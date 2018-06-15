DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

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1- ERDOĞAN: BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ DE BİR İHTİYACIN OLDUĞU ORTADA

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası camiden çıkarken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

"ŞU ANDA DA AYNI ŞEYİ YAPIYORLAR"

Suruç'ta dün meydana gelen olaylara değinen Erdoğan, "Tüm İslam alemi sıkıntılar içerisinde. Dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ı Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Onlar içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar bir tahrik unsuru olarak bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya gelirsiniz?' gibi bir yaklaşımla orada bu hainliğe bir saldırı cereyan etti. 4 ölü var, 9 kadar da yaralı var. Biz demokrasi, barış, özgürlükten yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyor. Biz milli birlik kardeşlik dedik. Orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu iyi bilsinler ki; biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Deresi'nde bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Milletimizin huzurunu kimsenin kaçırmaya hakkı yok. Biz de devlet olarak huzuru barışı mutluluğu tesisle görevliyiz. Bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman gereğini yapmak durumundayız. Onun için milletimizin bu oyunlara gelmemesini kardeşliği elden bırakmamasını dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı başarmamızı, atlatmamızı milletimden özellikle rica ediyorum. Bu seçim zaten Türkiye'de ve Dünya'da bir kırılma noktası. Bence sıçrama tahtalarımızdan bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle de milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"GÖRÜŞMELERİMİZİ GEREK RUSYA GEREK İRAN TARAFIYLA YAPIYORUZ"

"Rejimin İdlib'deki saldırıları devam ediyor. BM'den de bir uyarı geldi. 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir' diye. Böyle bir göç dalgası bekleniyor mu? Tedbirler neler olur?" sorusuna Erdoğan, "İdlib olayında rejim, Rusya özellikle oradaki bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşlar yaptı. Tabii gönlümüz bir an önce İdlib'i barış zeminine kavuşturmak. Afrin'de neyi yakaladıysak, aynı şekilde İdlib'de de bunu yakalamak. Bu tür bir göç dalgası olur mu olmaz mı onu biraz da tabii zaman belirleyecek ama bu göç dalgasını engelleyebilmek için de görüşmelerimizi gerek Rusya gerek İran tarafıyla yapıyoruz. Bu noktada, Tel Rıfat önemli bir durum arz ediyor. Bunu en az zararla nasıl atlatırsak, o kadar isabetli olacak." şeklinde yanıt verdi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı? sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var" şeklinde konuştu.

Bu arada TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Sorulan sorular

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

15.06.2018 - 08.26Haber Kodu : 180615029

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİDE

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Erdoğan ve beraberindekilerin camiye girişi

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

15.06.2018 - 06.06 Haber Kodu : 180615017_(

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3- ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI

Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayran namazını Kavacık'taki Tekke Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapmayan Gül, aracına binerek camiden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gül'ün çıkışı

-Aracına binmesi

-Vatandaşlarla bayramlaşması

-Genel ve detaylar

15.06.2018 - 07.16 Haber Kodu : 180615021

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- FATİH CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

Haber: Ali AKSOYER İSTANBUL )

Fatih Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı bahçede kıldı. Bayram namazının ardından cami avlusunda hazırlanan masalarda kahvaltı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle cami ve namaz kılanlar

15.06.2018 - 08.28 Haber Kodu : 180615030_

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5- AYASOFYA ÖNÜNDE BAYRAM NAMAZI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Alperen Ocakları üyesi bir grup, Ayasofya önünde bayram namazı kıldı.

Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişilik bir grup, bayram namazını kılmak için sabah saatlerindeki Ayasofya Müzesi önünde bir araya geldi. Ayasofya önündeki alana seccadelerini seren grup, bayram namazı kıldı. Grup daha sonra burada bayramlaştı. Namaz ve bayramlaşma boyunca polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

Grubun seccadelerini sermesi

Namaz kılınması

Dua edilmesi

Bayramlaşılması

Ayasofyadan görüntü

Diğer detaylar

15.06.2018 - 08.04 Haber Kodu : 180615025



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6- İSTANBUL İTFAİYESİ 4 AYDA 13 BİN 228 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Kamera: İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı itfaiye ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında 13 bin 228 olaya müdahale etti.

İBB'nin İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Ocak ve Nisan ayları arasını kapsayan 4 aylık süreçte 6 bin 645 yangına müdahale etti. Ekipler yangının yanı sıra sel, su baskını, can kurtarma gibi 6 bin 583 acil olaya da müdahalede bulundu. Böylece yılın ilk 4 ayında toplam 13 bin 228 bin olay İstanbul İtfaiyesi'ne intikal etti.

3 BİN 898 ÇALIŞAN GÖREV YAPIYOR

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından dijital olarak yayınlanan "Tech İstanbul" dergisindeki verilere göre; Ocak-Nisan ayları arasında yangın ve itfai olaylara ilişkin farkındalık çalışmaları ile eğitimler kapsamında 513 bin 339 etkinlik gerçekleştirildi.İstanbul İtfaiyesi'nde hâlihazırda 3 bin 898 çalışan görev yapıyor. 304 yıl önce kurulan teşkilatın 120 adet istasyonu ve 860 adet aracı bulunuyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

-Havadan çekilmiş yangın

-İtfaiye helikopterinin müdahalesi

-Yangına müdahale eden itfaiyeciler



