerek götürüyor. Polis, görüntülerden yola çıkarak 30 bin lira olduğu belirtilen motosikleti çalanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kasklı 3 kişinin motosikletleriyle gelmesi

-Motosikleti çalıştırmaya çalışmaları

-Birinin motosikletin üzerine binerek götürmesi

-Diğer iki kişinin motosikletleriyle uzaklaşması

17.06.2018 - 11.58 Haber Kodu : 180617040

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